Вратарь сборной Австралии по футболу: «Знаем, что «Ак Барс» — очень успешная команда»

Вратарь команды Мэт Райан на вопрос корреспондента «Реального времени», рассказал, что думает о чемпионстве команды и условиях проживаниях свборной Австралии:



— Мы приземлились только вчера. В городе пока все здорово и условия нас полностью устраивают, они соответствуют тем целям, которые мы назначили.

— Вы знаете, кто является хозяином базы, в которой вы сейчас живете? Это чемпион местной хоккейной лиги. Как думаете, это поможет вам получить фарт в ваших играх? — Задал свой вопрос корреспондент «Реального времени».

— Да, мы в курсе, что местная хоккейная команда, в гостях у которой мы живем, очень успешна.

— Каковые вообще ваши первые впечатления от России?

— Мы уже были в России на Кубке конфедераций. Мы играли в Сочи, потому хорошо знаем условия и стадионы. Надеюсь, это даст нам преимущество на чемпионате мира и поможет получить успех. В том числе в первой игре с Францией. Единственная проблема, местные люди не очень хорошо говорят по-английски, — цитирует игрока сборной Австралии «Реальное время».

Сборная Австралии будет проживать на территории базы казанского хоккейного клуба «Ак Барс», который в прошедшем сезоне завоевал свой третий Кубок Гагарина.