PR-сообщество Казани отметило профессиональный праздник

Фото: Владимир Васильев

В минувшую пятницу редакция интернет-газеты «Реальное время» совместно с агентством Imagine Group провела встречу PR-сообщества Казани. Вечер был посвящен Дню PR-специалиста, который отмечается в России 28 июля. На мероприятие были приглашены представители крупных татарстанских и федеральных компаний: МТС, Авито, Сбер в Татарстане, ПАО «Таттелеком», «Транснефть-Прикамье», «Эссен Продакшн АГ», «СМУ-88», СК «Грань», ГК ICL и многих других — всего на вечер собрались около 40 человек.



Вечер прошел в Доме приемов ASG, который находится в восстановленном объекте культурного наследия — особняке Банарцева, датируемом XVIII веком. В особняке находится музей частных коллекций компании ASG, в котором содержится более 500 уникальных экспонатов — предметов искусства и мебели европейских мастеров, созданных в XVI — XIX веках. Во время вечеринки гости имели возможность посетить экскурсию по музею. «Я потрясена», «И подумать не мог, что в Казани есть такое собрание», «Такого мы просто не ожидали, это что-то фантастическое» — вот лишь некоторые реплики гостей после прогулки с профессиональным гидом по музейному пространству.

Развлекательную программу вечера обеспечивало агентство Imagine Group, которое специализируется на масштабных деловых, корпоративных мероприятиях и презентациях по всей стране. Руководитель агентства Роман Гузеев присутствовал на празднике и в своей приветственной речи поздравил собравшихся со профессиональным праздником. Специалисты агентства организовали для собравшихся тематический квиз и диджей-сет. А за гурманскую атмосферу отвечала IVE Group — компания, представившая премиальный барный кейтеринг и игру «Казино ароматов».

Напомним, интернет-газета «Реальное время» регулярно проводит мероприятия для коллег из профессиональной сферы и тематические бизнес-ивенты для представителей делового сообщества.

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Владимир Васильев























































































































































































































































































Людмила Губаева