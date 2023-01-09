2023 год в спорте без России — стоит ли ждать возвращения русских спортсменов? / «Реальное время Live»
2022 год был насыщен спортивными мероприятиями — большая часть которых, однако, обошла Россию стороной. Судя по всему, ожидать наших спортсменов на международных соревнованиях в этом году тоже не стоит. А тем временем в мире уже стартовал Международный чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодежных команд 2023 года, который должен был проводиться в России. Завершился и ЧМ по футболу среди молодежных команд — 2023, в котором победу одержала команда Канады, обыграв сборную Чехии. Весной нас ожидает ЧМ по хоккею с шайбой, который также должен был проводиться у нас — в Санкт-Петербурге, но его перенесли в Финляндию и Латвию. Летом в России должна была состояться и летняя Универсиада, но Екатеринбург лишили права проведения игр. А зимняя Универсиада — 2023 в январе стартует в Америке. Об этих и других спортивных событиях поговорим в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана 9 января в 15.00 по мск.
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