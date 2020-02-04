Семь лет в бегах: как печать ФНС помогла бугульминцу обмануть Сбербанк на 104 миллиона

В Казани оглашен приговор беглому бизнесмену, который признался в кредитной афере и сохранил свободу

Фото: Ирина Плотникова

Бизнесмен из Бугульмы Сергей Логинов осужден в Казани за незаконное получение двух кредитов на 104 млн рублей. С помощью Сбербанка гендиректор загибавшейся фирмы «Стройкомплект» собирался достроить и продать с прибылью офисное здание на Горках. Первая часть плана с завышением оборотов, количества работников и налогов заемщика удалась, стройка тоже не подкачала, а вот продать объект помешала ошибка. В итоге банк стал потерпевшим, а рисковый гендиректор подсудимым — после 7 лет в бегах.

Куда выкинул печать ФНС и банка — не помнит



Дело 50-летнего бизнесмена Сергея Логинова Вахитовский райсуд Казани рассмотрел за два заседания. Обвиняемый покаялся, потерявший деньги Сбербанк не возражал против особого порядка. Гособвинитель Венера Игумнова предложила наказать впервые оступившегося условным сроком в 2 года и 3 месяца. 27 января при вынесении приговора судья Юрий Арсенюк согласился с условным наказанием, учтя содействие раскрытию преступления, наличие хронических заболеваний и инвалидов в семье впервые преступившего УК.

В уголовном деле фигурирует куча липовых документов, в том числе заверенных оттисками печатей инспекции ФНС по Татарстану №17 и «Камкомбанка». А вот сами печати операм и следователям найти не удалось. Признавший вину бизнесмен заявил — не помнит, где и как приобретал штампы для подделок, и куда их выкинул.

Суд признал за Сбербанком право обратиться к осужденному с гражданским иском на 52,9 млн рублей (из которых 1,3 млн рублей — проценты по непогашенным кредитам). Еще 42,8 млн рублей кредитор получил от реализации залогового имущества — участков земли и здания, за которое в 2011-м, еще на стадии готовности 65%, компания Логинова отдала полсотни миллионов в надежде вдвое окупить затраты после продажи.

Гособвинитель Венера Игумнова предложила наказать впервые оступившегося условным сроком в 2 года и 3 месяца

Кредитор поверил липе

В ноябре 2011 года началась ликвидация бугульминского ООО «Стройкомплект». Такое решение приняли трое соучредителей фирмы с равными долями, включая Сергея Логинова, который с 2008-го занимал пост гендиректора ООО. Именно он за полгода до решения о ликвидации задумал поправить положение «Стройкомплекта» за счет недостроя на улице Сыртлановой в Казани. Логинов решил купить его вместе с земельным участком за 55 млн рублей, а после ремонта продать за 100 млн с лишним. Осталось лишь найти деньги на покупку.

Шансы получить кредит на нужную сумму гендиректор ООО оценил скептически и для подстраховки серьезно приукрасил положение «Стройкомплекта». Из отправленных в Сбербанк документов следовало — работают на предприятии 200 человек (хотя в штате числилось всего 20), за первое полугодие 2011-го заключены договоры подряда от Лениногорска до Челябинска почти на полмиллиарда рублей (которые фактически в таком объеме не заключались).

Кроме того, банкирам «Сбера» предстали липу о движении средств по счету потенциального заемщика в «Камкомбанке», с завышением реальных сумм дебиторской и кредиторской задолженностей аж на 16—30 млн рублей. Красивой была и налоговая отчетность, согласно которой организация отчисляла в бюджеты от 29 до 48% собственных доходов — нереальные суммы для рентабельной работы в сфере строительства.

Расследование показало — подобные документы ни налоговой, ни «Камкомбанком» «Стройкомплекту» и Логинову никогда не выдавались. Тем не менее по этой липе летом 2011 года сотрудники «Сбера» дали компании Логинова «добро» на два кредита — в 70 и 34 млн рублей соответственно. Первый — на 3 года под 9%, второй — на 1,5 года под 8,5% годовых. Забегая вперед, из 104 млн кредитных рублей «Стройкомплект» вернул лишь 7,4 млн рублей, заплатив еще 4,2 млн рублей в качестве процентов.

Летом 2011 года сотрудники «Сбера» дали компании Логинова «добро» на два кредита — в 70 и 34 млн рублей соответственно. Фото Олега Тихонова

В итоге кредитор обратил внимание на залоги — выкупленный административно-бытовой корпус площадью 750 кв. м и два участка под ним, общей площадью около 3 тыс. кв. м. Заметим, оценочная стоимость здания на 2011 год составляла аж 86 млн рублей, земля тянула еще на 10 млн. Однако через несколько лет на торгах их цена упала до 43 млн рублей, остальное повисло на уже ликвидированной компании-заемщика.

7 лет числился в бегах и жил в Бугульме

Сергей Логинов поручился по кредитам и личным имуществом, однако предпочел скрыться от финансовой и уголовной ответственности. В декабре 2012 года бывший гендиректор «Стройкомплекта» был объявлен в федеральный розыск. Задержали его лишь в сентябре 2019-го, а в декабре дело поступило в суд, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре Вахитовского района Казани.

Оперативникам и следователям беглый признавался — все эти годы прятался в доме своей сожительницы в Бугульме. Но нахлебником не был — периодически ездил на «шабашки» в соседние районы республики, пользуясь сразу двумя просроченными документами — водительскими правами и паспортом. За все 7 лет его ни разу не остановили. А потом в дом к сожительнице пришла полиция. Заключать под стражу пойманного не стали — суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

На следствии Логинов признал, что дезинформировал банк ради кредитов. Полученные деньги, с его слов, пустил на достройку выкупленного здания. Справились за 3 месяца, однако продать новенький объект под Универсиаду не смогли — Росреестр отказался его регистрировать ввиду серьезного нарушения кадастровых норм: котельную здания построили «за границей» — на чужом участке. В общем, создавая для банка мифическую картину благополучия фирмы на бумаге, ее директор просмотрел реальную проблему.

Приговор еще не вступил в силу, и потерпевший банк с гражданским иском пока не обращался. Фото Ирины Плотниковой

С учетом рассмотрения дела в особом порядке Логинова наказали условным сроком в 2 года с таким же испытательным. Приговор еще не вступил в силу, и потерпевший банк с гражданским иском пока не обращался. Осужденный бизнесмен пока числится безработным.