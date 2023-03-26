Культурные мероприятия апреля: куда сходить в Казани

Подборка интересных событий в столице Татарстана на второй весенний месяц

Фото: Коллаж «Реального времени» (снимки предоставлены «Яндекс Афишей»)

В апреле жителей Казани ждет множество интересных событий. Среди них концерты известных исполнителей, шоу стендап-комиков, выставки и театральные постановки. Самые интересные мероприятия Казани — в совместном проекте «Яндекс Афиши» и «Реального времени».

Весело и дружно идем в театр

«Примадонны»

9, 19 и 26 апреля. Молодежный театр на Булаке. 16+

Остроумная комедия Рустама Фаткуллина, в основе сюжета которой лежит история о двух авантюристах, оставшихся без гроша в кармане. С треском провалив свое последнее выступление на сцене Джек и Лео узнают о пожилой богатой женщине, которая ищет своих племянников с целью передачи им наследства. Опьянев от желания получить деньги главные герои решаются провернуть аферу, притворившись наследниками богатой женщины.

Фото: представлено «Яндекс Афишей»

«Дядюшкин сон»

23 апреля. Театр им. Качалова. 12+

Неожиданно в доме Марьи Александровны Москалевой появляется князь-сердцеед. По сюжету его визит становится поистине значимым событием для провинциального городка Мордасова. За десятилетия тут основалась своя иерархия и своего рода осиное гнездо — так прозвали мордасовское общество. Главная героиня недолго думая решает воспользоваться случаем, чтобы выдать замуж свою дочку Зину за князя.



«Скрипач на крыше»

11 апреля. Театр им. Качалова. 12+

События спектакля разворачиваются в местечке на юге России, где в течение многих лет соседствуют русские и евреи. Здесь живет и Тевье-молочник вместе со своими дочерями. Он требует от них соблюдения обычаев. Несмотря на требования отца, дочери идут ему наперекор и выбирают свои жизненные дороги.



Фото: представлено «Яндекс Афишей»

Стендап для весеннего настроения

Сергей Орлов. «Установка «Быть»

8 апреля. КРК «Пирамида». 18+

Сергей Орлов — участник многочисленных проектов на телевидении и в сети (Stand-Up Club №1 и «Вечерний Ургант»). Его юмор посвящен жизни простого человека в глубинке, семье и неожиданно свалившемуся на голову успеху.

Фото: представлено «Яндекс Афишей»

Концерт Алексея Квашонкина

5 апреля. Фабрика Алафузова. 18+

Ведущий «Книжного клуба» на YouTube-канал Stand-up Сlub №1 и участник культового шоу «Порараз Бирацца». Со сцены рассказывает о грубых таксистах, некомпетентных полицейских, знаке зодиака Иисуса и о том, почему Земля вертится.

Фото: представлено «Яндекс Афишей»

Концерт Владимира Бухарова

22 апреля. Фабрика Алафузова. 18+

Владимир Бухаров — один из первых организаторов стендапа в Москве и сооснователь Stand-up Сlub №1. Сейчас он ведет ежедневный подкаст «Бухарог лайв», где в прямом эфире общается с гостями-комиками. В своих выступлениях Бухаров нередко затрагивает самые откровенные темы.

Фото: представлено «Яндекс Афишей»

Выставки

«В мастерской художника — творческие закулисы»

Ежедневно. Галерея Славы Зайцева. 12+

В галерее художника представлено большое разнообразие картин и арт-объектов, которые выполнены без малейшего использования красок. В качестве альтернативы им Зайцев предпочитает использовать мебельные скобы, отрывки глянцевых журналов, нитки, гвозди, песок, землю и даже специи. Интересно то, что каждая из работ ничуть не проигрывает по реалистичности картинам, выполненным в стиле классической живописи и графики.

Три художника

Ежедневно. Галерея Славы Зайцева. 12+

Каждая из работ, представленных на выставке, зародилась в стенах галереи. Посетители смогут не только увидеть авторов за работой, но и пообщаться с ними, задать интересующие вопросы. Большая доля из представленных работ, выполнены без использования красок. После просмотра гостям представиться возможность выбрать одну из имеющихся в наличии копий работы любого художника.

Фото: представлено «Яндекс Афишей»

Спорт

Team Tutberidze. Чемпионы на льду

26 апреля. «Татнефть Арена». 0+

Для зрителей выступят главные звезды фигурного катания Камила Валиева, Анна Щербакова, Евгения Медведева и Алина Загитова. Выступление фигуристов подарит гостям шоу незабываемые впечатления и поднимет настроение. Мастера на льду представят на радость зрителям знаковые соревновательные постановки и оригинальные показательные номера. Сложнейшие элементы и запоминающиеся образы, сочетание силы и грации, скорости и изящества покорят не только давних поклонников фигурного катания, но и тех, кто только открывает его для себя.

Фото: представлено «Яндекс Афишей»

Идем на концерт

Выступление группы Shortparis

8 апреля. Werk. 16+

Группа, которая каждый раз бросает вызов современной музыкальной сцене. Петербургский коллектив нередко выступает на неподготовленных площадках, всячески отрицая клубную эстетику. В ноябре 2022 года Shortparis выпустили мини-альбом «Новое новое». На пластинку попали четыре трека с отсылками к русской культуре и актуальным проблемам современности.



Фото: представлено «Яндекс Афишей»

Выступление группы Animal ДжаZ

1 апреля. Big Twin Arena. 16+

На протяжении своей 20-летней карьеры музыкальный коллектив записал массу хитов, включая композицию «Три полоски», главным действующим лицом которой является чувствительный подросток. Песни группы о светлой любви и мире во всем мире написаны фронтменом группы Александром Красовицким. Они полюбились уже нескольким поколениям альтернативного рока.

Фото: представлено «Яндекс Афишей»

Концерт Matrang

15 апреля. Korston. 16+

Участник лейбла Gazgolder, который играет в таинственной атмосфере, экспериментирует со звуком и чувственным флоу. В 2018 году Matrang покорил все чарты своим хитом «Медуза». По сей день певец продолжает выпускать треки со свежим необычным звучанием.



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