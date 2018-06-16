Россияне победой над Аргентиной начали 4-й тур волейбольной Лиги наций-2018

Мужская сборная России провела первый матч 4-го тура волейбольной Лиги наций.

В немецком Людвигсбурге россияне начали тур с уверенной победы над командой Аргентины со счетом 3:0 (25:20, 25:20, 26:24). В составе российской сборной по 13 очков набрали Дмитрий Волков и Илья Власов.

Подопечные Сергея Шляпникова одержали седьмую победу в 10 встречах и занимают четвертое место в турнирной таблице.

16 июня россияне сыграют с японцами, а 17 июня проведут матч с командой Германии.

Третий тур Лиги наций принимала «Уфа-Арена». В домашнем туре сборная России проиграла Бразилии — 1:3, но выиграла у Китая — 3:0 и Ирана — 3:1.

