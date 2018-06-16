Нападающий сборной Австралии Мэтью Леки: «Стадион крутой у вас в Казани»

Нападающий сборной Австралии Мэтью Леки, несмотря на поражение, ответил на вопрос журналиста «Реального времени» о его впечатлениях от Казани и ее стадиона.



— После такого матча вы испытываете оптимизм или все-таки больше разочарование?

— Это действительно тяжело переживать. Мы проделали большую работу, готовились к этому матчу всю неделю. Нам просто не повезло в некоторых ситуациях, а думаю, сегодня победила та команда, которой больше повезло.

— Вы живете в Казани уже неделю. Что можете сказать о нашем городе и стадионе?

— Стадион просто крутой у вас. Грандиозный. Потому что сегодня было действительно здорово. Мне понравилось поле, да и когда ехали сюда, я заметил, что город очень приятный, — сказал корреспонденту «Реального времени» австралийский форвард.

Напомним, в первом матче ЧМ в Казани сборная Австралии уступила Франции — 1:2.