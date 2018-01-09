10 лет спустя: «Стильпарк» прощается с Казанью и надеется найти местных партнеров

Федеральная сеть отказалась от большого формата магазинов в 300 метров и уходит из торговых центров в крупных российских городах

Федеральная сеть мультибрендовых магазинов белья «Стильпарк» уходит из торговых центров Казани. С 15 января прекращает работу фирменный бутик в ТРК «Тандем», а позднее, с 1 февраля — в казанском ЦУМе, из-за чего объявлена рекордная 70% скидка на почти на весь ассортимент. Правда, как убеждали корреспондента «Реального времени» в компании, игрок не уходит из Казани, но, скорее всего, перейдет казанским франчайзи.

«Черные» дни для женской красоты

В преддверии Нового года федеральная сеть магазинов женского белья и колготок «Стильпарк» удивила казанских леди «черными» скидками: практически на весь ассортимент коллекций белья распродавала по демпинговым ценам. Оба магазина сети, располагающихся в торговых центрах «Тандем» и ЦУМ, объявили о скидке до 70% на все коллекции нижней и домашней одежды.

Продавцы «Стильпарка» ненавязчиво дали понять покупателям, что магазины закрываются, а сеть навсегда уходит из Татарстана. По крайней мере, корреспонденту «Реального времени» рассказали, что с будущего года ни одного магазина итальянского белья в Казани не останется, поэтому в эти дни идет не привычная распродажа, а ликвидация всего товара.

Впрочем, руководитель «тандемовского» «Стильпарка» в официальном разговоре с «Реальным временем» попыталась дезавуировать информацию продавцов, заявив, что «еще ничего не решено». В то же время ее коллега, глава магазина сети в ЦУМе, честно сказала, что 1 февраля станет последним днем работы магазина. Понятно, что ни один продавец не стал раскрывать объемы складских запасов одежды, которые необходимо «уничтожить» в считанные недели.

«Стильпарк» одним из первых ретейлеров одежды открылся в Казани ровно 10 лет назад. И якорным местом являлся как раз казанский ЦУМ. Фото tourister.ru



«Черные дни» для управляющих

Управляющие казанских торговых центров, где базируются магазины «Стильпарка», встретили расспросы «Реального времени» в штыки и попытались сделать все, чтобы предотвратить «утечку» информации в прессу. «Знаете, договор аренды у нас действует до 15 февраля 2018 года, пока он не прекращен, — заявила «Реальному времени» руководитель отдела аренды ОАО «Торговый Дом «Казанский ЦУМ» Миляуша Сабитова. — Да, мы пока извещение получили, но все идет по договору», — заверила она.

По ее словам, сейчас менеджмент ЦУМа ведет переговоры с федеральной сетью в надежде сохранить арендатора на будущий год. «По этому вопросу ничего конкретного сказать не могу. Пока время есть», — отчеканила она и закончила разговор. Добавим, что «Стильпарк» одним из первых ретейлеров одежды открылся в Казани ровно 10 лет назад. И якорным местом являлся как раз казанский ЦУМ.

В другом торговом центре, в отделе аренды ТРЦ «Тандем», от «Реального времени» запросили письменный запрос с отправлением через «Почту России». «Только такие запросы признаются в суде», — пригрозила юрист компании, отказавшись назвать свою фамилию.

Это не провокация, а правда

На первый взгляд могло показаться, что торговцы, распуская слухи о закрытии магазинов, хотели устроить провокацию, чтобы поскорее продать товар. Однако руководство федеральной торговой сети подтвердило «Реальному времени» решение закрыть магазины именно в этих центрах.

Как рассказала директор по маркетингу московской группы компаний «Единая Европа-Элит» Юлия Данилова, уведомления о предстоящем расторжении договоров аренды уже направлены управляющим казанского торгового-развлекательного центра «Тандем» и казанского ЦУМа.

«С 15 января прекращается действие договора аренды торгового зала в ТРК «Тандем», а позднее, с 1 февраля, — в казанском ЦУМе. В обоих центрах мы арендовали достаточные площади, хотя меньше, чем до 2012 года, открывали магазины большого формата, площадью от 300 до 1000 кв. м, но кризис внес свои коррективы — снизилась покупательская способность населения, связано это с тем, что доходы людей растут медленнее, чем обязательные расходы — квартплата, продукты питания, образование и пр. В связи с этим мы пересмотрели формат магазинов нашей сети и стремимся сохранять баланс между расходами на аренду и выручкой магазинов. При этом ассортимент остается таким же широким и разнообразным, как раньше, а уровень цен остается по-прежнему демократичным… В таком многообразии женщина точно может выбрать подходящее ей по размеру и по кошельку корсетное белье и колготки — качественную и комфортную одежду».

Что интересно, 20 ноября сеть закрыла магазины «Стильпарк» в Новосибирске в МФК «Сан Сити» и Екатеринбурге в ТРК «Парк Хаус». Одним словом, Казань не стала исключением.

Но не секрет, что со снижением покупательской способности нижнее белье класса люкс оказалось наиболее уязвимым по сравнению с другими видами одежды. «Женщины стали более рационально подходить к покупке нового комплекта белья, бережнее относятся к колготкам, домашнюю одежду покупают преимущественно в подарок родным и близким, — рассказывает Юлия Данилова. — Так что, по сравнению с 2014 годом, объем продаж женского и мужского белья у нас заметно снизится. А между тем арендные ставки, зафиксированные в 2014 году, остались на прежнем уровне и их трудно подтолкнуть к снижению. Мы достаточно долго были представлены в казанском ЦУМе, можно сказать, здесь был наш якорный магазин. Одновременно работали в ТРК «Тандем». По итогам года руководство сети приняло решение закрыть эти магазины, так как арендные ставки несоразмерно высоки. Но дело не только в них. Оба магазина — и в ЦУМе, и в «Тандеме» — достаточно больше по площади, около 300 метров, и аренда в расходах магазинах составляет значительную часть. А в текущей экономической ситуации оптимально работать на меньшей площади. Поэтому в этих двух торговых центрах мы точно не останемся!»

«Женщины стали более рационально подходить к покупке нового комплекта белья, бережнее относятся к колготкам, домашнюю одежду покупают преимущественно в подарок родным и близким», — рассказывает Юлия Данилова. Фото franch.biz

Добавим, что оператор сети «Стильпарк» ГК «Единая Европа-Элит» была основана Валерием Володиным, бывшим совладельцем парфюмерно-косметического холдинга «Единая Европа», в создании которого он принимал участие вместе с Алексеем Грибковым и Игорем Денисовым. В 2006 году Володин выкупил компанию и ушел в свободное плавание. Выручка по итогам 2016 года составила 7,6 млрд. рублей.

Body люкс продолжат франчайзи

Но это не значит, что «Стильпарк» сворачивает свое присутствие в Татарстане, заверили нас.

«Наша сеть известна казанцам с 2007 года, когда был открыт первый магазин. Казань стала одним из стратегических рынков нашей работы, но теперь ее развивать будут франчайзи, — сообщила Юлия Данилова. — В настоящее время мы ведем переговоры с несколькими претендентами. Им придется выбирать новые точки присутствия. Но при этом мы готовы делиться своим опытом по выбору оптимального места размещения для магазина. На переформатирование уйдет несколько месяцев, поэтому на некоторое время «Стильпарк» закроется. Но не навсегда!» — уверяет она.