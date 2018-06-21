Тренер сборной Ирана Кейрош: Россия — тоже часть Европы, почему Азмун не может заиграть в Европе

Карлуш Кейрош, главный тренер сборной Ирана, которая сегодня в Казани уступила команде Испании оценил возможности своего форварда Сердара Азмуна и всей команды в общем.

— Оцените Сердара Азмуна, и так ли он готов сыграть на высшем европейском уровне? Как на него влияло, что он фактически играл на родном для себя стадионе?

— При всем уважении Россия относится к Европе, почему бы он не мог играть в Европе? Я не люблю и не хочу говорить об отдельных игроках, я говорю о нас как о моей команде. Эгоизм — это поражение. У нас все готовы пожертвовать всем ради команды, и Сердар не исключение. Самое главное, что мы играем так же как и обещали. Они играли в стильный футбол. Против Португалии они играли в первой части поля, то есть в первых 30 метрах.

Сборная Ирана после поражения испанцам упустила первую строчку в группе и опустилась на третье. В последнем туре группового этапа команда Кейроша встретится со сборной Португалии.