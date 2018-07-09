ТТС выдал первый электрокар Land Rover в России

Гибридный PHEV, оснащенный и бензиновым мотором 2 л, и электродвигателем выехал из автоцентра Jaguar Land Rover «ТрансТехСервис» в Казани.

Этот узнаваемый, изящный и роскошный автомобиль наделен всеми характерными для Range Rover достоинствами и задает новый стандарт истинного Range Rover благодаря преимуществам и ходовым характеристикам PHEV.

Гибридный автомобиль снабжен как обычным двигателем, так и электродвигателем с аккумулятором. Электрокар с возможностью подзарядки от сети (PHEV) получает энергию от внешнего источника питания и путем рекуперативного торможения. Также он выбирает наиболее органичное сочетание ДВС с электромотором, обеспечивая оптимальную производительность и эффективность.

Все автомобили PHEV компании Land Rover поставляются с кабелем для подзарядки на дому (кабель для подзарядки Mode 2). Кабель подключается к домашней розетке. Время зарядки при его использовании составляет всего 7,5 часа. Кабель можно использовать в любую погоду.

Электрокар Land Rover отличается точностью управления и плавностью хода, а также способен с легкостью справляться с такими важными в условиях бездорожья задачами, как преодоление бродов и езда по камням.

Партнерский материал

