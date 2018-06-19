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Вероятной причиной неисправности самолета команды Саудовской Аравии назвали птицу

01:51, 19.06.2018
Вероятной причиной неисправности самолета команды Саудовской Аравии назвали птицу
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Причиной неисправности самолета, в котором летела сборная Саудовской Аравии, могла стать птица.

«При заходе на посадку рейса FV1007 из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону на самолете А319 произошло нарушение штатной работы одного из двигателей, предварительно из-за попадания птицы. Самолет сел на двух работающих двигателях. Безопасности пассажиров ничто не угрожало», — цитирует представителя авиакомпании «Россия» «Интерфакс».

Ранее стало известно, что самолет с командой на борту загорелся в воздухе. Сборная направлялась в Ростов-на-Дону на матч второго тура ЧМ-2018.

Происшествия
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