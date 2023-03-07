«Исәнмесез, Рустам Нургалиевич»: «Что-то запустил город Ильсур Раисович»

Обзор обращений подписчиков телеграм-канала к раису Татарстана. Часть 6

Утренний пост раиса Татарстана с приветственным «Исәнмесез!» не только стал отличительной чертой, но и местом общения местных жителей. Нередко через него татарстанцы обращаются к Рустаму Минниханову с просьбами помочь с той или иной проблемой. О чем просят раиса Татарстана сегодня — в обзоре «Реального времени».

«Косяков много по городу, список очень большой скопился»

Отдельного упоминания достойна просьба казанца обратить внимание на проблемы города. Он указывает три основные — плохое состояние дорог, аварии на канализации и платные парковки, на которые трудно заехать:

— Доброе утро. Уважаемый наш президент, что-то запустил город Ильсур Раисович (Метшин, мэр Казани — прим. ред.), дороги в плачевном состоянии, что сверху, что внутри, что на дорогах, что во дворах, это раз. Проблемы с канализацией не решены, на Квартале постоянно этот запах, Амирхана уже второй год перекрыта с Чистопольской — это два. Наделали платных парковок на Квартале везде, туда только на внедорожнике заедешь, еще и плати, это три. И косяков много по городу, список очень большой скопился. Наверное, пришло время докладывать Владимиру Владимировичу, может, он сможет помочь в решении этих проблем.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

«Вас заставить их провести сегодня хотя бы ямочный ремонт не затруднит»

Что касается дорог, то сегодня жители пожаловались на улицу Нурихана Фаттаха, которая находится недалеко от ЖК «Салават купере». Напомним. что вчера власти города заявили, что ее планируют расширить.

— Уважаемый Рустам Нургалиевич. Руководители города по этой дороге, если, конечно, ее можно назвать дорогой, что по ул. Нурихана Фаттаха не ездят, но вас заставить их провести сегодня хотя бы ямочный ремонт не затруднит. Прислушайтесь к просьбам жителей этого города, — написал местный житель.

Скриншот google.com/maps

Не отступаются и жители ЖК «Романтика», которые продолжают просить построить выезды:

— ЖК «РОМАНТИКА» НУЖДАЕТСЯ В ПОМОЩИ!!! Не оставляйте без внимания, пожалуйста! Срочно нужен второй въезд/выезд в ЖК «Романтика».

Также татарстанцы по-прежнему поднимают проблемы, о которых «Реальное время» писало ранее. Так, они просят выделить деньги на строительство дороги от улицы Баки Урманче (БКК) до улицы Братьев Батталовых в Казани, решить вопрос с выделением школьного автобуса и строительства детсада в ЖК «Беседа» и так далее.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».