Больше тысячи силовиков обеспечат безопасность на фестивале фанатов в Казани

Во время аппаратного совещания мэрии Казани первый заместитель руководителя исполкома города Дамир Фаттахов рассказал, какие силы и в каком количестве будут обеспечивать безопасность во время чемпионата мира по футболу в Казани.

Безопасность посетителей фестиваля болельщиков FIFA в Казани обеспечат 800 сотрудников МВД и других ведомств, а также 250 сотрудников частных охранных предприятий, говорится на сайте мэрии.

На площадке перед Центром семьи «Казан» будет функционировать медицинский центр, дежурить 5 карет скорой помощи, 2 пожарные машины и 2 машины МВД, заявил Дамир Фаттахов.