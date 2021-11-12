Как спасти деревянное наследие прошлого?

В Свияжске обсудили вопросы сохранения археологических находок из дерева

Фото: Максим Платонов

В Свияжске открылась ежегодная научная конференция «Археологическое дерево», где ученые и реставраторы из России и зарубежных стран рассказали о своем опыте ведения раскопок, сохранения и транспортировки деревянных находок. Подробнее — в материале «Реального времени».

Найти деревянный предмет — удача

В отличие от каменных древностей находки из дерева требуют гораздо более тонкого обращения на всех этапах. Даже просто найти целое деревянное изделие из далекого прошлого удается редко. Людмила Кундо, ведущий химик-технолог и реставратор Института археологии и этнографии города Новосибирска, уже более 25 лет занимается консервацией древесины из мерзлоты горного Алтая.

Каждая находка целого или подлежащего восстановлению деревянного предмета в условиях мерзлоты — настоящая удача. В таких условиях дерево подвержено быстрой деградации и разрушению. Однако в уникальных древних Пазырыкских курганах многие предметы хорошо сохраняются.

По мнению Людмилы Кундо самая трудная задача — сохранение крупногабаритных деревянных конструкций — срубов из лиственничных бревен, колод, лож кроватей, помостов и так далее. Спасти многие экспонаты удалось благодаря помощи японских коллег.

— Мокрая древесина этих предметов имела хорошую сохранность. Для стабилизации сохранности требовалась срочная консервация. Это стало возможным благодаря сотрудничеству нашего института с японским культурным центром консервации древесины города Нара. В соответствии с предложенной японцами методикой древесина пропитывалась растворами консерванта полиэтиленгликоля с молекулярной массой 4000, — рассказала эксперт.

По мнению Людмилы Кундо самая трудная задача — сохранение крупногабаритных деревянных конструкций. Фото: archaeology.nsc.ru

По мнению немецкого археолога, доктора Ингрид Штелзнер, профессионал должен всякий раз верно определять способ своей работы, иначе хрупкий деревянный артефакт может быть утрачен. Специалист считает, что лучший метод сохранения дерева зависит от условий и имеющегося оборудования. Не каждый способ консервации подходит для сильно разрушенных образцов и предметов из деградированного дерева.

Пакеты и пылесос для спасения истории

Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института истории имени Марджани Академии наук РТ Резеда Храмченкова рассказала о раскопках на территории острова-града Свияжска.

Находок было так много, что в 2013 году возникла необходимость создания экспресс-метода пропитки деревянных изделий в условиях, приближенных к вакууму. Лаборант Александр Беляков предложил для этих целей использовать бытовые герметичные вакуумные пакеты для хранения одежды, а для удаления воздуха применялся обыкновенный пылесос. Придуманная в поле простая технология оказалась невероятно эффективной.

— Более 750 находок прошли консервацию методом вакуумной пропитки в пакетах, более 150 из которых были обработаны сразу после их извлечения из грунта. Успешность примененной методики доказывает состояние предметов на протяжении уже более семи лет, — поделилась результатами Резеда Храмченкова.

В настоящее время сохраненные с помощью пакетов и пылесоса деревянные изделия можно увидеть в музее дерева в Свияжске.

По мнению Ингрид Штелзнер, профессионал должен всякий раз верно определять способ своей работы, иначе хрупкий деревянный артефакт может быть утрачен. Фото: esslinger-zeitung.de

Что скрывает торф?

Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник кафедры истории и философии Череповецкого государственного университета Наталья Косорукова уже много лет занимается реставрацией изделий из органических материалов каменного века в бассейне озера Воже Вологодской области:

— Ведем раскопки торфяниковых стоянок каменного века. Торфяниковые стоянки дают намного больше информации о древнем прошлом. Когда я работала в музее, хотелось добавить в экспозицию не только орудия из камня, но и из кости. Много лет мы вели поиски, разведки.

В итоге в 2002 году экспедиции в Вологодской области удалось найти стоянку Караваиха-4, а в 2005-м обнаружили памятники Погостище-15. С 2003 года по сегодняшний день там ведутся раскопки.

Наталья Косорукова выразила уверенность, что здешний торф скрывает еще немало торфяниковых памятников. Не хватает времени для того, чтобы постоянно заниматься поисками.

— У меня мечта — этому региону дать статус археологического заповедника, чтобы там не строили заводы и плотины, поскольку это приведет к тому, что торфяниковые стоянки станет вообще невозможно изучать, — отметила спикер.

Возраст некоторых находок датируется XIX веком до нашей эры. Среди них наконечники стрел, обломки кинжалов, костяные кольца и другие изделия.

— Самая большая проблема, конечно, нужен реставратор, который был бы у нас в экспедиции, который смог бы с нами ездить, который только этим бы и занимался, потому что на мне очень много всяких других проблем. Бывает, что руки просто не доходят физически.

Наталья Косорукова уже много лет занимается реставрацией изделий из органических материалов каменного века в бассейне озера Воже Вологодской области. Фото: vk.com

Восстановить историю морских сражений

Заведующий сектором реставрации металла Государственного русского музея Андрей Смирнов рассказал о тонкостях реставрации артефактов с места морского сражения.

— Реставрационные работы с экспонатами требуют индивидуального подхода к каждому предмету. При проведении полевых работ в составе экспедиции необходимо наличие специалиста или квалифицированных людей, которые могут обеспечить первичные работы, чтобы предметы без повреждений попадали в реставрационные лаборатории, — подчеркнул он.

Важная особенность и тонкость работы заключается в том, что дерево здесь часто бывает соединено с металлом, а задача — сохранить и то, и другое, а значит, для спасения артефактов сражений нужны высококвалифицированные специалисты:

— Крайне актуально в настоящее время создание отдельного направления в области реставрационной деятельности. Это реставратор предметов подводной археологии с приданием этому направлению официального статуса.