Архитектура разговаривает цветом, или Как казанский девелопер встраивает искусство в свои проекты

Архитектор из СМУ-88 прочитала лекцию в галерее «БИЗОN» и рассказала, что означают разные цвета в архитектуре жилых комплексов

Фото: предоставлено ГК "СМУ-88"

Современная архитектура — это тоже форма искусства, и цвет в ней означает очень многое. Как разный ценовой класс жилых комплексов использует цвета, что общего между татарской вышивкой и жилым комплексом «Яналиф», кто такой Иттен и зачем нужен его цветовой круг, как проявляется арткор в казанских домах — обо всем этом рассказывала руководитель архитектурного отдела группы компаний «СМУ-88» Саида Николаева на лекции в галерее современного искусства «БИЗОN». Лекция стала очередным мероприятием, которое СМУ-88 провело в рамках коллаборации с галереей. В «Реальном времени» — рассказ об этом событии и обзор того, как казанский девелопер встраивает искусство в свой обычный ритм работы и создает образ Казани будущего.

«Архитектор работает с цветом, чтобы создать настроение, задать ритм, рассказать историю»

В галерее современного искусства «БИЗОN» проходит выставка «Выход в цвет» — в двух залах представлены работы казанских художников Альфии Саргин и Рамина Нафикова. Их живопись насыщена яркими красками, в ней цвет выступает как основное выразительное средство. Аудиогид к выставке зачитал лидер группы GAUGA Оскар Юнусов, а записать его помогли друзья галереи — группа компаний «СМУ-88».

Для полноты восприятия выставка сопровождается параллельной программой, в которую входят мастер-классы, встречи с деятелями искусства, лекции от специалистов в различных областях. СМУ-88, уже не первый год работая в тесной коллаборации с «БИЗОN», поддерживает эту программу и активно в нее включается. Так, руководитель архитектурного отдела группы компаний «СМУ-88» Саида Николаева прочитала в рамках параллельной программы лекцию «Говоря цветом: архитектура как форма искусства».

Саида Николаева прочитала в рамках параллельной программы лекцию «Говоря цветом: архитектура как форма искусства». предоставлено ГК "СМУ-88"

Лекция была посвящена тому, как цвет используется в архитектуре жилых пространств города, какие краски и стили оформления господствуют в современных решениях и как они соотносятся с ценовой категорией жилья. Теоретическую базу лектор подкрепляла живыми примерами того, как СМУ-88 использует разные цвета в оформлении своих проектов — как в фасадах, так и во внутренней отделке мест общего пользования.

— Цвет — это универсальный язык, на котором с нами говорит не только живопись, но и архитектура. Так же, как художник, архитектор работает с цветом, чтобы создать настроение, задать ритм, рассказать историю, — говорила Саида Николаева.

В основе использования цвета в прикладном искусстве и архитектуре лежит цветовой круг Иттена — базовый инструмент для архитекторов, дизайнеров и оформителей. На нем наглядно видно, как собрать палитру с различным настроением и назначением, пространства с разной эмоциональной нагрузкой. Так, для динамики и контраста сочетаются комплементарные цвета — они находятся на круге в противоположных друг другу позициях. К примеру, это синий и оранжевый. Для гармоничности и спокойствия подбираются аналоговые оттенки, расположенные рядом на круге — зеленый, голубой, сине-зеленый. А чтобы сбалансировать композицию и сделать ее насыщенной, «настроенческой», дизайнеры и архитекторы подбирают триады (три равноудаленных цвета — к примеру, красный, желтый и синий).

Плюс ко всему большую роль играет тактильность материала: степень его глянцевости, текстура, тепло. Чтобы усилить восприятие этой информации, во время лекции можно было потрогать руками, оценить тактильно образцы материалов, которые использует СМУ-88 в оформлении мест общего пользования своих жилых комплексов.

Во время лекции можно было потрогать руками, оценить тактильно образцы материалов, которые использует СМУ-88 в оформлении мест общего пользования своих жилых комплексов. предоставлено ГК "СМУ-88"

Песочный комфорт, графитовый бизнес, винный элит: как «раскрашены» разные ценовые категории жилья

Использование цветов в архитектуре, вопреки распространенному мнению, не случайное. Лектор рассказывала:

— В архитектуре цвет не только выразительное средство, но и инструмент позиционирования. Цвета фасадов должны передавать эстетику, концепцию дома, его класс (комфорт, бизнес, элит).

Жилые комплексы комфорт-класса оформляются светлыми, нейтральными оттенками. Они всегда в моде, сообщают семейную эстетику, умиротворяют, успокаивают взор. Фасады здесь будто бы приглашают заглянуть внутрь. Правда, тут не обходится без модных веяний, и в последнее время в комфорт-классе используются яркие акцентные цветовые вставки. В качестве примера оформления фасада дома комфорт-класса Саида Николаева привела жилой комплекс «Яратам»: его наружная цветовая гамма теплая, сдержанная — кирпичные оттенки от песочного до шоколадного. Они гармонично вписываются в ландшафт и будто передают мысль: «Здесь спокойно. Здесь безопасно. Здесь можно растить детей». Идее семейственности отвечает и скандинавский стиль в отделке, который уже традиционно воспринимается как обрамление для жизни счастливого семейства.

Бизнес-класс использует цвета, намекающие на статусность, однако и практичность в них все еще остается. Это зачастую теплый серый, графитовый, шалфейный песочный, мокко. Яркие акценты появляются и здесь, в местах общего пользования они используются чаще, чем в комфорт-классе. Как пример лектор привела ЖК «Минтимер» — декор тут сдержанный, без излишеств, однако четко говорит об элегантности и глубине. Для легкости и объемности пространства использовали панорамное витражное остекление, а кирпич и металлические фактурные вставки напоминают об индустриальном прошлом набережной Волги в Казани. Все оформлено в графитовых, стальных, бронзовых и серебристо-серых оттенках, кирпичные вставки — от холодного бежевого до кофейного. Строго, статусно и сдержанно.

Цвета фасадов «Яналифа» — от теплой охры до насыщенного зеленого, от винного до молочно-песочного — насыщенные и элегантные. предоставлено ГК "СМУ-88"

Элит-класс использует глубокие цвета. Здесь можно применять не только нейтральные оттенки, но и подчеркивать статусность места насыщенностью и тщательным подбором цветов. Графит, бронза, изумруд, глухие, но глубокие оттенки красной и синей гаммы — все это уместно здесь, даже в оформлении фасадов. В качестве примера Саида Николаева привела ЖК «Яналиф».

— Этот комплекс не просто транслирует статус — он делает это с культурным изяществом и художественной глубиной. Цвет здесь формирует эмоциональную среду для самых взыскательных жителей, — объясняла рассказчица.

Цвета фасадов «Яналифа» — от теплой охры до насыщенного зеленого, от винного до молочно-песочного — насыщенные и элегантные. Они не кричат — уверенно заявляют свою элегантность, отходя от принципа универсальности. Интересно, что здесь использовали цвета, которые повторялись в татарской национальной вышивке, и лектор показала образцы такого декоративно-прикладного искусства. Как известно, форма домов ЖК «Яналиф» — оммаж архитектуре башни Сююмбике с ее ступенчатостью и устремленностью ввысь.

Снижаем тревожность, оживляем внимание: оформление мест общего пользования

Цветом архитектура работает не только в фасадах, но и в оформлении мест общего пользования (МОП): холлов, лобби, коридоров, лестничных клеток. Здесь умело комбинируются теплые приглушенные оттенки, создающие уют, и холодные, которые дают ощущение чистоты и строгости. Цвет несет и эмоциональный посыл: так тревожность снижают светлые и теплые оттенки, а контрастные акценты оживляют внимание. И если над дизайном МОП работает профессионал, он создаст и «теплые», и «прохладные», и акцентные зоны, чтобы человек с любым темпераментом мог найти пространство по себе.

Графика и цвет в каждое время задаются разными трендами. Сегодня актуальны арт-объекты в местах общего пользования, графика и цвет, авторские панели позволяют отойти от безликости. Лектор привела примеры ярких стилей, которые используются сейчас в качественных жилых комплексах для оформления общих пространств внутри дома. К примеру, Mid-century modern — сложные яркие оттенки, геометричность в декоре, ретроформы мебели и светильников, однако использование современных материалов. Или art-core — когда прямо в холле вашего дома находится произведение искусства: скульптура, картина, роспись, и пространство становится не просто входной зоной, а мини-галереей.

Самый длинный мурал в Казани — «Я могу дышать» — был создан Рустамом Кубиком по заказу компании на паркинге ЖК «Малиновка». предоставлено ГК "СМУ-88"

ГК «СМУ-88» в своих проектах часто идет по этому пути, в жилых комплексах от этого застройщика нередко можно увидеть авторские муралы и росписи. К примеру, самый длинный мурал в Казани — «Я могу дышать» — был создан Рустамом Кубиком по заказу компании на паркинге ЖК «Малиновка». Причем здесь не было никакого творческого диктата застройщика: эскиз выбирали зрители этого жилого комплекса путем голосования. Кстати, на «Казаныше» в 2021 году мурал признали лучшим арт-объектом Казани за последние 5 лет.

— Архитектура больше не стремится быть нейтральной. Она стремится быть человечной, честной, художественной, — завершила свой рассказ Саида Николаева. — И цвет — один из самых доступных, но при этом самых сильных инструментов этого высказывания.

Искусство — часть городской среды

Культурные инициативы СМУ-88 продвигаются последовательно и методично.

Еще до тесной коллаборации с галереей современного искусства «БИЗОN» СМУ-88 периодически выставляло некоторые экспонаты из галереи на временных выставках в лобби премиальных проектов застройщика. Так, в 2022 году на первых этажах холлов ЖК Atlantis Deluxe совместно с галереей была организована выставка картин Альберта Закирова.

В 2022 году на первых этажах холлов ЖК Atlantis Deluxe совместно с галереей была организована выставка картин Альберта Закирова. предоставлено ГК "СМУ-88"

В компании понимают, что искусство — часть городской среды, и идут навстречу культурным инициативам. Современный арт тесно переплетается с архитектурой и нередко становится ее частью: например, мы уже упоминали о муралах, которые компания заказывает авторитетнейшим татарстанским художникам. Весной 2021 года СМУ-88 установило в центре Казани бронзовую скульптуру «Яратам» скульптора Фаниля Валиуллина.

В 2023 году на Международном архитектурно-строительном форуме «Казаныш» у галереи «БИЗОN» и застройщика был совместный стенд «Строительство как искусство». Проект этот получился заметным. Помимо того, что на стенде были представлены работы современных татарстанских художников, так еще и три дня форума прямо на площадке стенда работал Марат Наби — известный московский мозаист татарского происхождения. С помощью нейросетей и при поддержке посетителей форума художник прямо на стенде создал мозаичный триптих, в котором размышлял о Казани будущего.

Есть и еще одна важная часть инициатив СМУ-88 в области культуры. Современные признанные художники, известные мастера — это хорошо, но компания стремится еще и создавать новые имена, развивать юные таланты. Поэтому застройщик вступил в коллаборацию с архитектурно-дизайнерской школой «ДАШКА» — запустили конкурс паблик-арта среди ее учеников. Эскизы, которые напишут победители, украсят трансформаторные подстанции ЖК «Яратам». Технические помещения, унылые строения посреди дворов больше не будут таковыми. Это будут самостоятельные арт-объекты, привлекающие внимание и радующие глаз.

Весной 2021 года СМУ-88 установило в центре Казани бронзовую скульптуру «Яратам» скульптора Фаниля Валиуллина. предоставлено ГК "СМУ-88"

Девелопер, который тесно сотрудничает с деятелями искусства и с организаторами культурных инициатив, создает новое лицо современного города. Он несет в мир эстетику, размышляет над трендами и перерабатывает их в вечные ценности, не забывая при этом и о своей собственной экономике. Это не просто благотворительность — от этого в плюсе все. И деятели культуры, которые получают финансовую поддержку. И сам девелопер, популярность проектов которого растет. И, главное, жители новой Казани. Казани будущего, в которой есть место искусству и пониманию культурных ценностей.

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