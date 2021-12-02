Ирек Зиннуров: «У меня никогда не стояло вопроса: играть ли в сборной?»

Президент СК ВВС «Синтез» о первой половине ватерпольного сезона

Фото: Ринат Назметдинов

Президент СК ВВС «Синтез» Ирек Зиннуров в очередной свой приезд в Казань поучаствовал в благотворительном мероприятии, прошедшем во время матча «Синтез-УОР» с астраханским «Динамо», и прокомментировал «Реальному времени» события, произошедшие в первой половине ватерпольного сезона.

«Меня не очень порадовало начало сезона»

— Ирек Хайдарович, как вы можете прокомментировать первую половину чемпионата как в отношении «Синтеза», так и второй команды «Синтез-УОР»?

— Как президента клуба меня не очень порадовало начало сезона, поскольку мы неудачно выступили в европейском кубке. Даже припомнить не могу такого, чтобы мы вылетали уже после первого квалификационного раунда.

— Помнится первый матч с греческим «Аполлоном» мы вели с преимуществом в пять-шесть мячей, и, казалось, должны спокойно доводить его до конца, но уступили в игре, оказавшейся решающей. Было этому какое-то объяснение? Вроде бы там были проблемы со здоровьем у ряда игроков, того же Николая Лазарева.

— Видите ли, «Синтез» состоит из ватерполистов сборной страны и находящихся на подступах к ней. По крайней мере, они так считают. Поэтому, даже если кто-то выпадает из состава, это не повод играть, так как они играли. Я все эти игры просмотрел, причем неоднократно. Если бы я совершал ошибки, подобные тем, которые были в тех матчах, то в советское время меня и близко бы не подпустили к основному составу команды даже уровня первой лиги. Поэтом мне было очень и очень приятно смотреть на эти игры, причем, я не видел предпосылок к тому, что мы так сыграем.

Что касается чемпионата страны, то в какой-то момент мне показалось, что мы продолжаем начатое в еврокубке. Да, уровень национального чемпионата совсем другой, чем на международных стартах, поэтому мы и выигрывали на этом уровне. Тот же матч в Астрахани, который мы выиграли, едва не проиграв, но, если бы в том матче нашим соперником были бы те же греки, то мы проиграли бы мячей десять. Не могу понять, с чем это связано, поскольку у нас остался тот же состав, как в прошлом году, практически все остались в команде, были довольны тем, что со стороны клуба и со стороны наших спонсоров, предприятия «Казаньоргсинтез» и группы компаний ТАИФ, перед игроками были выполнены все условия.

Фото: Ринат Назметдинов

Постепенно команда раскачалась, но когда мы дошли до решающих игр с Волгоградом и проиграли вторую игру, наделав столько ошибок, сколько у нас было и в Еврокубке. Мне кажется, если бы каждый наш игрок проанализировал свои выступления в перечисленных матчах, то увидел бы, что у него отрицательный КПД в матчах с Астраханью, Волгоградом и в тех же проигранных играх Лиги чемпионов. Поэтому мне сейчас предстоит серьезный разговор с ребятами. Как говорил наш тренер Зоран Ивановски: «Каждый игрок не может стоять на месте, он либо растет, либо скатывается вниз». А, если покатишься виз, то остановиться потом очень тяжело.

«Если ты хочешь расти, то должен выходить заряженным на борьбу с любым противником»

— А какие эмоции вызвала вторая команда, дебютировавшая на уровне Суперлиги?

— Тут надо отметить, что они до этого сезона все горели желанием выступать в Суперлиге, поскольку два выигранных сезона в высшей лиге вселили уверенность в том, что они переросли ее уровень. Но, попав в Суперлигу, очень часто наши молодые улетали «без берегов», разве что последний матч с Астраханью провели достойно. К примеру, я надеялся, что они будут куда более конкуретными, например, в играх со «Штурмом-2002» просто потому, что в подмосковной команде играют практически их ровесники, ну, чуть постарше. Однако борьбы не получилось. Понятно, что у нас тоже молодежь, но, там есть свои лидеры, а их игра меня также не впечатляла. Если ты хочешь расти, то должен выходить заряженным на борьбу с любым противником. А я зачастую не видел этого, парни выходили просто выполнять работу. Это можно делать, если у тебя есть запас мастерства, а для достижения прогресса необходимо рвать и метать. К примеру, тот же« Штурм» меня приятно удивил, например, обыграв в последней игре чемпионата «Балтику» в Питере.

— При этом отмечу положительный момент, когда все три команды спортшколы «Синтеза» идут без потерь очков в своих первенствах до 16, 18 и 20 лет под руководством Артура Хабибуллина, Николая Шепелева и Евгения Ярощука. Я посвящу детским командам отдельную статью, а пока хочу услышать от вас комментарий подобного успеха, как и объяснение его.

— Дело в том, что у нас уже был сезон, когда все детские команды выиграли свои соревнования, поэтому нельзя сказать, что нынешний успех это что-то из разряда нового. Детская школа «Синтеза» одна из лучших в стране, а иногда бывает и абсолютно лучшей. Объяснение этому я вижу в том, что хорошо работают детские тренеры, и выразить огромную благодарность нашим спонсорам. Без поддержки «Казаньоргсинтеза» школа бы так не могла работать, поскольку наставники школы могут выкладываться на основной работе, получая за это достойные деньги, а не отбывать свои часы, в надежде затем как-то где-то подзаработать. Ну, и родителям наших воспитанников тоже надо выразить огромную благодарность. Все потому, что уже с детских лет тренировочный процесс начинает напоминать лучшие примеры советских времен. Системная работа, когда учащиеся с определенного периода времени начинают тренироваться, приходя в бассейн в шесть утра, и работая над плавательной подготовкой. Спасибо бассейну «КАИ-Олимп», где базируется школа, за предоставление подобной возможности, и руководству республики, министерства спорта, которые регулярно поощряют лучших спортсменов за их успехи, начиная с детско-юношеского уровня.

Фото: Ринат Назметдинов

«В отношении пловцов: нам надо понять: чего мы хотим?»

— Читал ваше интервью о том, что российские ватерполисты должны смелее уезжать за границу, стажироваться там. В этом отношении показателен пример и и воспитанника казанского водного поло Владислава Егорова, выступающего в чемпионате Сербии, и Степана Андрюкова, который переехал из чемпионского состава в Италию. При этом Андрюков ушел из чемпионского состава. Это потеря?

— Андрюков — молодец, он трудяга, решился на переезд в сильны чемпионат. При этом, надо осознавать, что нам нужно больше вводить в состав воспитанников своей школы, про которую мы только что сказали столько лестных слов. Молодым надо давать шанс, если не воспользовался, то извини, до свидания.

— Как-то на обочине внимания находятся пловцы, которые также входят в состав СК ВВС «Синтез». За исключением Александра Красных, который своими успехами на международной арене, серебром Олимпиады, золотом чемпионата Европы, может записать этот сезон себе в архив, про остальных пловцов спортклуба этого не скажешь.

— С ними я бы также хотел пообщаться. СК ВВС «Синтез» — это клуб высших достижений, но у нас на прошедшем чемпионате России не было медалей в первый раз за долгие годы. Скоро мы должны будем отчитываться перед спонсорами за прошедший год, а чем? Нам нужно понять — чего мы хотим. Или надо сейчас показывать результаты, или работать в долгую, с прицелом на следующую Олимпиаду. Нужно отдавать себе отчет — за что платить деньги? В этом плане прыгуны, как раз, не вызывают вопросов. Понятно, на Олимпиаде не смогли завоевать медаль, обидно получилось, но в остальном они стабильно стартуют по графику своих выступлений. Там получше, чем в плавании, где возникают вопросы. Бассейнов у нас сейчас много, дело за системной работой, о чем мы говорили относительно водного поло.

Фото: minsport.tatarstan.ru

«То, что сейчас сборная команда разваливается, это не вина главного тренера»

— Ваши комментарии по поводу того, что в сборных страны поменялись главные тренеры, как в мужской, так и женской команде.

— Я член президиума федерации водного поло, и в этой ипостаси мне поступало множество звонков в отношении этих перемен в тренерском штабе. На самом заседании президиума я не был, находясь в это время в Баку. Увы, у нас в федерации заведено так, что необходимо личное присутствие, хотя уже весь мир работает по ВКС, включая президента России Владимира Владимировича Путина. В итоге принятое решение выглядит для меня немного непонятно, поскольку выступление женской сборной, занявшей четвертое место на Олимпиаде, было признано неудачным. В результате сняли главного тренера, а его помощника назначили главным в мужскую команду. Хотя мужчины под руководством Сергея Евстигнеева провели нынешний отборочный цикл неплохо, что отмечали многие, которые отмечали, что давно уже не было такого чувства, что не стыдно за сборную. И то, что сейчас команда разваливается, я имею в виду уход Харькова в сборную Хорватии, а Нагаева в сборную Германии, это не вина главного тренера. Наверное, надо было дать ему поработать в дальнейшем.

— Я помню, как перед казанским чемпионатом мира, возникло противостояние федерации и тогдашнего лидера — волгоградского «Спартака», что привело к тому, что несколько ведущих спартаковцев не сыграли на домашнем чемпионате. «Синтез» не будет входить в подобную конфронтацию?

— На этот счет я могу сказать, исходя и из своего игроцкого опыта, что мне мог кто-то нравиться или не нравиться в тренерском составе сборной, но отказываться от выступлений за свою страну я никогда себе не позволял. Также и сейчас, будучи президентом клуба, такой вопрос у меня просто не может возникнуть. Если человек приглашен, то он должен играть в национальной сборной.

Фото: Ринат Назметдинов

«Я сам стоял перед выбором: куда отправиться служить, в Баку, Минск, или Севастополь?»

— И вопрос по основной работе в Азербайджане, как происходило вхождение в рабочий процесс?

— Мы в этом году провели ряд содержательных мероприятий, несмотря на все проблемы с КОВИДом. Подобралась хорошая команда единомышленников, как из командированных, так и местных специалистов, работающих в тесной связке. Недавно провели мероприятие, посвященное 200-летию великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского, с другой стороны отметили год тысячелетия великого азербайджанского классика Низами. Как все отмечают, наши культуры взаимно обогащались, и необходимо, чтобы это продолжалось и впредь. Отмечу, что в советские времена такое взаимное обогащение происходило и в рамках нашего любимого водного поло, когда в Баку существовала команда высшей лиги чемпионата СССР, под названием ККФ, Краснознаменной каспийской флотилии. Будучи армейской, она привлекала в свои ряды воспитанников других команд, которым необходимо было проходить армейскую службу. Я сам стоял перед выбором: куда отправиться служить, в Баку, Минск, или Севастополь, где в итоге и оказался. Но в Баку играли-служили мои коллеги по «Синтезу».

Единственно, что огорчает, неудачное время приезда на родину, поскольку создается такое впечатление, что солнце осталось в Баку, а мои коллеги и знакомые по Азербайджану делятся впечатлениями о погоде: «А у нас солнышко, плюс 16, а обещали плюс 20»...

— Какие злые люди.

— Да-да (смеется), к счастью, только в этом отношении. В остальном, хорошая страна, работать там мне очень комфортно, мы работаем в тесной связке с министерствами образования, культуры, Минспорта, Союзом писателей, по различным направлениям. Надеюсь, наше сотрудничество продолжится и впредь.