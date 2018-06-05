Рустем Сайманов: «Уремович — это только первая ласточка. Будут еще приобретения»

Генеральный директор «Рубина», комментируя переход хорватского защитника в стан казанцев, заявил, что клуб ожидают серьезные перемены.

— Это молодой игрок, который обладает теми качествами, которые мы хотели бы видеть в нашей новой команде, — говорил клубному каналу Рустем Сайманов. — Обязательно будут еще новые приобретения. Потому что ряд игроков покинули команду и покинут еще. Клуб над этим работает. И так получилось, что Филип — это «первая ласточка» в этом сезоне.

Напомним, что в нынешнее межсезонье команду уже покинули Гекдениз Карадениз, который закончил карьеру, а так же вратарь Сергей Рыжиков. В петербургский «Зенит» из аренды вернулся Кристиан Нобоа.

Позже «Рубин» подписал полноценный контракт с Вячеславом Подберезкиным.



