Фотомарафон «100-летие ТАССР»: в производственной лаборатории Мамадышского спиртзавода, 1970-е годы

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Фото: предоставлено АО «Татспиртпром»

Мамадышский спиртзавод — первое промышленное предприятие в поселке, год его рождения — 1883-й. Правда, со времен революции он был закрыт до самого 1929 года. Потом предприятие возродили — для этого в Мамадыш приезжала целая комиссия из Москвы.

К 1931 году здесь уже вовсю производили водку, осваивали новые технологии, учили рабочих. Кружки и школы по повышению квалификации открывали прямо на предприятии: здесь была своя школа ФЗУ, ученики обязательно сдавали государственный технический минимум. Потом развернулось стахановское движение: на Мамадышском спиртзаводе работала бригада Владимира Соломина, которая перекрывала нормы в полтора-два раза!



Бригада стахановцев Владимира Соломина, 1936 год

В 1936 году завод реконструировали. Спирт делали из картошки, свеклы и зерна, а топливом были дрова и торф. Дрова на лошадях возили за 30—40 километров, а на заготовке топлива работали 150 человек из Мамадыша.

После войны основным производством в поселке оставался легендарный спиртзавод. В 1974 году здесь построили новое здание цеха с современным оборудованием, реконструировали паровые котлы. Мощность завода в 1970-е была до 1760 дал спирта в сутки. А в окрестные колхозы каждый день отправлялись по 200—250 тонн отходов производства на корм скота.

Как и многие другие предприятия ТАССР, завод построил на вверенной себе территории Дом культуры на 360 мест. Его открыли перед новым, 1977 годом.

Дом культуры Мамадышского спиртзавода, 1977 год

Здесь проводились концерты, танцы, крутили кино. А еще играли и пели: при Доме культуры работал вокально-инструментальный коллектив.

С 1974-го на спиртзавод пришел новый директор — Котдус Зиннатуллин. Невероятно, но факт: до него на заводе, производившем водку, не было ворот, забора, а контроль за вывозом готовой продукции изрядно хромал. Поэтому Зиннатуллину пришлось не только работать над усовершенствованием оборудования, но и над элементарным наведением порядка.



Мамадышский спиртзавод после реконструкции, конец 1970-х

При Зиннатуллине производство очень серьезно улучшилось: легендарный директор не только занимался усовершенствованием технологической схемы и обновлением техники, но и ввел систему нового обучения рабочих. Он считал, что каждый сотрудник должен был освоить одну-две смежных специальности, в придачу к основной, чтобы обеспечить на заводе взаимозаменяемость кадров.

В 1970-х здесь делали два вида водки — элитную «Столичную» (она стоила в магазине 3 рубля 10 копеек) и пролетарскую «Пшеничную» (2 рубля 62 копейки). На разницу в полрубля можно было организовать немудрящую закуску.

Людмила Губаева