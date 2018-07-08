Samsung назвал Galaxy S9 главным провалом линейки смартфонов

Флагманский телефон Samsung Galaxy S9 полностью провалился в продажах. Во ll квартале 2018 года южнокорейская корпорация получила на 0,7 процента меньше прибыли, чем за аналогичный период времени в прошлом году.



По официальным данным, компания Samsung планирует до конца 2018 года продать около 31 млн копий Galaxy S9. Для сравнения, Galaxy S7 в 2016 году разошелся тиражом в 50 млн телефонов. Смартфон Galaxy S3, выпущенный в 2012 году, был продан в количестве 40 млн.

Это значит, что новый флагман южнокорейской корпорации продается гораздо хуже, чем в свое время модель шестилетней давности, пишет Akket.com.

Напомним, Samsung Galaxy S9 возглавил рейтинг самых защищенных от пыли и влаги смартфонов.