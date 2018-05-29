На ЧМ-2018 автобусы в Самаре будут работать по системе Free ride

В Самару к ЧМ-2018 поступило 100 новых автобусов, предназначенных для футбольных болельщиков.

Транспортные средства будут работать по системе Free ride — «бесплатный проезд». Речь идет о специальных маршрутах: до стадиона, железнодорожного вокзала и аэропорта, а также до фанзоны болельщиков на площади Куйбышева. Оповещение в автобусах проходит на трех языках — русском, английском и испанском.

Стоит отметить, что перед ЧМ-2018 горожанам планируют раздать буклеты, где подробно расскажут об изменениях в схеме движения общественного транспорта на время ЧМ-2018, пишет «Волга Ньюс».

Напомним, с 14 июня по 15 июля в России пройдет 21-й чемпионат мира по футболу FIFA. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России.