«Повышенные цены будут в ближайшие годы компенсировать «Газпрому» возможное снижение объемов экспорта»

Аналитик ФГ «Финам» — о проблемах нефтегазового сектора России и переориентации на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона

Нефтегазовый сектор продолжает неплохо смотреться на рынке, несмотря на ряд трудностей, считает аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. В авторской колонке для «Реального времени» он указывает, что в числе таких проблем — желание Евросоюза в долгосрочной перспективе снизить свою зависимость от российского газа и полностью перейти на зеленую энергетику. Однако эти планы труднореализуемые, а российский газ станет последним, что подвергнется санкциям, убежден эксперт. Перспективы, по его мнению, есть и у российских нефтяников, особенно тех, кто быстро переориентируется на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.

Санкции не затронули газ

Свои первые варианты планов уже представили Международное энергетическое агентство и Еврокомиссия. Среди ключевых пунктов в этих документах — отказ от заключения новых долгосрочных контрактов, поиск альтернативных источников газа и СПГ, ускоренный энергопереход, повышение энергоэффективности и даже поощрение снижения температуры в жилых домах.

По расчетам МЭА, полноценная реализация планов поможет снизить импорт российского газа на 33—50% (то есть примерно на 46—72 млрд кубометров) уже к концу текущего года. Впрочем, такой план является труднореализуемым для ЕС сценарием, учитывая, что голубое топливо из России обеспечивает порядка 40% от объема потребления в еврозоне, а некоторые страны зависят от него полностью. Поэтому в настоящее время газ станет последним, что подвергнется санкциям.

Более того, даже до начала спецоперации на Украине цены на газ находились на рекордно высоких уровнях: если раньше нормальным считался диапазон $200—300 за тысячу кубометров, то с прошлой осени цены стабильно держатся выше $1000 за тысячу кубометров. А неизбежное снижение поставок голубого топлива в страны Евросоюза приведет к еще большему повышению цен и росту объемов экспорта в Китай.

Вероятно, повышенные цены будут в ближайшие годы компенсировать «Газпрому» возможное снижение объемов экспорта. Фото: gazprom.ru

Одним из бенефициаров аномально высоких цен на газ продолжает оставаться «Газпром». Более 80% контрактов газового гиганта имеет привязку к спотовым фьючерсам разной длины, благодаря чему в январе 2022 году средняя экспортная цен газа достигла $686 за тыс. кубометров. Вероятно, повышенные цены будут в ближайшие годы компенсировать «Газпрому» возможное снижение объемов экспорта. По нашим расчетам, прогнозный мультипликатор P/E 2022 у газового гиганта равен 1, что даже при текущих рисках выглядит заниженным и привлекательным значением.

Лидер нефтедобычи

Перспективно выглядят и российские нефтяники. В настоящее время Россия добывает порядка 11% всей нефти в мире, а экспортирует 7,8 млн баррелей в сутки (б/с) нефти и нефтепродуктов, что делает ее лидером по этому показателю. При этом стоит отметить рекордную с 2013 года цену на черное золото в рублях, что является ключевым позитивом для отрасли. Активное восстановление спроса, перебои с поставками из РФ и Казахстана, приверженность членов ОПЕК+ сделке, низкий уровень запасов и отсутствие возможностей у западных стран быстро увеличить добычу, вероятно, и в будущем продолжат поддерживать высокую стоимость нефти. Это позволит во многом нивелировать негатив от временного снижения объемов экспорта.

Стоит также отметить, что, на фоне рекордной инфляции и отсутствия возможности оперативно заместить российскую нефть, страны в большинстве своем стараются воздержаться от санкций, которые ограничили бы экспорт. Исключением стали США, Великобритания, Канада и Австралия, на которых в сумме приходилось менее 14% российского экспорта. При этом поставки в данные страны осуществлялись по морю, в связи с чем вероятно их перенаправление на альтернативные рынки: например, в Индию и Китай.



В настоящее время Россия добывает порядка 11% всей нефти в мире, а экспортирует 7,8 млн баррелей в сутки. Фото: rt.rbc.ru

В перспективе — рынки Азии

В такой ситуации наиболее интересно выглядят компании, способные в моменте минимизировать перебои с поставками, а в будущем — переориентироваться на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Например, «Роснефть» имеет высокую диверсификацию по рынкам сбыта — на Азию приходится 47% выручки от продажи сырой нефти и 13% выручки от продажи нефтепродуктов, что сопоставимо с выручкой от европейского направления. А благодаря своему проекту «Восток Ойл» эмитент имеет хорошие шансы на переориентацию в сторону рынков Китая и Индии, компании из которых могли бы войти в проект, что вместе с поддержкой государства обеспечило бы его успешную реализацию.

Также в условиях слабого рубля интересно выглядят привилегированные акции «Сургутнефтегаза». Сейчас у компании на банковских счетах хранится валютная «кубышка» в более чем $50 млрд. В периоды ослабления рубля положительная валютная переоценка кубышки идет в прибыль по РСБУ, исходя из которой выплачиваются дивиденды на «префы». При этом права на дивиденды закреплены в уставе, что существенно повышает вероятность их выплаты. По нашим расчетам, если курс доллара на конец года составит 100 руб., то дивиденд может составить 14,5 руб. на акцию, что соответствует 41% доходности.

Сергей Кауфман