Олег Ивенко: «Вы должны понимать, что это все преувеличено»

Казанский танцор представил фильм об американской звезде русского балета Джой Уомак «Джойка»

Фото: Максим Платонов

Премьер театра имени Мусы Джалиля Олег Ивенко снялся еще в одном фильме про балет — и теперь мечтает о роли, которая не связана с его основной работой. В Казани представили картину «Джойка», в которую заслуженного артиста Татарстана позвала балерина Джой Уомак: этот фильм основан на реальных событиях ее жизни.



Как Уомак не попала в казанский театр оперы и балета

Джой Аннабель Уомак выросла в знаменитом городе Беверли-Хиллс, в семье, где было девять детей. Влюбившись в детстве в русский балет, она несколько лет училась в Кировской академии балета в Вашингтоне (ею руководил бывший балетмейстер Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова Олег Виноградов), а потом в 15 лет поступила в Московскую государственную академию хореографии.

До Уомак в Большом театре из американок в 1960-е работала Анастасия Стивенс. Но Уомак действительно первая гражданка США, которая окончила в Москве хореографическое училище — и была принята в Bolshoi. Несколько лет Уомак была в «Кремлевском балете», работала в Сеуле, Бостоне и Астрахани.

В 2021-м в прокат вышел документальный фильм «Джой Вомак: Белый лебедь» (русское название — «Джой: Американка в русском балете»).

С Ивенко в Казани Уомак танцевала в 2016-м на XXIX фестивале имени Нуриева.

— Я ее даже приглашал в наш театр, — заявил художественный руководитель балета в театре Владимир Яковлев.

— Она у нас не работает. Такой вот у нас уровень! — отреагировал Ивенко. Напомним, что основатель фестиваля #StagePlatforma, работающий в казанском театре уже 14-й год, в 2017-м играл Рудольфа Нуреева в фильме Рэйфа Файнса «Нуреев. Белый ворон».

Владимир Яковлев (в центре) звал Уомак в Казань. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ивенко прошел без кастингов

«Джойку» снимали в начале 2022 года в Польше — звезду татарстанского балета позвала в него сама Уомак. Ивенко пообщался с режиссером, новозеландцем Джеймсом Напье, и тот утвердил его на роль Николая Лебедева. По словам артиста, герой во многом напоминает его самого. Напье известен по фильму «Темная лошадка» о шахматисте Дженезисе Потини, страдающем биполярным расстройствам.

«Его вдохновила эта история, потому что Джой никогда не сдается», — пояснил Ивенко после показа.

Главную роль исполняет Талия Райдер, чей путь на сцену начинался с танцев, но потом перешел в актерство. В кино она заявила о себе в «Никогда, редко, иногда, всегда» Элизы Хитман, получившем на Берлине 2020 года «Серебряного медведя». В «Джойке» ее танцевальным дублером была сама Уомак.

Мировая премьера «Джойки» прошла в сентябре прошлого года. С 11 апреля ленту показывают в России. По сюжету Уомак приезжает в Россию и пытается доказать, что она лучшая. Ее мечта — танцевать, как Наталья Осипова (прима-балерина появляется в коротком камео).

Но Николай указывает ей: чтобы победить, нужно быть не лучшей, а понравиться учителю, Татьяне Волковой (Диана Крюгер, известная по «Трое» и «Бесславным ублюдкам). Джой (или Джойка, как ее называют в России) тренируется без устали, даже идет в мужской класс, проживает опыт свидания со «спонсором» (но не переступает через себя), моет полы — и выходит на сцену международного конкурса.

Отметим, что съемочной группе удалось избежать какой-либо «клюквы». Москва (в виде Варшавы) похожа на обычный мегаполис, никаких кокошников и медведей.

Ты должна стать кем-то другим, говорят героине. И она становится русской, выходя замуж за Николая. Но при этом также Джой рассказывает о порядке в Большом, за что ее называют «предательницей». Многое из этого действительно было в жизни Уомак. К примеру, фиктивный брак с танцором Никитой Ивановым-Гончаровым. Но, в целом, мир русского балета в фильме — страшное и жестокое место. Хрустят кости, сквозь пуанты проступает кровь, все решают связи.

— У нас действительно сложная профессия, — прокомментировал Ивенко. — Чтобы не опустить руки, нужен характер. А характер формируется с юного возраста, нужен правильный наставник, который будет тебе помогать. Это очень важно.

Теперь Ивенко хочет сниматься в чем-то не про балет. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«80% отсюда — это из личной истории Джой»

Одна из зрительниц пожаловалась, что фильм получился «очень чернушным». Ивенко оказался лоялен:

— Это видение режиссера, как он хотел это показать с художественной точки зрения. Вы должны понимать, что это все преувеличено. Но 80% отсюда — это из личной истории Джой. Это не касается нашего балета в целом, но ее самой, с ее паспортом, с ее ситуацией.

При этом Ивенко согласился, что «классический балет в России — номер один. Европа может делать все очень чисто. Но у нас есть свой дух русского танца, который не сможет зарубежный танцовщик сделать. Поэтому все стремятся к нам, чтобы потанцевать в Больших театрах».

Ивенко пришли поддержать друзья и коллеги, в частности Эльмир Низамов, с которым они делают уже второй балет — «Тесла». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Кстати, также актер отметил, что режиссер хоть и прислушивался к его комментариям, главным координатором была сама Уомак. И, конечно, Папье сообщили, что в училищах учеников не бьют по ногам, как это было сделано на площадке (нельзя не заметить, что в этих сценах с Ивенко в классе работают каскадеры). Кроме того, в картине снимались представители балета из Польши и Нидерландов.

— Моя мечта — чтобы следующий фильм был не про балет. Эти трико... Это юмор, конечно, — резюмировал Ивенко. — Но я стремлюсь сниматься не только в балетных фильмах. Предложения из-за рубежа поступают. А так, я очень хотел бы увидеть фильм про Михаила Барышникова.