Сергей Иванов: «В Европе есть мощный тренд — живи как местный»
На выставке для отельеров и рестораторов Horeca by Kazan обсудили сохранение традиций татарского народа в туристическом бренде
Сегодня в Казани открылась выставка для отельеров и рестораторов Horeca by Kazan. Трехдневное мероприятие стартовало с сессии, посвященной сохранению традиций татарского народа в туристическом бренде. Как оказалось, в российские турпродукты лишь недавно начали включать национальную составляющую, но пока не все регионы используют этот инструмент — и напрасно, говорят эксперты. Подробности — в материале «Реального времени».
«Нужно включить ДНК хозяина»
Выставка для отельеров и рестораторов Horeca by Kazan, которая открылась сегодня на площадке Международного выставочного центра «Казань Экспо», продлится до 25 октября. Участники мероприятия смогут посетить тематические лекции и мастер-классы от топовых игроков рынка, а также ознакомиться с экспозицией производителей технологической, пищевой, текстильной и другой продукции.
Первый день выставки стартовал с сессии «Национальное гостеприимство Татарстана — развитие и становление», в рамках которой эксперты обсудили сохранение народных традиций в современном туристическом бренде.
— В России подобный тренд появился относительно недавно. Все-таки раньше все в основном базировалось на культурно-историческом наследии, а сейчас людям все интереснее изучать местные традиции и особенности, — заявил глава Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов. — В Европе есть мощный тренд — живи как местный. Все то, что является уникальным и неповторимым для конкретного региона, становится все более ценным для туриста в его путешествии. Это могут быть еда, фестивали, праздники, костюмы. То есть все, что связано с уникальностью территории.
Позицию чиновника поддержала гостья из Казахстана, куратор школы сервиса Novikov School Жанна Прашкевич, заявившая, что «традиции и истоки национального гостеприимства — это то топливо, которое есть в каждом из нас». Эксперт уверена: «Азиатским и тюркским культурам не нужно изобретать новые стандарты сервиса — нужно включить ДНК хозяина в каждом человеке, который встречает гостя».
«Гостеприимство — это классно, но...»
По словам Сергея Иванова, люди, живущие в Татарстане, обладают «повышенным уровнем гостеприимства», что отмечают все приезжающие к нам туристы. Но останавливаться на достигнутом глава Госкомитета по туризму не собирается.
— Что с этим дальше делать? Развивать. Речь о повышении уровня сервиса по международным стандартам. Гостеприимство — это классно, но если мы вдобавок будем обладать всеми технологиями и соответствовать мировым стандартам сервиса, мы получим синергетический эффект, — выступил спикер.
Также глава госкомитета подчеркнул, что традиции татарского чаепития и другие подобные вещи не должны создаваться искусственно — они должны быть искренними.
— Мы знаем очень много туристических направлений, в которых отношение к туристам поставлено на коммерческие рельсы. Нам, главное, до этого не дойти. Главное — искренне, со всей душой, с профессиональными компетенциями встречать каждого туриста, приезжающего в Татарстан. Эту задачу невозможно решить каким-то указом, это постоянная, кропотливая работа: обучение людей, профессиональные конкурсы и многое другое, — уверен Сергей Иванов.
«Секрет в том, чтобы любить и уважать гостя»
Как уже было сказано ранее, тренд на усиление национальной составляющей в сфере гостеприимства начал развиваться в нашей стране относительно недавно, и пока не все регионы взяли его на вооружение.
— Каждый регион обладает своими богатыми национальными особенностями. Вопрос в том, пользуются ли они этим. В Татарстане при встрече с каким-то человеком мы стараемся предложить хотя бы чашку чая. На самом деле, не во всех регионах это есть. Когда людям, приезжающим к нам даже на деловые встречи и переговоры, наливают горячий чай с небольшим национальным десертом, то они иначе настраиваются на общение. Они видят, что их уважают. То есть главный секрет в том, чтобы любить и уважать человека, который приехал к тебе в гости, — выступил глава ГК по туризму.
Стоит отметить, что в число «отстающих» регионов вряд ли можно включить Республику Марий Эл.
— Национальная составляющая играет очень важную роль в продвижении нашей республики. Йошкар-Ола — очень привлекательное для туристов место, и оно больше напоминает компиляцию элементов европейского стиля, однако марийская составляющая присутствует во всем — в национальной кухне, сувенирах и многом другом. Кстати, у нас сейчас очень активно развивается гастрономический туризм, и общепит активно развивает национальную кухню, — рассказала генеральный директор ООО «РИКЦ», представитель делегации Республики Марий Эл Светлана Гусева.
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