Мухамед Салах сыграет на российском чемпионате мира

Форвард «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах, получивший травму плеча в финале Лиги чемпионов против «Реала», скорее всего успеет восстановиться и сыграет на ЧМ-2018 в России.

По ходу финальной игры в СМИ сообщалось, что Салах может пропустить ЧМ-2018, однако Федерация футбола Египта вскоре заявила, что врачи обещают восстановить игрока вовремя.

Позже министр спорта Египта Халед Абдель Азиз на своей странице в facebook написал, что восстановление Салаха займет около двух недель.

Сейчас Салаху дадут несколько дней на отдых и первую стадию лечения, после чего он присоединится к команде. По словам министра спорта Египта, игроку «Ливерпуля» ничего не должно помешать войти в окончательный состав Египта на ЧМ.



Напомним, что сборная Египта попала в группу «A» вместе со сборной России. Очная встреча египтян с хозяевами турнира состоится 19 июня в Санкт-Петербурге.