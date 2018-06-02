В ОБСЕ заявили, что не участвовали в расследовании крушения MH17
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ не участвовала в расследовании катастрофы малайзийского Boeing 777, который потерпел крушение в июле 2014 года под Донецком.
«Мы не участвуем в этом расследовании. Это задача компетентных органов», — цитирует «РИА Новости» первого замглавы СММ ОБСЕ на Украине Александра Хуга.
При этом организация имеет мандат на осуществление мониторинга.
«Мы выполняем его с 2014 года и в этом отчете вы увидите, что мы были в районе, где разбился самолет. Мы способствовали предоставлению доступа к месту крушения, чтобы обеспечить извлечение тел и останков. Мы продолжим это делать, если потребуется», — добавил он.
Напомним, в конце мая международная следственная группа (JIT) заявила, что ЗРК «Бук», сбивший малайзийский Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году, прибыл из российской военной части. После этого власти Австралии и Нидерландов обвинили Россию в причастности к катастрофе.
В ответ президент России Владимир Путин опроверг информацию о российском происхождении «Бука».
Справка
Малайзийский Boeing 777 рейса МН17, который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.
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