Компания Moderna — потенциальная звезда фондового рынка 2021 года?

В списке долларовых миллиардеров Forbes этого года появилось девять новых игроков фарминдустрии, вошедших в рейтинг благодаря участию в создании вакцины от COVID-19. По величине доходов среди них на первом месте глава американской биотехнологической компании Moderna Стефан Бансель. На этой неделе на фоне новостей о разрешении на вакцинацию детей старше 12 лет препаратом фирмы ее акции на фондовых рынках достигли рекордных уровней (MRNA: +7,8%). Колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским стажем Артур Сафиулин предлагает разобраться, насколько Moderna может быть интересна частному инвестору.

Сегодня хотелось бы обсудить эмитента, акции которого являются лидером роста в нашем модельном портфеле зарубежных акций, — фармацевтическую и биотехнологическую компанию Moderna, Inc., одного из ведущих производителей вакцины против COVID-19, для которой эта вакцина стала первым продуктом на рынке и принесла баснословные контракты на поставку.

С момента включения в наш портфель с 1 марта 2021 года акции прибавили 125,6% в цене. Этому способствовали несколько факторов: в частности, феноменальный рост выручки и качественная вакцина без нареканий. Давайте разберем компанию более тщательно с целью понимания, можно ли сейчас входить в этого эмитента, не являются ли нынешние котировки пиковыми на этот год.

Moderna была создана в США в 2010 году группой из трех ученых при поддержке одного предпринимателя. Фото facebook.com/modernatx

Из истории компании

Moderna была создана в США в 2010 году группой из трех ученых при поддержке одного предпринимателя. Один из ученых- основателей еще с 2005 года изучал потенциал и осваивал метод синтетической мРНК (матричная рибонуклеиновая кислота), которая обучает клетки производить специфические белки для лечения болезней. Поделившись результатами со своими будущими партнерами, он сделал вывод: этот метод даст возможность делать новые лекарства и вакцины, и необходимо создать компанию, которая будет создавать лекарства с помощью мРНК. В основу названия легли два слова: Modified (модифицированный) и RNA (РНК).

Изначально компания начала заниматься лекарствами для лечения рака и сердечно-сосудистых заболеваний, но без особых успехов. Через некоторое время она практически полностью переключилась на вакцины — в них оказалось проще доказать эффективность технологии мРНК. Плюс было понимание, что это самый короткий путь к испытаниям на людях. Еще одной причиной могла стать недостаточная безопасность препаратов: липидные наночастицы, которые доставляют мРНК в клетки, могут вызвать побочные эффекты, особенно при долгом, планомерном лечении. Есть консенсус, что мРНК лучше подходит для заболеваний, которые предполагают краткосрочное лечение и где токсичность липидных наночастиц менее заметна. До пандемии COVID-19 препараты с мРНК никогда не выходили на рынок, все было на уровне клинических испытаний. После того как китайские ученые опубликовали генетическую последовательность нового вируса в начале 2020 года, компания начала синтез соответствующей мРНК для новой вакцины. К 7 февраля 2020 были готовы первые образцы, и Moderna стала первым из производителей, кто приступил к клиническим испытаниям.

В ноябре 2020 года готовый продукт был выведен на рынок, для компании наступили воистину «золотые» времена. В миг она превратилась в реального лидера своего сегмента с баснословными контрактами на производство вакцины для разных стран. А ведь в самом начале пути компании ее выручки хватало только на оплату счетов за электричество. В 2013 году Moderna сформировала партнерство с фармацевтическим гигантом AstraZeneca и получила 240 млн долларов на разработку новых лекарств. К 2018 году компания привлекла финансирование на общую сумму порядка 2,5 млрд долларов. С момента запуска компании она была убыточной — ей нечего было продавать. Первую прибыль в размере 1,2 млрд долларов Moderna получила в первом квартале 2021 года от продажи вакцины от COVID-19 на 1,7 млрд долларов.

В ноябре 2020 года готовый продукт был выведен на рынок, для компании наступили воистину «золотые» времена. Фото wikipedia.org

Удачный метод, ранний старт испытаний, выпуск эффективного продукта на рынок благоприятно сказались на капитализации компании: в начале 2020 года акции компании торговались на уровне 19,5 доллара, сейчас котировки уже в районе 350 долларов за штуку (произошел скачок после включения акций компании в индекс S&P 500). Феноменальный рост! Настоящий чемпион фондового рынка за последний год! Не думаю, что есть подобные показатели, за исключением, наверное, только Game Stop, но это совсем другая история.

Финансы и перспективы компании

Выручка по итогам первого квартала 2021 года составила 1,9 млрд долларов. Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года это показатель составлял всего 8 млн долларов. Было продано 102 миллиона доз вакцины. Себестоимость продаж (costs of sales) составила 193 млн долларов. На исследования (R&D) был потрачен 401 млн долларов, в основном на клинические испытания. У компании заключено договоров на поставку вакцин в 2021 году на общую сумму в 19,2 млрд долларов. Общее количество поставленных в этом году доз составит порядка 800 млн штук. В 2022 году стоит план выпустить 3 млрд доз вакцины, подписаны предварительные соглашения о закупках с Израилем и Швейцарией. 5 августа выйдет отчет за 2-й квартал 2021 года, будет интересно посмотреть, как реализуются планы компании, есть ли проблемы.

Есть риск, что продажи вакцины начнут снижаться по мере отступления пандемии. По прогнозам в 2021 году будет пиковый объем рынка — 72 млрд долларов. В 2022 году — уже 65 млрд долларов. А в 2023-м — резкое падение до 8 млрд долларов.

Помимо вакцины от COVID-19, в портфеле разработок Moderna есть более 20 препаратов на основе мРНК. Одна из них — вакцина от цитомегаловируса. Фото facebook.com/modernatx

Из перспективных разработок компании — три бустера вакцины: один — для южноафриканского штамма, второй — с более низкой дозировкой, третий как комбинация первых двух. В данный момент идет вторая фаза исследований. Помимо вакцины от COVID-19, в портфеле разработок Moderna есть более 20 препаратов на основе мРНК. Одна из них — вакцина от цитомегаловируса, которая находится на третьей фазе испытаний. Компания обещает так называемую «супервакцину» сразу от нескольких болезней, препарат от ВИЧ, средства для борьбы с онкологией, заболеваниями сердца, редкими наследственными болезнями.

Сейчас Moderna зарабатывает на продаже вакцины, но по мере массовой вакцинанции, выхода на рынок и наращивания производства более дешевых конкурирующих вакцин финансовые результаты и оценка стоимости компании могут снизиться. Перспективы долгосрочного роста Moderna напрямую связаны с успехом проецирования ее экспертизы с вакцины от COVID-19 на другие направления.

В заключении хотелось бы отметить, что Moderna войдет в историю как классический пример бизнеса, который достиг успеха благодаря пандемии. Посудите сами: еще год назад у компании не было продающегося продукта, была только лишь смелая технология. Сегодня ее капитализация перевалила отметку в 100 млрд долларов, ее включили в индекс S&P 500 (что дает возможность пенсионным и прочим фондам дополнительно вкладываться в эмитента), чистая прибыль на уровне 1,2 млрд долларов по итогам первого квартала 2021 года. Будет интересно понаблюдать, насколько выше уйдут котировки компании, заложены ли планы по продажам в текущую цену акции. 5 августа станет более понятно. На данный момент в этого эмитента можно и нужно вкладываться.

Артур Сафиулин