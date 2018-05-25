СМИ: сопровождавший «Бук» в Донбасс был сотрудником военной разведки Минобороны

Журналисты BellingCat выяснили, что сопровождавший «Бук» в Донецкую область был офицером ГРУ Олегом Иванниковым.

По данным издания, он ранее служил министром обороны Южной Осетии и в том числе был куратором частной военной компании «Вагнера» в Донбассе. В Южной Осетии Иванников фигурировал под именем Андрей Лаптев, передает «Новая Газета».

Накануне международная следственная комиссия заявила, что ЗРК «Бук», сбивший малазийский Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году, прибыл из российской военной части. В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту самолета 298 человек.

Владимир Путин заверил, что Россия изучит выводы комиссии, но сможет признать результаты только при полноценном участии в расследовании. Власти Австралии и Нидерландов уже официально обвинили Россию.