В Перми к ЧМ-2018 появятся две фан-зоны с большими экранами

Две фан-зоны для просмотра футбольных матчей ЧМ-2018 откроются 14 июня в Перми. Разместятся они на стадионе «Юность» и в УДС «Молот».

На стадионе «Юность» установят экран размером 10х6 метров с мощным звуковым оборудованием и трибуны с навесом, которые вместят до 800 человек. В теплую сухую погоду пермяки могут расположиться на футбольном поле стадиона. На территории фан-зоны будут работать интерактивные зоны и кафе.

Открываться площадка будет за час до трансляции матча. Вход в фан-зону — свободный, но со строгим досмотром. Алкоголь запрещается проносить на футбольные трансляции, сообщили организаторы фестивального проекта «Пермский период. Новое время».

В УДС «Молот» фан-зона разместится в центральном фойе. Она будет оборудована тремя большими экранами и звуковым оборудованием, а также импровизированными трибунами. Общая вместимость площадки — 250 человек. При этом часть мест будет платной и доступной для резервирования. Для посетителей откроются кафе и фаншоп.

Проработают фан-зоны до 15 июля.

Напомним, с 14 июня по 15 июля в России пройдет 21-й чемпионат мира по футболу FIFA. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе Казани. «Реальное время» будет освещать подготовку к мундиалю и ход первенства.