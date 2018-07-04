Советник Никитина возглавил нижегородскую телекомпанию «Волга»
Советник врио губернатора Руслан Станчев возглавил нижегородскую телекомпанию «Волга». Он был назначен на должность директора после того, как компанию приобрело ООО «Русэнерго» (входит в госкорпорацию «Ростех»).
Назначение состоялось 4 июля, передает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу «Русэнерго».
Компания официально стала владельцем телеканала 27 июня, следует из данных ЕГРЮЛ.
Прежний учредитель телекомпании — депутат Гордумы Сергей Кондрашов от комментариев на эту тему отказался.
Станчев был назначен советником врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина осенью 2017 года. До этого он руководил целым рядом СМИ, в том числе нижегородской редакцией «Коммерсанта».ТехнологииМедиаОбществоВласть
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