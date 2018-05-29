Андрей Макаров: «Слышал, что «Нефтехимик» может перейти на финский формат площадки»

Вратарь нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Макаров поделился своими планами на межсезонье. Из-за изменения размера площадки на арене в Нижнекамске голкипер намерен больше внимания уделить работе клюшкой.

«Показатели отбитых бросков у меня стали лучше, но, с другой стороны, сократилось количество игр. Хочется прибавлять, выходить на лед чаще, поэтому в июне впервые поеду в Финляндию в специальный вратарский лагерь Аки Няйкки, который год назад работал тренером голкиперов в «Куньлуне». У него интересные методики, надеюсь, лагерь выведет меня на новый уровень.

Не могу сказать, что у меня есть четкий стиль. Скорее, речь о симбиозе из разных направлений, «старой школе», королем которой был Доминик Гашек, игравший вопреки всем правилам.

Всегда старался брать пример с Мартина Бродера, он лучше всех в мировом хоккее играл клюшкой. Летом во время тренировок иногда выхожу полевым игроком — чтобы оттачивать этот навык. Другое дело, что на больших площадках вратарю тяжеловато играть активно, борта расположены далеко от ворот. Слышал, что в предстоящем сезоне «Нефтехимик» может перейти на финский формат площадки, вот тогда клюшкой постараюсь работать более регулярно», — сказал Макаров.

Напомним, на прошлой неделе КХЛ опубликовала рейтинг клубов. Нижнекамский «Нефтехимик» по сравнению с прошлым сезоном опустился на одну позицию — с 17-го на 18-е место.