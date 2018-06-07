Сборная России опустилась на рекордно низкое 70-е место в рейтинге FIFA

Сборная России опустилась в рейтинге FIFA на с 67-го на 70-е место. Это рекордно низкая позиция для российской команды и самый плохой показатель среди всех команд-участниц чемпионата мира.

В верхней части таблицы изменений не произошло. В лидерах по-прежнему остаются Германия, Бразилия, Бельгия, Португалия и Аргентина.

Места с 6-ого по 10-е заняли Швейцария, Франция, Польша, Чили и Испания.

Соперники сборной России по групповому этапу располагаются на следующих позициях: Уругвай — 14-е, Египет — 45-е, Саудовская Аравия — 67-е место.

Напомним, что по состоянию на начало мая сборная России занимала 61-е место в рейтинге FIFA.