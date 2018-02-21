На «нейтралке» до полуфинала: норвежских «ноунеймов» сборная «Ц(СКА)» не заметила

Слабейший хоккейный турнир в истории Игр, ответ Войнова Америке и «срыв покровов» от экс-главы КХЛ

Сегодняшний четвертьфинал хоккейного турнира Олимпиады между Россией и Норвегией закрученным сюжетом не порадовал. Команда Олега Знарка еще в первом периоде решила все вопросы, разгромив в итоге соперника со счетом 6:1. Почему это слабейший хоккейный турнир в истории Игр, что Вячеслав Войнов и ФХР ответили американским журналистам и как экс-глава КХЛ «срывает покровы» — в материале «Реального времени».

В Сочи-2014 были совсем другие Россия и Норвегия

Составом норвежцы совсем не блещут, даже при гипотетическом сравнении с рядовым клубом КХЛ. Из 25 игроков этой сборной лишь восемь представляют серьезные европейские лиги. Прежде всего это Патрик Торесен из СКА, который в этом сезоне совсем не впечатляет своей игрой за клуб, занимая в Питере позицию резервиста. Неудивительно, что и на олимпийском турнире Патрик ничем не выделяется на фоне своих «коллег» — в четырех матчах на его счету лишь 2 (1+1) очка. Зато норвежец неплохо знает русский язык и охотно общается с нашими СМИ.

— Мы должны верить в себя, в свою команду. Все понимают, что Россия — очевидный фаворит четвертьфинала, что будет сложно, но надо верить. Если сегодня встречу Ковальчука в деревне, скажу ему: «Илья, лучше тебе хорошо подготовиться к игре с нами», — цитирует Торесена «Р-Спорт».

— Играть против русских, у которых полтора десятка человек из СКА, — это будет несколько странно, — сказал Патрик уже «Чемпионату». — Будет похоже на тренировку, ведь на льду окажутся те же хоккеисты, что и в клубе. Конечно, мы верим в свое «чудо на льду», будем готовиться. Нужно постараться их переиграть, я считаю, что это реально. Я верю в свою команду. Конечно, россияне — фавориты, но это не значит, что с ними невозможно играть. Матч в Сочи, когда мы проиграли 0:4, я хорошо помню. Тогда Радулову сильно повезло забить первый гол.

Ворота команды защищает основной вратарь минского «Динамо» Ларс Хауген



Однако в Сочи в стане норвежцев были представители НХЛ, а это уже совсем другая «песня» — и совершенно беспомощная Россия на сочинском льду не даст соврать. Напомним, что тогда россияне безвольно вылетели из турнира в четвертьфинале, уступив финнам. Но вернемся к нынешним норвежцам, которые выглядят лишь бледной тенью самих себя сочинского образца. Ворота команды защищает основной вратарь минского «Динамо» Ларс Хауген. Третьим представителем КХЛ выступает защитник ярославского «Локомотива» Юнас Хулес, набравший 10+9 очков в «регулярке», четвертым — 31-летний форвард финского «Йокерита» Матис Улимб. «На одну доску» с ними авансом можно поставить защитника шведского МОДО Александера Бонсаксена, форварда этого же клуба Кристиана Форсберга и еще двух нападающих шведской хоккейной лиги, одному из которых (Андерсу Бастиансену) уже 37 лет.

Слабейший хоккейный турнир за историю Игр

И все. Остальные фамилии ничего не скажут хоккейному миру за пределами Норвегии. Самое смешное, что недавно поверженная россиянами сборная США по своему составу не критично превосходит норвежцев. Таким образом, команда Олега Знарка сегодня была просто обязана обыгрывать своего соперника по четвертьфиналу.

Объективно говоря, нынешний хоккейный олимпийский турнир — слабейший за всю историю Игр. Благодаря «бойкоту» НХЛ (а значит, и АХЛ), только России удалось собрать более-менее серьезный состав, поскольку КХЛ — вторая по силе лига мира, а российских хоккеистов там количественно больше всего. Кроме того, потенциально серьезный проект — КХЛ — был принесен в жертву корейской Олимпиаде еще года три назад. Тогда были созданы тепличные условия двум клубам — СКА и ЦСКА по всем фронтам: от финансов и «админресурса» до банального судейства. Не случайно лишь два игрока в «ростере» россиян представляют не армейские клубы. Дошло до смешного — болельщики хоккея за пределами Москвы и Санкт-Петербурга окрестили эту сборную «Ц(СКА)», и команда закономерно пользуется небольшой поддержкой «постоянных» болельщиков.

Олегу Знарку еще и сказочно повезло с сеткой плей-офф



Медведев проговорился: Кубок Гагарина прописали в СКА

О положении дел в КХЛ наше издание подробно рассказывало совсем недавно. Добавить к этому хочется лишь слова первого президента КХЛ Александра Медведева, которые наглядно демонстрируют уровень спортивной (а не околохоккейной) конкуренции в КХЛ. Журналисты попросили функционера прокомментировать возможный отъезд лидера СКА Ильи Ковальчука в НХЛ по завершении сезона. «На его месте я бы выиграл еще пару Кубков Гагарина», — ответил Медведев. То есть нет никаких сомнений, что владение главным трофеем КХЛ заранее «прописано» в Санкт-Петербурге.

Помимо очевидного кадрового доминирования сборной России на олимпийском хоккейном турнире, Олегу Знарку еще и сказочно повезло с сеткой плей-офф. По мнению многих экспертов, хоть какую-то конкуренцию России на турнире могут составить лишь шведы и финны, с которыми наши могут встретиться лишь в финале. Да и сами норвежцы, пожалуй, слабейший коллектив среди восьми четвертьфиналистов. Для сравнения: финнам на этой стадии достались канадцы, и эта встреча начнется через час после публикации данного материала. Чехам также пришлось сложнее, они в упорной борьбе сломили сопротивление американцев и в полуфинале, соответственно, сыграют с Россией. Впрочем, по составу и чехи существенно уступают шведам с финнами. О нашей сборной и вовсе говорить не приходится.

Сегодняшний же матч предсказуемо превратился в легкую прогулку для команды Олега Знарка. Все решилось уже в стартовой 20-минутке.

«Бьет — значит, любит»: как Войнов отомстил истеричным американским журналистам

Норвежцы достойно держались целых 9 минут стартового периода. На исходе этого отрезка шайба после удачного отскока легла на крюк Михаилу Григоренко, который со средней дистанции метнул игровой снаряд в девятку рамки Хаугена — 1:0. За 6 минут до конца периода Никита Гусев реализовал большинство, буквально затолкав шайбу в ворота, — 2:0. «Олимпийские атлеты из России» добили соперника еще в первом периоде, забросив «в раздевалку» за 36 секунд до завершения стартовой трети матча. Это Вячеслав Войнов броском со средней дистанции реализовал «отложенный штраф» — 3:0.

Норвежцы достойно держались целых 9 минут стартового периода



Интересно, что Войнов забросил шайбу аккурат после нападок американских СМИ, которые припомнили ему пропахшую нафталином историю с «избиением» его жены Марты в 2014 году, за что он был депортирован из США. Более того, журналист USA Today задал вопрос о правомочности участия Войнова на Играх в Корее представителю МОК на пресс-конференции. Понятно, что распускать руки в отношении женщины дело в любом случае недостойное, но «хайп» той истории обеспечили раздувание дела журналистами и «заточенное» под семейные конфликты законодательство США. В России реакция, общественная и юридическая, на подобные истории довольно серьезно отличается от заокеанской. Общеизвестно также, что чета Войновых с тех пор нормально живет в браке, что не преминула отметить в своем официальном ответе ФХР. «Войнов счастливо живет в браке со своей женой. Мы просим СМИ уважать личную жизнь спортсмена и немедленно прекратить спекуляции на эту тему», — говорится в англоязычном сообщении на странице в «Твиттере» организации.

В середине второго периода норвежцы попытались воскресить интригу. Василий Кошечкин потерял шайбу из виду за собственными воротами, а норвежский форвард выкатил ее на пятачок, и, пока российский голкипер крутил головой, Александер Бонсаксен бросил в «рамку» — 3:1. Интрига эта, впрочем, прожила около минуты, пока Сергей Калинин не восстановил паритет, замкнув диагональ Ильи Ковальчука при реализации очередного большинства. А в следующем большинстве Бонсаксен коньком поразил уже свои ворота после прострела Никиты Нестерова — 5:1. «Извинился». Третий период превратился в пустую формальность или в предматчевую раскатку перед встречей с чехами. Итоговый счет установил Телегин — 6:1.

На «нейтралке» до полуфинала

Еще до сегодняшнего матча определился соперник сборной России по полуфиналу. Чехи, состав которых полностью составлен из представителей КХЛ, с большим скрипом прошли американских студентов, что еще раз заставляет усомниться в величии КХЛ за пределами «Ц(СКА)». Грядущий матч в любом случае станет для команды Олега Знарка первым относительно серьезным противостоянием на турнире.

Автолюбители прекрасно знают, как приятно на летней дороге на «нейтралке» доезжать до светофора или преодолевать «накатиком» небольшие спуски. Примерно в таком режиме чувствовала себя до сих олимпийская сборная России на Играх в Пхенчхане. В полуфинале придется включить передачу.

Артур Халилуллов, фото fhr.ru