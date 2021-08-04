Машфорум-2021: на кого равняться в вопросах цифровизации и роботизации

Успешные цифровые практики в HR и производстве

Фото: Максим Платонов

В этом году программа международного экономического саммита KazanSummit 2021 в дополнение к уже традиционным направлениям, таким как исламский банкинг и халяль-продукция, включает мощный производственный блок. Так, одним из ключевых мероприятий саммита стал форум машиностроительного кластера. Партнером машфорума выступил Страховой Дом ВСК — один из лидеров корпоративного и розничного страхования в России. Генеральный директор ВСК Александр Тарновский стал слушателем пленарной дискуссии, подписал соглашение о страховой защите с ассоциацией «Машиностроительный кластер Республики Татарстан» и модерировал круглый стол, посвященный вопросам мотивации и вовлеченности персонала.

Трудоустройство роботов

Машфорум открыли министр экономразвития РФ Максим Решетников и президент Татарстана Рустам Минниханов. Почетными гостями и участниками пленарной дискуссии также стали министр внешней торговли ОАЭ Тани Ахмед Аль Зайюди, генеральный секретарь Исламской торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты шейх Юсеф Хасан Халави, председатель правления союза производителей продукции машиностроения Турции Эмре Генджер, а также представители бизнес-сообщества.

В фокусе внимания экспертов была постковидная экономика и промышленная робототехника, а также связанные с ней риски и возможности.

Теме цифровизации и ее важности как в масштабе отдельных предприятий, отраслей экономики, так и государства в целом посвятил свое выступление Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК: «Цифровизация — это очень важный элемент развития нашей компании. Когда мы разрабатывали стратегию, еще 3 года назад, мы уделили этому достаточно много внимания. Мы утвердили комплексную стратегию, которая рассчитана на развитие бизнеса, совершенствование профессиональных навыков сотрудников и нашей IT-составляющей».

Машфорум открыли министр экономразвития РФ Максим Решетников и президент Татарстана Рустам Минниханов

Большие результаты большой команды

Роботы — это хорошо, но далеко не в каждой сфере они способны заменить людей. Поэтому тема развития и удержания персонала тоже активно обсуждалась в рамках Машфорума. В частности, ей был посвящен круглый стол «Бизнес в цифровую эру. Как обеспечить прибыльный рост, лояльность клиентов и сотрудников». В рамках круглого стола топ-менеджеры страховой компании ВСК обсудили с участниками форума мотивационные программы для сотрудников, цифровые технологии, многократно увеличивающие производительность труда.

Модератором дискуссии и первым докладчиком стал генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский. Он рассказал, что страховая компания в следующем году будет отмечать 30-летие.

«ВСК расшифровывается как военно-страховая компания, так как мы начинали свою деятельность со страхования объектов оборонного комплекса. Компания развивалась, прирастала филиалами (за первые 2 года было открыто 40 офисов по всей стране), предоставляла клиентам новые страховые продукты. После ребрендинга стала называться Страховой Дом ВСК и объединила более 500 филиалов», — поделился фактами корпоративной истории Александр Яковлевич: «Знаковым для компании стало подписание соглашения со Сбербанком. Так, мы начали активно развивать коммерческое страхование, в первую очередь — залогового имущества. Нам удалось стать первой лизинговой страховой компанией как раз в тот период времени».

В 2010 году компания усилила присутствие в розничном сегменте и стала активно развивать агентские каналы. А с 2015 года в ВСК сделали упор на развитие мобильных приложений, чат-ботов и других дистанционных сервисов.

Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК, подчеркнул важность цифровизации как для своей компании, так и для отрасли в целом

Сегодня объем собранных компанией страховых премий составляет около 90 млрд, активы — около 160 млрд, собственный капитал — более 30 млрд, возвратный капитал — за последние 5 лет в среднем составляет более 27%. «Мы являемся одним из крупнейших налогоплательщиков в России и в республике Татарстан — за 10 лет мы заплатили более 34 млрд рублей в целом по стране и свыше 125 миллионов рублей в регионе. Такие результаты — общее достижение многотысячной команды ВСК», — продолжил Александр Тарновский.

Успешная HR-стратегия

«В 2020 году мы начали реализовывать комплексную стратегию, которая состоит из трех элементов: бизнес, IT и HR-стратегия. И, несмотря на сложный ковидный 2020 год, эту стратегию планомерно реализовывали», — подчеркнул Тарновский.

ВСК сейчас активно внедряет новые практики, в частности Agile-методики, которые находят живой отклик у молодежи. «Молодые специалисты не хотят ограничиваться своим участком работы, им нужно понимать всю структуру бизнеса и видеть, как их действия влияют на общую результативность и в целом на развитие компании», — отметил топ-менеджер страховой компании.

«ЕВРОПЛАНирование» в HR-работе

«С компанией «Европлан» мы дружим более 20 лет. Это лидер своей отрасли, у которого есть чему поучиться. И если мы только входим в культуру успеха, то наши партнеры в ней находятся уже несколько лет», — сказал модератор, передавая слово директору дивизиона ПАО «Лизинговая компания «Европлан» Нине Беловой.

Нина Белова рассказала, как выстроена система мотивации персонала в «Европлане»

Главной проблемой низкой эффективности специалистов в сфере услуг она назвала социальную ленность. И далее рассказала, как именно в их компании борются с этим «недугом», вовлекая кадры в командную работу и коллективную оценку достигнутых результатов. HR-департамент «Европлана» премирует сотрудников за ценные идеи, а также обучает перспективные кадры проект-менеджменту.

Все «СВОИ»

Следующий спикер — руководитель экосистемы «СВОИ» Александр Абраменко рассказал о конструкторе программ лояльности для персонала и клиентов.

«Те компании сферы услуг, которые смогут создать эффективную экосреду для сотрудников, в конечном итоге обязательно поборют социальную ленность и займут лидирующие позиции на рынке. Ведь продажи напрямую связаны с вовлеченностью персонала», — поддержал он комментарий Беловой: «Сегодня каждый третий наш сотрудник моложе, чем сама компания. Причем у людей до 30 лет свой подход к жизни, другие ценности. Им важно, чтобы работа была интересна и чтобы у них был прозрачный механизм, позволяющий проявить себя. Системами KPI эти задачи не решить».

По убеждению Абраменко, платформа «СВОИ» — как раз то пространство, где можно мотивировать сотрудников на профессиональные победы. «Благодаря платформе наш персонал смог получить доступ к скидкам от множества партнеров компании, а к концу года к «Свои» будет подключено более 500 предложений в различных категориях. Кроме того, решение помогает нам проводить среди сотрудников конкурсы, собирать бизнес-идеи, организовать корпоративный магазин, а также получить еще один канал коммуникации между компанией и работником, тем самым повышая уровень вовлеченности и лояльности сотрудников», — отметил докладчик.

Проект начинался как подразделение ВСК. Сегодня этот продукт упакован и может применяться в любой крупной компании сферы услуг. За счет различных механик (витрина скидок, модуль идей, программа бонусов и т.д.) система позволяет вовлекать, направлять и поощрять участников, будь то сотрудники или клиенты.

Обсуждались цифровые решения, наиболее эффективные в работе с персоналом

Новые возможности цифровизации

Дистанционно к коллегам присоединилась Ольга Сорокина, член совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК. По мнению Ольги, активное развитие финтех направления и внедрение проектов национальной программы «Цифровая экономика» открывает новые возможности для бизнеса. Сегодня программа включает семь крупных федеральных проектов, для достижения их целей дан старт многочисленным инициативам на региональном уровне. Общий объем инвестиций национальной программы превысит 4,6 трлн рублей до 2030 года.

«Внедрение проектов «Цифровой экономики» уже сейчас приносит конкретные выгоды как бизнесу, так и гражданину. Для промышленных предприятий внедрение технологичных сервисов позволит снизить транзакционные издержки в рамках кооперационных цепочек, автоматизировать процессы управления производством, избежать киберугроз. Как результат, повысить производительность труда. Цифровая трансформация страховой отрасли поможет игрокам рынка работать с большими данными, обеспечить прямое взаимодействие с клиентом, увеличить скорость принятия решений, обеспечить кибербезопасность и защиту данных», — отметила Ольга Сорокина.

В целом, как показал Машфорум, перед машиностроителями и их партнерами стоит немало вызовов, которые они достойно принимают. Действенные цифровые решения разрабатываются и применяются как для производственных, так и для HR-задач.

1 / 18 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

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