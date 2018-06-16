Антуан Гризманн в Казани: Возможно стоит обсудить с тренером нашу тактику

Звездный нападающий сборной Франции Антуан Гризманн после победного поединка с командой Австралии рассказал, почему матч для «трехцветных» получился таким тяжелым.

— Заметно, что в первых 15 минут вы играли хорошо, но дальше чувствовалось, что у вас не хватало скорости движения. С чем это связано?

— У нас были хорошие шансы забить гол, но в чужая штрафная площадь была недостаточно насыщенна нашими игроками, мы действовали там втроем. Возможно, нам стоит поменять эту схему и надо обсудить эту тему с тренером. Мы стремимся к совершенству.

— Какие вообще впечатления от первой игры на российском чемпионате мира?

— Матч Чемпионатов мира по футболу это всегда матчи высокого уровня. Тем более если это первый матч. Я уже участвовали на прошлом мундиале, и уже есть опыт и понимание, как здесь играть. А для сборной Австралии именно в этом составе это вообще первый матч в истории такого уровня.

— Каково у вас мнение о системе VAR (видеоповторов)? Что можете сказать об этой системе?

— Я считаю, что она достаточно справедлива, и для игроков и для арбитров. Тем более для самих судей это большой помощник. Это справедливый инструмент.

— Вы не очень хорошо воспользовались своим преимуществом в технике.

— Мы создали большое количество голевых моментов. Но о я считаю, что мы играли прилично, у нас достаточно хорошо построенная команда, — приводит слова французакого форварда корреспондент «Реального времени».