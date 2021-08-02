Компания Moderna — потенциальная звезда фондового рынка 2021 года?
В списке долларовых миллиардеров Forbes этого года появилось девять новых игроков фарминдустрии, вошедших в рейтинг благодаря участию в создании вакцины от COVID-19. По величине доходов среди них на первом месте глава американской биотехнологической компании Moderna Стефан Бансель. На этой неделе на фоне новостей о разрешении на вакцинацию детей старше 12 лет препаратом фирмы ее акции на фондовых рынках достигли рекордных уровней (MRNA: +7,8%). Колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским стажем Артур Сафиулин предлагает разобраться, насколько Moderna может быть интересна частному инвестору.
Сегодня хотелось бы обсудить эмитента, акции которого являются лидером роста в нашем модельном портфеле зарубежных акций, — фармацевтическую и биотехнологическую компанию Moderna, Inc., одного из ведущих производителей вакцины против COVID-19, для которой эта вакцина стала первым продуктом на рынке и принесла баснословные контракты на поставку.
С момента включения в наш портфель с 1 марта 2021 года акции прибавили 125,6% в цене. Этому способствовали несколько факторов: в частности, феноменальный рост выручки и качественная вакцина без нареканий. Давайте разберем компанию более тщательно с целью понимания, можно ли сейчас входить в этого эмитента, не являются ли нынешние котировки пиковыми на этот год.
Из истории компании
Moderna была создана в США в 2010 году группой из трех ученых при поддержке одного предпринимателя. Один из ученых- основателей еще с 2005 года изучал потенциал и осваивал метод синтетической мРНК (матричная рибонуклеиновая кислота), которая обучает клетки производить специфические белки для лечения болезней. Поделившись результатами со своими будущими партнерами, он сделал вывод: этот метод даст возможность делать новые лекарства и вакцины, и необходимо создать компанию, которая будет создавать лекарства с помощью мРНК. В основу названия легли два слова: Modified (модифицированный) и RNA (РНК).
Изначально компания начала заниматься лекарствами для лечения рака и сердечно-сосудистых заболеваний, но без особых успехов. Через некоторое время она практически полностью переключилась на вакцины — в них оказалось проще доказать эффективность технологии мРНК. Плюс было понимание, что это самый короткий путь к испытаниям на людях. Еще одной причиной могла стать недостаточная безопасность препаратов: липидные наночастицы, которые доставляют мРНК в клетки, могут вызвать побочные эффекты, особенно при долгом, планомерном лечении. Есть консенсус, что мРНК лучше подходит для заболеваний, которые предполагают краткосрочное лечение и где токсичность липидных наночастиц менее заметна. До пандемии COVID-19 препараты с мРНК никогда не выходили на рынок, все было на уровне клинических испытаний. После того как китайские ученые опубликовали генетическую последовательность нового вируса в начале 2020 года, компания начала синтез соответствующей мРНК для новой вакцины. К 7 февраля 2020 были готовы первые образцы, и Moderna стала первым из производителей, кто приступил к клиническим испытаниям.
В ноябре 2020 года готовый продукт был выведен на рынок, для компании наступили воистину «золотые» времена. В миг она превратилась в реального лидера своего сегмента с баснословными контрактами на производство вакцины для разных стран. А ведь в самом начале пути компании ее выручки хватало только на оплату счетов за электричество. В 2013 году Moderna сформировала партнерство с фармацевтическим гигантом AstraZeneca и получила 240 млн долларов на разработку новых лекарств. К 2018 году компания привлекла финансирование на общую сумму порядка 2,5 млрд долларов. С момента запуска компании она была убыточной — ей нечего было продавать. Первую прибыль в размере 1,2 млрд долларов Moderna получила в первом квартале 2021 года от продажи вакцины от COVID-19 на 1,7 млрд долларов.
Удачный метод, ранний старт испытаний, выпуск эффективного продукта на рынок благоприятно сказались на капитализации компании: в начале 2020 года акции компании торговались на уровне 19,5 доллара, сейчас котировки уже в районе 350 долларов за штуку (произошел скачок после включения акций компании в индекс S&P 500). Феноменальный рост! Настоящий чемпион фондового рынка за последний год! Не думаю, что есть подобные показатели, за исключением, наверное, только Game Stop, но это совсем другая история.
Финансы и перспективы компании
Выручка по итогам первого квартала 2021 года составила 1,9 млрд долларов. Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года это показатель составлял всего 8 млн долларов. Было продано 102 миллиона доз вакцины. Себестоимость продаж (costs of sales) составила 193 млн долларов. На исследования (R&D) был потрачен 401 млн долларов, в основном на клинические испытания. У компании заключено договоров на поставку вакцин в 2021 году на общую сумму в 19,2 млрд долларов. Общее количество поставленных в этом году доз составит порядка 800 млн штук. В 2022 году стоит план выпустить 3 млрд доз вакцины, подписаны предварительные соглашения о закупках с Израилем и Швейцарией. 5 августа выйдет отчет за 2-й квартал 2021 года, будет интересно посмотреть, как реализуются планы компании, есть ли проблемы.
Есть риск, что продажи вакцины начнут снижаться по мере отступления пандемии. По прогнозам в 2021 году будет пиковый объем рынка — 72 млрд долларов. В 2022 году — уже 65 млрд долларов. А в 2023-м — резкое падение до 8 млрд долларов.
Из перспективных разработок компании — три бустера вакцины: один — для южноафриканского штамма, второй — с более низкой дозировкой, третий как комбинация первых двух. В данный момент идет вторая фаза исследований. Помимо вакцины от COVID-19, в портфеле разработок Moderna есть более 20 препаратов на основе мРНК. Одна из них — вакцина от цитомегаловируса, которая находится на третьей фазе испытаний. Компания обещает так называемую «супервакцину» сразу от нескольких болезней, препарат от ВИЧ, средства для борьбы с онкологией, заболеваниями сердца, редкими наследственными болезнями.
Сейчас Moderna зарабатывает на продаже вакцины, но по мере массовой вакцинанции, выхода на рынок и наращивания производства более дешевых конкурирующих вакцин финансовые результаты и оценка стоимости компании могут снизиться. Перспективы долгосрочного роста Moderna напрямую связаны с успехом проецирования ее экспертизы с вакцины от COVID-19 на другие направления.
В заключении хотелось бы отметить, что Moderna войдет в историю как классический пример бизнеса, который достиг успеха благодаря пандемии. Посудите сами: еще год назад у компании не было продающегося продукта, была только лишь смелая технология. Сегодня ее капитализация перевалила отметку в 100 млрд долларов, ее включили в индекс S&P 500 (что дает возможность пенсионным и прочим фондам дополнительно вкладываться в эмитента), чистая прибыль на уровне 1,2 млрд долларов по итогам первого квартала 2021 года. Будет интересно понаблюдать, насколько выше уйдут котировки компании, заложены ли планы по продажам в текущую цену акции. 5 августа станет более понятно. На данный момент в этого эмитента можно и нужно вкладываться.
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