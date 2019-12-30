Капремонт пожарных машин, повышение квалификации учителей и шаттл в болгарский отель

Обзор наиболее интересных тендеров Татарстана за неделю

Фото: Мария Горожанинова

1. 45 миллионов кубов газа для Порохового завода

Казанский государственный казенный пороховой завод купит газа на общую сумму 306,2 млн рублей. О закупке, которую осуществили у единственного поставщика, стало известно 23 декабря. Этим поставщиком стало АО «Газпром межрегионгаз Казань».

Всего Пороховому заводу понадобится 44,9 млн кубометров газа. Каждый кубометр обойдется, таким образом, примерно в 6,82 рубля. Поставку газа понадобится осуществлять в срок до 31 декабря 2020 года.



2. 133 млн на строительство и реконструкцию корпусов Академии водного транспорта

Федеральное агентство морского и речного транспорта, также известное как Росморречфлот, реконструирует учебные корпуса казанского филиала за 133 млн рублей. Информация об этом электронном аукционе появилась 25 декабря, заявки принимаются до 14 января, тогда же состоится и сам аукцион. Оплатят закупку из средств федерального бюджета.

Речь идет о строительстве и реконструкции объектов Волжской государственной академии водного транспорта. Работы в рамках заказа коснутся четырехэтажного здания общей площадью в 3,6 тысяч кв. метров. Его расположение: Казань, улица Портовая, 19. Все работы должны быть проведены в 2019 и 2020 годах. В нынешнем году планируется освоить 28 млн рублей, в 2020-м — еще 105,5 миллиона.



МУП «ПАТП №4» планирует купить дизельного топлива на 109 млн рублей. Фото Максима Платонова

3. Две тысячи тонн «дизеля» для ПАТП №4

Один из крупнейших автобусных перевозчиков Казани — МУП «ПАТП №4» планирует купить дизельного топлива на 109 млн рублей. Об аукционе в электронной форме стало известно 24 декабря, заявки принимают до 10 января, а итоги подведут 13-го числа.

Всего автотранспортному предприятию понадобится 2 тысячи тонн топлива. 500 тонн из них будет зимним, экологического класса К5. Стоимость каждой тонны составит 57,5 тысячи рублей. Еще 1500 тонн топлива будет межсезонным, также экологического класса К5. Стоимость каждой тонны составит 53,5 тысячи рублей. Поставки должны осуществляться в течение трех месяцев — с 1 февраля по 30 апреля 2020 года.



4. Капремонт почти пятидесяти пожарных машин на 106 миллионов

Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана проведет капитальный ремонт пожарных машин за 105,6 млн рублей. Аукцион был объявлен 23 декабря, заявки принимаются до 7 утра 31-го числа, сам аукцион состоится 10 января. Оплатят закупку из бюджета Татарстана.

Услуги должны оказываться в течение трехсот дней. Всего будут капитально отремонтированы и оснащены 47 автомобилей. Пять из них — на базе КАМАЗ-43253. На каждый из автомобилей потратят 3,6 млн рублей. На ремонт одного автомобиля на базе КАМАЗ-43118 потратят 2,8 млн рублей, а на базе «Урал 5557» — 2,5 млн рублей. Больше всего денег — 82 млн рублей — потратят на ремонт каждого из 40 автомобилей на базе ЗИЛ-131. На каждую машину выделят по 2,05 млн рублей. Большинство машин ждет замена шасси, установка нового двигателя, замена топливного бака, замена электропроводки и световых приборов, полная шпаклевка, грунтовка и окраска.



Освещение появится на участках четырех дорог. Фото nk-online.ru

5. Освещение на четырех участках трасс

Государственное бюджетное учреждение «Безопасность дорожного движения» потратит на устройство искусственного освещения на дорогах региона 27,2 млн рублей. Об аукционе стало известно 26 декабря, заявки принимаются до 13 января, а аукцион состоится 15-го числа. Работы проведут за счет внебюджетных средств.

Освещение появится на участках четырех дорог: в селе Чуру-Барышево Апастовского района на автодороге Казань — Ульяновск — Чуру-Барышево, в селе Каменный Брод Буинского района на дороге Вольный Стан — Киять — Яшевка, в селе Бизяки Менделеевского района на трассах Бизяки — Ижевка и М-7 — Бизяки, а также на объездной автодороге в Тетюшах.



6. Мероприятия Международной ассоциации страховщиков депозитов в Казани

Агентство по страхованию вкладов выделит сумму в 11,8 млн рублей на организацию и проведение общего годового собрания Евразийского регионального комитета Международной ассоциации страховщиков депозитов, а также международной конференции в Казани. О конкурсе было объявлено 24 декабря, заявки можно подать до 13 января 2020 года, а итоги подведут 22 января.

Общее годовое собрание состоится 27 мая, а конференция — 28 мая 2020 года. Как указано в документации, агентство организует мероприятия в соответствии с решением общего годового собрания Евразийского регионального комитета Международной ассоциации страховщиков депозитов от 9 октября 2019 года. Целями проведения мероприятий заявляются укрепление позитивного имиджа России на международной арене как страны, обладающей передовым опытом страхования банковских вкладов, санации и ликвидации кредитных организаций, изучение зарубежной практики в указанных областях и оценка целесообразности ее внедрения для повышения эффективности деятельности заказчика. Всего в мероприятиях примут участие не более 120 человек. Площадки должны располагаться не далее 1500 метров от площади Тукая, при этом не более чем в 1000 метрах от ближайшей станции метро.



Институт развития образования Татарстана заплатил за повышение квалификации 1230 работников образования. Фото Максима Платонова

7. Повышение квалификации учителей за 5 миллионов

Институт развития образования Татарстана заплатил за повышение квалификации 1230 работников образования, реализующих образовательные программы начального, основного и среднего общего образования. На эти цели учреждение потратило 5,4 млн рублей. Закупка была произведена у единственного поставщика — Казанского федерального университета, о ней стало известно 24 декабря.

Любопытно, что, как следует из договора, услуги уже были оказаны — с 13 мая по 6 декабря 2019 года. Всего университет должен был оказать образовательные услуги по 21 дисциплине. Больше всего — 72 человека — послушали курсы по совершенствованию методической компетентности учителей русского языка и литературы в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта, а 51 человек поучаствовал в «совершенствовании предметной и методической компетентности учителя математики».



8. Комплектующие медиафасада для «Казань Арены»

А вот акционерное общество «Казань Арена» планирует заплатить 2,59 млн рублей за комплектующие для медиафасада. О запросе котировок стало известно 20 декабря, заявки принимаются до 28-го числа, а итоги закупки подведут 30 декабря.

В списке требуемого оборудования — 126 предметов. Из них больше всего, 120 штук, понадобится светодиодных панелей Unilumin Umech P25. Размер каждой из этих панелей должен быть 20 на 40 сантиметров, с 1600 пикселями на 1 кв. метр. Помимо этого, понадобятся различные мониторы, рэковые кейсы и прочие комплектующие.



Оператор гостиницы в Болгаре заплатит 2,2 млн за перевозку персонала специальным транспортом. Фото Рината Назметдинова

9. Шаттл между отелем в Болгаре до «Кольца» и обратно

АО «Ол Сизонс Отель Менеджмент», оператор гостиницы в Болгаре, заплатит 2,2 млн за перевозку персонала специальным транспортом. О запросе котировок объявили 24 декабря, заявки принимаются до 13 января 2020 года, а итоги подведут на следующий после этого день.

Транспорт, на котором будут осуществляться перевозки, должен быть не старше 2010 года выпуска. Всего необходимо использовать три вахтовых автобуса — вместимостью до 20, 43 и 53 человек. Каждый из них осуществит 52 поездки в год, маршруты — от «Кольца» в Казани до отеля «Кол Гали Резорт и Спа» в Болгаре и обратно. Стоимость каждой поездки составит от 9,7 до 18,6 тысячи рублей.

