Сергей Иванов: «Когда правила игры до конца не определены, инвесторы стараются не заходить»

Глава Госкомитета по туризму поднял проблему ограничений по работе бизнеса на охраняемых природных территориях

Фото: Максим Платонов

С 23 по 25 октября в Казани пройдет Международный туристический форум «Ориентиры будущего». Сегодня в рамках пресс-конференции в ИА «Татар-информ» обсудили его программу, а также основные темы — территориальную идентичность, экотуризм и digital-технологии. Подробности — в материале «Реального времени».

Маршруты есть, а инфраструктуры нет

Уже на следующей неделе на площадке ГТРК «Корстон» пройдет туристический форум «Ориентиры будущего». Как рассказала сегодня в рамках пресс-конференции генеральный директор АНО «Центр развития туризма Республики Татарстан» Дильбар Садыкова, организаторам уже поступило более тысячи заявок на участие, хотя заявочная кампания еще не закрыта. На форум заявились порядка 40 регионов: от Москвы и Санкт-Петербурга до Ханты-Мансийского автономного округа и Башкирии. В числе иностранных участников есть Казахстан, Турция и Литва.

Приглашенные эксперты обсудят в рамках форума особенности территориальной идентичности, возможные сценарии ее развития и перспективы экологического туризма, а также презентуют новые digital-технологии в туризме и поделятся маркетинговыми кейсами. Подробнее о программе рассказал председатель ГК РТ по туризму Сергей Иванов.

— Темой первого дня форума станет территориальная идентичность и, как ее ключевое ядро, развитие особо охраняемых природных территорий. Сейчас глобальный тренд во всем мире — развитие экологического туризма. Города и их население растут, и потребность уехать из урбанизированных пространств на природу растет с каждым годом все сильнее, — сообщил Сергей Иванов. — Напомню, что в Татарстане есть два федеральных заповедника: Волжско-Камский и «Нижняя Кама». В них есть туристические маршруты, создана определенная инфраструктура, но в любом случае природных территорий в нашей республике гораздо больше. Это те площадки, потенциал которых нам еще предстоит раскрыть.

К примеру, сейчас Госкомитет активно работает над благоустройством Юрьевских пещер. По словам главы ведомства, эту точку ежегодно посещает большое количество туристов, однако там полностью отсутствует какая-либо инфраструктура.

Как рассказала Дильбар Садыкова, организаторам уже поступило более тысячи заявок на участие, хотя заявочная кампания еще не закрыта. Фото Максима Платонова

Палки в колеса экотуризма

Продолжая разговор о недостаточно развитой инфраструктуре, Сергей Иванов затронул важную для отрасли проблему ограничений законодательства в части особо охраняемых природных территорий.

— Создано очень много федеральных норм в области охраны природы. Часто они либо противоречат друг другу, либо накладывают очень серьезные процедурные ограничения. Это необходимо, но на таких территориях нужны понятные правила игры, которые в первую очередь будут ясны не только органам власти, но и инвесторам, — высказался глава Госкомитета по туризму. — Сегодня получается так, что инвестор, заходящий на особо охраняемую территорию, попадает в очень длительный цикл согласований и ограничений, выход из которого не всегда очевиден. Если человек занимается бизнесом, а не благотворительностью, то для него время — это деньги. Когда правила игры до конца не определены, инвесторы стараются не заходить на такие территории.

По словам спикера, одна из главных задач грядущего форума как раз таки заключается в том, чтобы обсудить существующее правовое поле, а также успешные практики развития подобных территорий.

— На сегодняшний день трафик огромный, но оборот отрасли экологического туризма в Татарстане и России в целом не очень высокий. Вопрос в том, чтобы организовать качественные сервисы на таких территориях, чтобы не только жители нашей страны, но и жители других стран могли приехать и посмотреть на какие-то уникальные природные объекты, провести время в тишине, поесть экологически чистые продукты и так далее, — заключил Сергей Иванов.

Темой первого дня форума станет территориальная идентичность и, как ее ключевое ядро, развитие особо охраняемых природных территорий. Фото wikipedia.org

Диджитализация и анализ поведения туристов

Второй день форума будет полностью посвящен digital-технологиям в туристической отрасли. Как отметил глава ГК РТ по туризму, «количество потенциальных пользователей и путешествий в мире сейчас просто огромно», а технологии помогают путешественникам «ориентироваться в пространстве, выбирать направления, принимать решения, а также экономить время и деньги».

— Когда мы выстраиваем политику по продвижению и взаимодействию с туристами, мы собираем отдельные блоки big data: мы видим, как себя ведет человек, откуда он приехал, какие примерно точки посещает, каков средний чек, чем он доволен, а что его не устроило и так далее, — сообщил Сергей Иванов.

Спикер уверен, что подобный анализ потребительского поведения способствует успешной реализации проектов и привлечению к ним внимания.

— Здесь мы ставим цель получить самый передовой опыт в этой области, чтобы и Татарстан, и гости форума могли стать более конкурентоспособными во взаимодействии с потенциальными туристами. Напомню вам, что туристический рынок крайне высококонкурентный и на нем за потребителя бьются целые страны, регионы и отдельные курорты, — заключил глава Госкомитета РТ по туризму.