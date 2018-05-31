Легенда иранского футбола Али Даеи предсказал переход Азмуна в топ-клуб

Лучший бомбардир в истории сборной Ирана Али Даеи в интервью местному изданию рассказал о перспективах нападающего казанского «Рубина» Сердара Азмуна. По его словам, форвард покажет себя на предстоящем чемпионате мира с наилучшей стороны и уедет в топ-клуб.

«Я могу сказать, что Сердар Азмун — большой игрок. В Иране есть молодые игроки, и будущее принадлежит им, особенно Сердару. Я надеюсь, что он сможет выбрать правильный путь, чтобы он мог идти в правильном направлении в будущем для себя, а также для нашей сборной. Чемпионат мира может стать отправной точкой для Азмуна и уверен, что Азмун переберется из России в топ-клуб», — сказал Али Даеи.

Напомним, сборная Ирана попала на чемпионате мира в одну группу с Португалией, Испанией и Марокко. Игру с испанцами подопечные Карлуша Кейруша проведут на «Казань Арене».