Павел Падакин в «Ак Барсе»: креативное усиление или потенциальная жертва билялетдиновского хоккея

Он отказался от украинского гражданства и развелся с канадской супругой, чтобы играть в КХЛ

Казанский «Ак Барс» и ХК «Сочи» объявили сразу о двух сделках, в результате которых казанцы получили 23-летнего форварда Павла Падакина, а на юг страны отправились Дамир Мусин и Дмитрий Архипов. Обмен в СМИ предвещали давно, и уже тогда возникал вопрос — а так ли необходим Павел Падакин Казани? «Реальное время» разбирается, что представляет собой 23-летний форвард, отказавшийся от украинского гражданства и пошедший на развод с канадской супругой, чтобы играть в КХЛ.

Вызов на «Матч Звезд» и в олимпийскую сборную

Что же такого есть в Павле Падакине, что на него обратили внимание в Казани? Да так, что выменяли сразу на двух своих парней — местных воспитанников. Конечно, на официальных сайтах клубов все подано довольно «стерильно», мол, Дамира Мусина отдали за денежную компенсацию, а вот обмен Падакина был «оформлен» на Дмитрия Архипова. Но очевидно, что это скорее суммарный размен. Да и «Сочи» с их финансовыми проблемами контракт Павла исполнять уже затруднялись и тянули с его продлением до последнего.

Очевидно, что казанцы вели нападающего с первой половины минувшего сезона. Проводя свой второй сезон в ХК «Сочи», Падакин стал настоящим лидером южного клуба и, на пару с Евгением Лапенковым, — его главной ударной силой. В 53-х матчах «регулярки» он набрал 31 очко (9+22) при показателе полезности «+21». В плей-офф показатели скромнее — одна голевая передача в пяти играх. Вообще, в первой половине сезона Павел выглядел убедительнее, чем после новогодних праздников. Большую часть очков — 29 — форвард заработал до астанинского «Матча Звезд». Впрочем, даже сбавленные обороты не помешали ему стать вторым по результативности в команде. Так что неудивительно, что тут же последовал и вызов в «олимпийскую» сборную, и на «Матч Звезд» его определили уже в первой очереди — выбрали представители СМИ.

К слову, в Астане Павел подарил любителям хоккея, возможно, самый яркий и забавный неигровой момент всей «Недели звезд». Во время конкурса на скорость, когда хоккеист должен пробежать по кругу всю площадку, нападающий переоделся в Супермена, а уже на самой «ленточке» секундомера прямо-таки полетел вперед в лучших традициях известного героя комикса.

По следам Ткачева? Еще один киевский претендент на место в сборной

В прошлом году в одном из интервью Павел Падакин признавался, что считает себя российским воспитанником, несмотря на наличие украинского паспорта, и что уже через год он сможет быть задействован в российской сборной. Впрочем, все мы знаем, по какому принципу комплектуется первая национальная команда — даже отличная игра в составе действующего обладателя Кубка Гагарина вовсе не гарантирует место в сборной (Ц)СКА.

В 2014 году Падакин начинал выступать за молодежную сборную Украины, но впоследствии отказался от гражданства этого государства, приняв российское. Согласно регламенту IIHF, в случае смены спортивного гражданства игрок должен провести два года в любом клубе чемпионата страны, за которую хочет играть. И вот этот «буферный» период для Павла уже прошел на черноморском побережье.

В начале апреля его все-таки вызвали в сборную России, правда не в главную, а в номинально «олимпийскую», что означает попросту «второй состав», откуда, как показывает практика, в первый, скорее всего, никто не попадет. Тогда вторая команда собралась в Новогорске для подготовки к Еврочелленджу — турниру, состоявшему из трех товарищеских матчей. Так что Эмиль Гарипов и Альберт Яруллин в одной с Падакиным командой уже играли.

— Я давно уже являюсь гражданином России, — признавался нападающий «Известиям». — Просто не объявлял об этом. А когда приехал в «Сочи», думал только о том, чтобы закрепиться в КХЛ. У меня в обоих сезонах был двусторонний контракт. И я просто надеялся, что буду тренироваться, чтобы меня не отправили в Высшую хоккейную лигу (ВХЛ). Только к концу нынешнего чемпионата, который мне удался, начал думать про сборную. Рад, что своей работой добился того, что все мои ожидания окупились. Вызов в сборную — большая честь для любого хоккеиста, – говорил Падакин в апреле.

В первой, победной игре (4:1) против немцев будущий новичок «Ак Барса» отметился голевой передачей. А в проигранной результативными действиями не отметился. Как и в игре против норвежцев. В том же интервью Падакин раскрыл и такую любопытную деталь — что мог оказаться в Казани еще будучи юниором, перебравшись из Киева примерно в одно время с Владимиром Ткачевым. Однако «таких связей не было», и он оказался в школе воскресенского «Химика». Так что аналогий с 55 номером, который также заявляет, что считает себя воспитанником школы «Ак Барса», несмотря на киевское детство, достаточно.

Так ли нужен Падакин «Ак Барсу»?

Одним из рисков этого перехода может стать определенная «тактическая несовместимость» хоккея Зинэтулы Билялетдинова и хоккейных навыков Павла. Дело в том, что большую часть своей карьеры 23-летний форвард провел на площадках Северной Америки и здорово приноровился к заокеанскому хоккею.

Как признавался сам Падакин, ему самому комфортнее играть в североамериканском стиле, когда хоккеисту дается больше свободы действий и возможностей для креатива. Только когда в ХК «Сочи» Павлу добавили айстайма, он стал играть в своей излюбленной манере и приносить пользу. История напоминает приключения Зията Пайгина, который блистал в сочинском клубе, вернулся в Казань и провалил сезон, вскоре покинув команду.

А у апологета североамериканской игры Сергея Зубова и вовсе можно было порезвиться и позволить себе побегать с шайбой чуть больше, чем позволяет надежный хоккей. Благодаря этому «Сочи» и оставалась самой непредсказуемой командой лиги – поражение 3:11 в Уфе соседствовало с разгромом «Ак Барса» (5:0) в Казани. На тот момент еще действующий чемпион СКА получил свое первое поражение в сезоне именно в игре с «Сочи».

В «Ак Барсе» принципы построения игры совсем другие: тут на первом месте «честный труд» (как сказал Зинэтула Билялетдинов на пресс-конференции по итогам сезона), стойкая работа в обороне, но если получится уйти и накрутить половину обороны соперника, то «вперед и с песней». Такой хоккей, кстати, хорошо получалось совмещать Никите Язькову, которого недавно отпустили в магнитогорский «Металлург».

«Ак Барс» не просто другой, это, можно сказать, антипод ХК «Сочи». И уже не один перспективный форвард спотыкался о довольно специфический казанский хоккей и уезжал искать счастья в других командах. Нельзя сказать, что новичок Казани слюнтяй. Он быстро приспособился к особенностям отечественного хоккея, и, в отличие от Эрика О'Делла, который на первом сборе признавался, что ему очень тяжело, стал работать на долгосрочных командных сборах и недовольства никогда не показывал. Другой показательный момент — когда агент Павла нашел ему вариант в КХЛ, его первая супруга, канадка Эшли поставила его перед выбором: либо я, либо карьера в России. Что выбрал Падакин, мы знаем.

Во-вторых, большой вопрос, куда именно определит Билл новичка команды. Очевидно, что Павел не форвард сдерживающего звена, он «игровик» чистой воды. По манере игры он очень похож на Александра Бурмистрова, которым Билялетдинов, по сути, затыкал дыры в третьем и четвертом звеньях. На апрельской пресс-конференции наставник казанцев честно признавался, что сразу оговорил Бурмистрову его роль.

Павел играет с краю, а стало быть, скорее всего, это и есть замена Никите Язькову в третьем звене. Любопытно смотрелась бы его связка с выздоровевшим Федором Малыхиным, который и сам умеет креативить, и передачи раздавать готов. Гадать о третьем форварде в этой связке пока нет смысла — не продлены Бурмистров и Косов. Но любой из них может отлично вписаться в это звено (если Александра ставить в край). Интересно было бы понаблюдать здесь и Роба Клинкхаммера, которому тоже не хватало креативных партнеров в атаке. Что ж, будем наблюдать и надеемся, что новый хоккеист впишется в схемы Билла как влитой.