Получить «паспорт болельщика» можно будет в четырех пунктах Казани

Сегодня на деловом понедельнике первый заместитель руководителя Исполкома Дамир Фаттахов рассказал, где и как можно получить «паспорт болельщика». По его словам, в Казани Fan-ID можно получить в четырех пунктах.

Один из основных расположен на Кремлевской набережной. Здесь же болельщики смогут воспользоваться услугами главного билетного центра FIFA Казань, если они еще не распечатали свои билеты или не успели их купить, говорится на портале мэрии.

Главный же пункт выдачи «паспортов болельщика» находится в торгово-развлекательном центре «Родина», и будет работать всю неделю с 11.00 до 20.00. А в дни матчей с 9.00 будут развернуты 3 портативных центра у стадиона «Казань Арена».

«Также в аэропорту Казани в зонах международных прилетов и вылетов организованы офисы разрешения проблем, так как «паспорт болельщика» с 4 июня по 25 июля является еще и визой», — пояснил Фаттахов.