«Исәнмесез, Рустам Нургалиевич»: «Сделайте дороги такими, какими они должны быть в Татарстане»

Обзор обращений подписчиков телеграм-каналов к властям Татарстана. Часть 17

Утренний пост раиса Татарстана с приветственным «Исәнмесез!» каждый день собирает комментарии с просьбами и жалобами жителей республики. Параллельно татарстанцы обращаются к властям городов и районов для решения тех или иных проблем. О чем просят представителей исполнительной власти Татарстана — в обзоре «Реального времени».

«Мы с удовольствием постоим в заторах из-за дорожников, но зато ездить потом будет приятно!»

Так, жители сообщили о отсутствии асфальта во дворах по улице Гагарина:

— Казань, ул. Гагарина, д. 69 и 67 — ямы уже таких размеров, что не осталось асфальта. В программу «Наш двор» не вошли и в этом году. В деревнях такого нет, город расширяют, а почему где хрущевки — [там] заброшенный край???

Житель Зеленодольска через телеграм-канал раиса Татарстана обратился к главе города Михаилу Афанасьеву, который, по его словам, «никак не реагирует на проблемы в городе и районе!». Обращение касается дорог:

— Уважаемая администрация во главе с Михаилом Афанасьевым. Уверен, что вы читаете данный пост, а если нет, то, надеюсь, вам его покажут! От лица всех водителей и пешеходов города хочу выразить крик души. Сколько можно издеваться над людьми нашего замечательного города? Каждый год одно и то же. Ездить по дорогам Зеленодольска просто невозможно. Одни ямы, лужи, тротуары проваливаются чуть ли не под ногами пешеходов!



Почему вы не слышите людей?! Сейчас немного подсохнет, что вы будете делать? Снова всю улицу Гоголя расковыряете, а потом 1,5 месяца еще ждать, когда все эти дыры залатают? Ну почему нельзя выделить средства, чтобы срезать этот гребаный слой асфальта и постелить новый. Мы с удовольствием постоим в заторах из-за дорожников, но зато ездить потом будет приятно! Почему Зеленодольск — Казань трассу чуть ли не каждый год перекладывают. Почему у нас такое невозможно, объясните, может быть? Дорогие водители, согласитесь, что да, постояли в пробках в прошлом году на трассе, но зато сейчас ездим с удовольствием.



Так вот, администрация, подумайте, пожалуйста, умоляяяяяем вас сделайте дороги ТАКИМИ, КАКИМИ ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ТАТАРСТАНЕ. Дороги уже сравниваем с Волжском, это как так вообще? И я сейчас не только про Гоголя говорю, а про весь город в целом. Зато Ленина возле администрация идеальная, так вы нам ответите? У меня всё. А еще посмотрите на бездействие администрации города Зеленодольска, жители уже не знают, к кому обратиться за помощью. Город утопает в мусоре, в ямах и глубоководных лужах и т.д.

«Что это — унижение жителей поселков пенсионеров без автомобилей?»

В Набережных Челнах жители жалуются на отсутствие автобусов в вечернее время:

— Это уже ни в какие ворота не лезет. Пришел на остановку в 19.30. За целый час в сторону города от остановки Шамиля Усманова только 2 автобуса поехало (№43). А №22, №12, №1 в город не ехали. Стоянка за магазином «Пятерочка», где все автобусы собираются, пустая (напоминаю, времени еще даже 9 вечера не было). Как еще достучаться до администрации?

А в Казани — на нечищеные дороги в поселках:

— Уважаемый глава города, Ильсур Раисович! Не подскажите, почему в городских поселках дороги не чистили [снег] ни разу, по колено стоит вода, гололед. В данный момент есть средства на никому не нужные работы по долбежке снега на газонах в городе, никому не мешающие. Сейчас в районе БКК работает 4 ед. техники, для чего? Там даже никто не ходит. Что это — унижение жителей поселков пенсионеров без автомобилей, или [это] отсутствие элементарной логики?

Фото: мэрия Казани

— В пос. Мирном все плавают, в боте с 11 февраля заявка висит. ВОПРОС: Зачем долбить снег на газонах, где никто не ходит и не ездит? Почему эту технику не отправить туда, где проживают жители и очень нуждаются? Подрядчик один и тот же.



«Я вообще сейчас не знаю, как будем домой попадать! С осени мучаемся из-за этой трубы!»

Резонанс вызвало обращение жительницы Казани по поводу трубы, которую положили вдоль дороги и которая частично закрывает проезд:

— Добрый день. Мы живем на Поперечно-Отарской, город Казань, за дамбой, сад номер 3 Приволжского райсобеса! Дом оформлен как жилой, находится в собственности! И нас тут много, кто живет круглогодично в садах. Из-за прокладывания канализационной трубы нам зарыли единственный проезд! Дорогу по низу тоже разрыли! К нам не проедет в случае чего даже пожарная машина! Дома расположены очень близко друг другу, сгорит все! Ассенизаторы также не могут проехать!!! Про то, что устроили с этими трубами, это вообще ужас! Труба огромная, просто перешагнуть не возможно! Труба лежит вдоль всей дамбы! Всю зиму перелазили через нее и сейчас продолжается то же самое! Ходить негде! Тут также живут дети, которые ходят в школу, для них это целый квест, чтобы перейти и дойти до остановки общественного транспорта!!! Все перерыто, грязь, глина! Трактора ездят по этой дамбе, устраивая просто месиво!!!! Сколько можно уже издеваться над нами?! Что делать, уже не знаем.

— Ужас. Просто ужас. С этим новым ЖК жителям Отар, перекрыли кислород. Дорогу раздолбали. В трех местах убили просто дорогу. Зимой там задели трубу, и вся вода была на асфальте. Даже домой людям попало. Это единственный проезд в поселок, где ездит один-единственный 31-й автобус. Почему из-за нового ЖК должны страдать мы и наши дети?

Фото: соцсети

— Так еще и детям приходится идти по проезжей части из-за этой трубы, раньше хоть по дамбе ходили. А если ребенок во вторую смену учится, так малышей вообще на дороге не видно, проезжая часть без освещения! КАМАЗы ездят друг за другом. Я вообще сейчас не знаю, как будем домой попадать! С осени мучаемся из-за этой трубы! Никто в наши сады даже не заедет! Если пожар, сгорит все, и на поселок может перекинуться. Кто будет, интересно, за это отвечать?!

— По поводу этой ситуации согласна, пусть сделают деревянные мобильные перелазы-лесенки, везде это принято. Вопросов много к этой подрядной организации — почему не убирают за собой? Почему не дают возможность людям ходить нормально? А по закрытию проезда — это уже нарушение серьезное.

Стоит отметить, что информацию уже передали в прокуратуру Казани для организации проверки.