Фотомарафон «100-летие ТАССР»: в производственной лаборатории Мамадышского спиртзавода, 1970-е годы
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Мамадышский спиртзавод — первое промышленное предприятие в поселке, год его рождения — 1883-й. Правда, со времен революции он был закрыт до самого 1929 года. Потом предприятие возродили — для этого в Мамадыш приезжала целая комиссия из Москвы.
К 1931 году здесь уже вовсю производили водку, осваивали новые технологии, учили рабочих. Кружки и школы по повышению квалификации открывали прямо на предприятии: здесь была своя школа ФЗУ, ученики обязательно сдавали государственный технический минимум. Потом развернулось стахановское движение: на Мамадышском спиртзаводе работала бригада Владимира Соломина, которая перекрывала нормы в полтора-два раза!
В 1936 году завод реконструировали. Спирт делали из картошки, свеклы и зерна, а топливом были дрова и торф. Дрова на лошадях возили за 30—40 километров, а на заготовке топлива работали 150 человек из Мамадыша.
После войны основным производством в поселке оставался легендарный спиртзавод. В 1974 году здесь построили новое здание цеха с современным оборудованием, реконструировали паровые котлы. Мощность завода в 1970-е была до 1760 дал спирта в сутки. А в окрестные колхозы каждый день отправлялись по 200—250 тонн отходов производства на корм скота.
Как и многие другие предприятия ТАССР, завод построил на вверенной себе территории Дом культуры на 360 мест. Его открыли перед новым, 1977 годом.
Здесь проводились концерты, танцы, крутили кино. А еще играли и пели: при Доме культуры работал вокально-инструментальный коллектив.
С 1974-го на спиртзавод пришел новый директор — Котдус Зиннатуллин. Невероятно, но факт: до него на заводе, производившем водку, не было ворот, забора, а контроль за вывозом готовой продукции изрядно хромал. Поэтому Зиннатуллину пришлось не только работать над усовершенствованием оборудования, но и над элементарным наведением порядка.
При Зиннатуллине производство очень серьезно улучшилось: легендарный директор не только занимался усовершенствованием технологической схемы и обновлением техники, но и ввел систему нового обучения рабочих. Он считал, что каждый сотрудник должен был освоить одну-две смежных специальности, в придачу к основной, чтобы обеспечить на заводе взаимозаменяемость кадров.
В 1970-х здесь делали два вида водки — элитную «Столичную» (она стоила в магазине 3 рубля 10 копеек) и пролетарскую «Пшеничную» (2 рубля 62 копейки). На разницу в полрубля можно было организовать немудрящую закуску.
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит пресс-службу АО «Татспиртпром».
Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru
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