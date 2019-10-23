Сергей Иванов: «В Европе есть мощный тренд — живи как местный»

На выставке для отельеров и рестораторов Horeca by Kazan обсудили сохранение традиций татарского народа в туристическом бренде

Фото: Максим Платонов

Сегодня в Казани открылась выставка для отельеров и рестораторов Horeca by Kazan. Трехдневное мероприятие стартовало с сессии, посвященной сохранению традиций татарского народа в туристическом бренде. Как оказалось, в российские турпродукты лишь недавно начали включать национальную составляющую, но пока не все регионы используют этот инструмент — и напрасно, говорят эксперты. Подробности — в материале «Реального времени».

«Нужно включить ДНК хозяина»

Выставка для отельеров и рестораторов Horeca by Kazan, которая открылась сегодня на площадке Международного выставочного центра «Казань Экспо», продлится до 25 октября. Участники мероприятия смогут посетить тематические лекции и мастер-классы от топовых игроков рынка, а также ознакомиться с экспозицией производителей технологической, пищевой, текстильной и другой продукции.

Первый день выставки стартовал с сессии «Национальное гостеприимство Татарстана — развитие и становление», в рамках которой эксперты обсудили сохранение народных традиций в современном туристическом бренде.

— В России подобный тренд появился относительно недавно. Все-таки раньше все в основном базировалось на культурно-историческом наследии, а сейчас людям все интереснее изучать местные традиции и особенности, — заявил глава Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов. — В Европе есть мощный тренд — живи как местный. Все то, что является уникальным и неповторимым для конкретного региона, становится все более ценным для туриста в его путешествии. Это могут быть еда, фестивали, праздники, костюмы. То есть все, что связано с уникальностью территории.

Первый день выставки стартовал с сессии «Национальное гостеприимство Татарстана — развитие и становление», в рамках которой эксперты обсудили сохранение народных традиций в современном туристическом бренде

Позицию чиновника поддержала гостья из Казахстана, куратор школы сервиса Novikov School Жанна Прашкевич, заявившая, что «традиции и истоки национального гостеприимства — это то топливо, которое есть в каждом из нас». Эксперт уверена: «Азиатским и тюркским культурам не нужно изобретать новые стандарты сервиса — нужно включить ДНК хозяина в каждом человеке, который встречает гостя».

«Гостеприимство — это классно, но...»

По словам Сергея Иванова, люди, живущие в Татарстане, обладают «повышенным уровнем гостеприимства», что отмечают все приезжающие к нам туристы. Но останавливаться на достигнутом глава Госкомитета по туризму не собирается.

— Что с этим дальше делать? Развивать. Речь о повышении уровня сервиса по международным стандартам. Гостеприимство — это классно, но если мы вдобавок будем обладать всеми технологиями и соответствовать мировым стандартам сервиса, мы получим синергетический эффект, — выступил спикер.

Также глава госкомитета подчеркнул, что традиции татарского чаепития и другие подобные вещи не должны создаваться искусственно — они должны быть искренними.

— Мы знаем очень много туристических направлений, в которых отношение к туристам поставлено на коммерческие рельсы. Нам, главное, до этого не дойти. Главное — искренне, со всей душой, с профессиональными компетенциями встречать каждого туриста, приезжающего в Татарстан. Эту задачу невозможно решить каким-то указом, это постоянная, кропотливая работа: обучение людей, профессиональные конкурсы и многое другое, — уверен Сергей Иванов.

По словам Сергея Иванова, люди, живущие в Татарстане, обладают «повышенным уровнем гостеприимства», что отмечают все приезжающие к нам туристы

«Секрет в том, чтобы любить и уважать гостя»

Как уже было сказано ранее, тренд на усиление национальной составляющей в сфере гостеприимства начал развиваться в нашей стране относительно недавно, и пока не все регионы взяли его на вооружение.

— Каждый регион обладает своими богатыми национальными особенностями. Вопрос в том, пользуются ли они этим. В Татарстане при встрече с каким-то человеком мы стараемся предложить хотя бы чашку чая. На самом деле, не во всех регионах это есть. Когда людям, приезжающим к нам даже на деловые встречи и переговоры, наливают горячий чай с небольшим национальным десертом, то они иначе настраиваются на общение. Они видят, что их уважают. То есть главный секрет в том, чтобы любить и уважать человека, который приехал к тебе в гости, — выступил глава ГК по туризму.

Стоит отметить, что в число «отстающих» регионов вряд ли можно включить Республику Марий Эл.

— Национальная составляющая играет очень важную роль в продвижении нашей республики. Йошкар-Ола — очень привлекательное для туристов место, и оно больше напоминает компиляцию элементов европейского стиля, однако марийская составляющая присутствует во всем — в национальной кухне, сувенирах и многом другом. Кстати, у нас сейчас очень активно развивается гастрономический туризм, и общепит активно развивает национальную кухню, — рассказала генеральный директор ООО «РИКЦ», представитель делегации Республики Марий Эл Светлана Гусева.

1 / 59 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов