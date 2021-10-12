Красиво, шумно, мало еды и скамеек — гиды Старо-Татарской слободы обсудили ее проблемы

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани в префектуре «Старый город» собрались гиды и работники музеев, чтобы обсудить будущее Старо-Татарской слободы. Цель — выявить приоритетные направления развития туристической инфраструктуры и подготовить грантовую заявку в рамках конкурса Ростуризма совместно с префектурой и Госкомитетом РТ по туризму. Участники встречи обсудили, чем пахнет набережная Марджани, почему на Насыри нужны скамейки, а туалеты так и вовсе — повсеместно. Подробности — в репортаже «Реального времени».

«Разбитый тротуар и вечный запах канализации»

Как рассказала начальник отдела развития туристской индустрии Госкомитета РТ по туризму Анастасия Кайманова, поводом для встречи стало объявление Ростуризмом Всероссийского конкурса лучших проектов туристского кода центра города. Половина зданий в таком центре до 100 га должна быть построена до 1960 года.

Прием заявок заканчивается 15 ноября, Кайманова предположила, что город не будет участвовать в конкурсе в 2021-м, но пришедшая на встречу помощник президента Татарстана Олеся Балтусова сообщила, что этот вопрос можно обсудить еще раз и попробовать заявиться в этом году. Приз — субсидии на развитие среды, то есть все это предусматривает установку малых архитектурных форм, арт-объектов, регламент оформления вывесок, систему уличной навигации, обустройство смотровых площадок, санузлов, разработка информационных сайтов, сбор мусора и многое другое. Цель — чтобы у исторического центра появился свой стиль, улучшилась среда, чтобы в нем было приятно находиться.

Перед встречей был проведен опрос о туристической инфраструктуре Старо-Татарской слободы среди гидов и работников музеев на этой территории. Как сообщила модератор встречи, руководитель Института городских исследований «Тамга» Марья Леонтьева, в нем приняли участие 37 человек, причем четверть из них — независимые гиды, три четверти — экскурсоводы, занятые в пешеходных маршрутах. Лишь четверть водит большие группы. Значительная часть показывает набережную Марджани, улицы Каюма Насыри, Фатиха Карима, Юнусовскую площадь. Гораздо реже — улицы Тукая, Парижской Коммуны, Худякова, Московскую. Кто-то даже отправляет туристов по Нариманова — и жалуется, что там совершенно нечем гордиться.



Среди критики запомнилось следующее: «Очень шумно, многие точки приходится выбирать, исходя из тишины, а не красоты»; «Разбитый тротуар и вечный запах канализации у дома Вали-бая (Марджани, 16)»; «Нет точек питания с национальным меню для организации обеда группам по оптимальной цене»; «Отсутствие возможности на пешеходной улице укрыться от зноя, дождя, чтобы остановиться, наслаждаясь архитектурой». Самой главной проблемой, которая взволновала всех, оказалось отсутствие туалетов, из-за чего многие дворы переживают набеги варваров, так же, как и галерея у эрзац-здания номеров «Булгар» (здесь уже отличаются ожидающие автобус).

Остановите улицу Тукая!



Когда Леонтьева дала слово гидам, порой говорили одновременно столько человек, что невозможно было ничего понять. Но было понятно: что называется, у людей накипело. Гиды месяцами ходят по улицам Старо-Татарской слободы, не только рассказывают, но и получают отзывы о состоянии города.

Тема реновации, обновления слободы поднималась неоднократно, как вспомнила Балтусова, за последние 15 лет было представлено не менее шести концепций. Однако до сих пор Старо-Татарская слобода величава и прекрасна в книгах по истории, но не наяву.

О чем говорили гиды? О том, что из-за шума машин сложно выбирать интересные точки для рассказа — это касается в первую очередь улицы Тукая с ее узкими тротуарами, но серьезно сохранившейся застройкой. Ведутся разговоры, что большегрузы, которые громыхают по ней, через какое-то время начнут перемещаться по Казанскому кольцу. Гиды пошли дальше и предложили ограничить скорость проезда.

Фото: Максим Платонов

Также они посетовали, что здесь мало точек показа — чтобы человек мог комфортно расположиться, не рискуя здоровьем, и оценить всю красоту какого-нибудь здания. К примеру, никак не рассмотреть экспозицию, посвященную Тукаю, у здания номеров «Булгар», не рискуя быть сбитым автомобилем, — с этой стороны узкий тротуар, слишком узкий для такой широкой улицы. Кстати, возник и вопрос об озеленении — гиды вспомнили, что раньше на этой улице был целый бульвар. Да и в целом слобода выглядела гораздо зеленее. А теперь на «ухоженной» улице Насыри некуда спрятаться от солнца.

Слободе требуется серьезное развитие навигации — чтобы туристы, оказываясь здесь, не чувствовали себя, как путешественники на сафари, а могли продолжить путешествие и самостоятельно. Так что нужны таблички и даже QR-коды.

Некоторые гиды отметили, что машины ведут себя по-хулигански и на Марджани, отчего там тоже опасно находиться. Теперь непросто пройти от набережной на Насыри через ресторанные комплексы, что раньше было фишкой пространства. При этом некоторые администраторы ресторанов могут с матом выгнать туристов с территории. Другая же злободневная тема — канализация, из-за которой на углу с Зайни Султана постоянное зловоние.

Продолжая тему санитарной безопасности, одна из экскурсоводов посетовала, что на улице Татарстан постоянно выставляют мусорные баки. А рядом еще и появляются бомжи. На Насыри то и дело можно увидеть дерущихся собак. И уже целую поэму можно сложить об утках на Кабане — уже в металле выбили на набережной предупреждение, что кормить их хлебом нельзя. Но, как выяснилось, в соседнем продуктовом продажи хлеба летом увеличиваются в четыре раза. Может, попросить продавца предлагать покупателям что-то другое для птиц?

Подняли вопрос различных сайтов и путеводителей. Руководитель туристско-информационного центра Казани Наталья Абрамович предложила коллегам дополнить существующий бесплатный маршрут, который предлагает их офис. Также прозвучала идея превратить стену дома по адресу: ул. Татарстана, 7 в карту или хотя бы подсвечивать ее вечером прожектором, меняя информационные картинки. Удивительно, но не вспомнили гиды ни одного интересного приложения или сайта о слободе.

Скамейки, урны и фонари, безусловно, нужны на Насыри — в Казань все больше приезжают пожилые туристы: «Рассказываешь им 10 минут про мечеть Марджани, а они на тебя смотрят жалостливыми глазами, устало стоят!». Кроме того, что люди не могут долго ходить, им еще требуется пища, а недорогих, но качественных забегаловок не хватает. Здесь опять же подняли тему улицы Тукая — почему бы не запускать людей в местные дворы? А там, глядишь, кто-то и сообразил бы, как накормить турпоток.

Фото: Роман Хасаев

Уже к концу встречи гиды напомнили, что таблички в городе необходимо давать на двух языках. Кто-то предложил готовые варианты с арабицей, как и делали купцы в начале прошлого века, сочетая их с надписями на русском. Опыт хороший, учитывая известный кейс Рыбинска, где все вывески перевели в режим дореволюционной эпохи, что стало дополнительной туристической достопримечательностью.

Немало прозвучало разговоров и о том, что привлекательной слободу делают не только здания, широкие тротуары, фонари и таблички, но и люди. А значит, необходимо устроить встречу и с собственниками слободы. Казань явно будет развиваться в сторону речпорта, а значит, и Старая, и Новая Татарские слободы еще долго будут под прицелом и бизнеса, и властей, и горожан.