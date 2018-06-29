Шведское правительство передумало бойкотировать ЧМ-2018 в России

Правительство Швеции намерено приехать в Россию на чемпионат мира по футболу, несмотря на объявленный ранее бойкот турнира. Об этом со ссылкой на министра иностранных дел Швеции Марготы Вальстрем сообщает издание Aftonbladet.

«Мы никак не меняли нашу позицию, мы планомерно выдерживали свой взятый курс и говорили, что мы бойкотируем церемонию открытия турнира в знак солидарности с Великобританией по «делу Скрипалей». Мы пошли на этот шаг вместе с другими странами, после чего все дальнейшие действия зависели от самих стран. В сложившейся ситуации мы считаем важным иметь возможность поддержать нашу фантастическую шведскую футбольную команду», — заявила Вальстрем.



Напомним, сборная Швеции вышла из своей группы, оставив позади себя команду Германии. 3 июля шведы сыграют против Швейцарии в 1/8 финала чемпионата мира по футболу.