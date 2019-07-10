«Позиция ЦБ категорически отрицает возможность существования криптовалют как экономического механизма»

Участники рынка — об отсутствии правового регулирования и недостатках законопроекта «О цифровых финансовых активах»

По поручению президента России до 1 июля в нашей стране должны были принять законопроекты о криптовалюте. Указанные сроки уже прошли, однако вопрос законодательного регулирования рынка так и остался открытым, основной документ — «О цифровых финансовых активах», внесенный в Госдуму еще в прошлом году, до сих пор находится в подвешенном состоянии, а российский бизнес, работающий с «криптой», продолжает вынужденно регистрироваться в других странах. О причинах, последствиях и возможных решениях — читайте в материале «Реального времени».



«Закон у нас подвис»

Законопроект «О цифровых финансовых активах» находится в Госдуме с весны прошлого года, и на данный момент он принят в первом чтении. Первый вариант документа — крайне спорный, по мнению участников рынка — включал в себя следующие положения: во-первых, майнинг был определен как предпринимательская деятельность, что автоматически делало незаконным частный майнинг, во-вторых, криптовалюта и токены не являлись законным средством платежа на территории РФ, а цифровые активы легализовались через понятие «иное имущество» и определялись как «имущество в электронной форме».

В-третьих, защита прав участников смарт-контракта осуществлялась аналогично правилам для договора, заключенного в электронной форме. В-четвертых, сделки с криптовалютами, согласно документу, были возможны только через оператора обмена цифровых финансовых активов. В-пятых, лица, не являющиеся квалифицированными инвесторами, в рамках одного выпуска могли приобретать токены на сумму не более 50 тысяч рублей, а лицо, которое решило объявить о выпуске токенов, было обязано раскрыть сведения не только о себе, но и о конечных бенефициарах и валидаторах транзакций (включая имя, фамилию, отчество и место жительства — если это физические лица).

Такой подход властей к непростому вопросу законодательного регулирования криптовалютного рынка не устроил индустрию и вызвал шквал критики. В частности, глава Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин, заявил на ПМЭФ-2018, что «существующие законопроекты, которые были приняты в первом чтении, не устраивают индустрию и не устроят ее никогда».

Юрий Припачкин заявил на ПМЭФ-2018, что «существующие законопроекты, которые были приняты в первом чтении, не устраивают индустрию и не устроят ее никогда». Фото neironix.io

Редакция документа, подготовленная ко второму чтению, должна была учесть замечания игроков рынка, и стоит признать: она действительно отличается от первоначального варианта. Под ЦФА теперь понимаются любые права, оформленные на основе системы распределенного реестра. Другое важное отличие заключается в том, что авторы законопроекта практически отказались от определения криптовалюты и сосредоточили свое внимание на токенах как средстве привлечения инвестиций. Майнинг же рассматривается, скорее, как инструмент привлечения средств, а не как способ генерации блоков в блокчейне за вознаграждение.

Рассмотрение законопроекта «О ЦФА» во втором чтении должно было состояться весной этого года, однако было перенесено из-за требований Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF): международная организация указала на необходимость расширения терминологии документа, путем включения в него отсутствовавшего ранее понятия «криптовалюты».

— Закон о цифровых финансовых активах у нас подвис. Миссия FATF потребовала, чтобы мы урегулировали вопросы, связанные с биткоинами и так далее. Мы отмахивались и хотели как-то этот вопрос обойти, поскольку была определенная позиция Центрального банка. Но сейчас мы либо в самом законе «О ЦФА», либо отдельным законопроектом пропишем норму, которая будет определять требования к этим криптоинструментам», — приводит ТАСС пояснение председателя комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

«Сейчас мы работаем в серой зоне»

Обсуждение законодательного регулирования криптовалютного рынка в России началось еще в 2016—2017 годах, в 2018-м его игрокам представили профильный законопроект, однако индустрия до сих пор не получила никакой конкретики. Стоит заметить, что отсутствие регуляторики зачастую вынуждает российский бизнес регистрироваться в других странах. Один из ярких примеров — проект Cryptorobotics.

Отсутствие регуляторики зачастую вынуждает российский бизнес регистрироваться в других странах. Один из ярких примеров — проект Cryptorobotics. Фото из личного архива Ивана Щербакова

— Мы начали проект в Казани, потому что здесь самые хорошие программисты. Стоимость казанских специалистов ниже московских в несколько раз, а ответственность и качество работы в разы выше. А зарегистрировались в Гибралтаре, потому что российское законодательство пока не готово, чтобы здесь регистрировались компании, принимающие к оплате криптовалюту и имеющие свой токен. Сейчас мы работаем в серой зоне. То, что мы делаем, не запрещено, но и официально пока никак не регулируется. Однако скоро все может измениться, потому что могут принять соответствующий закон, — рассказал в интервью «Реальному времени» основатель компании Иван Щербаков.

Задержки в подготовке законодательной базы криптовалютный тренер Евгений Каминский объясняет тем, что «вокруг закона есть очень много заинтересованных лиц, ведомств и персоналий».

— Сложно договориться — очень разные ветви власти, министерства и так далее. Это сильно бюрократизированный процесс, причем у каждого есть свой интерес — и некоторые его даже не скрывают, — считает эксперт.

«У нас много законов, которые существуют, но не работают — закон о ЦФА будет одним из них»

Несмотря на все трансформации и метаморфозы законопроекта о ЦФА, игроки криптовалютного рынка и экспертное сообщество относятся к прорабатываемому документу крайне скептично.

— Дело в том, что индустрия живет по законам рынка и технологий, которые развиваются, а этот закон написан под диктовку ЦБ, с точки зрения его понимания финансового регулирования, — считает глава РАКИБ Юрий Припачкин. — На самом деле, он посвящен не рынку, а функционированию закрытого блокчейна. Там нет рынка, нет возможности подключения инвесторов — это просто учетный механизм, закрытые токены, которые функционируют в неких экосистемах. Рынку это ничего не даст. Закрытый блокчейн — это бессмысленная история с точки зрения рынка. Он полезен для задач модернизации тех или иных производств, но он бесполезен с точки зрения создания нового экономического порядка. Поэтому, индустрия его не заметит, если он выйдет в таком виде.

«Рынок выработал свои нормы, правила, форматы, то есть, самоорганизовался. Даже, если законопроект будет принят, то непонятно, как они будут все это мониторить, как они будут этим управлять», — комментирует Каминский. Фото vk.com

Российский майнер и криптовалютный тренер Евгений Каминский придерживается схожей позиции.

— Рынок работает так как работает, и ему в целом все равно до закона. Рынок выработал свои нормы, правила, форматы — то есть, самоорганизовался. Даже, если законопроект будет принят, то непонятно, как они будут все это мониторить, как они будут этим управлять, — комментирует эксперт. — Вероятнее всего, даже если этот закон примут, то работать он не будет — по крайней мере, первое время. Дальше, как это обычно бывает, пройдут какие-то показательные порки, но, в целом, вряд ли это приведет к какому-то результату в ближайшее время. И, в принципе, закон всегда был направлен на то, чтобы государство начало зарабатывать в этой отрасли, но пока это видится очень и очень туманным.

В свою очередь, руководитель проекта блокчейн-технологий, руководитель IT-компании Top Ленар Мухаметзянов уверен, что «закон будет идти параллельно самой индустрии».

— У нас есть много законов, которые существуют, но не работают — закон о ЦФА будет одним из них. Я бы не сказал, что документ как-то поменяет криптоиндустрию в целом. Возможно, в индустрии станет больше денег, поскольку в нее можно будет официально вкачивать средства, но не более того, — считает собеседник нашего издания.

По просьбе «Реального времени», глава Ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин рассказал, какие моменты следовало бы учесть, прежде, чем ставить точку в проработке документа.

«Позиция ЦБ категорически отрицает возможность существования криптовалют как экономического механизма. Они считают, что это чисто спекулятивный механизм. На наш взгляд, это системная ошибка, связанная с непониманием текущих экономических процессов», — говорит Юрий Припачкин. Фото Олега Тихонова

— Надо ориентировать закон на индустрию, делать его понятным, вводить туда все те термины и определения, которые нужны. Необходимо определять, что такое майнинг, криптовалюта, смарт-контракт с использованием криптовалют. Сейчас смарт-контракты определили, но без криптовалют, а как смарт-контракт может полноценно без них функционировать? Если вы хотите создать свою криптовалюту, то вы должны создать ее с учетом механизма децентрализованных реестров, а не закрытого централизованного блокчейна, что, к слову, вообще бред, — считает эксперт. — Позиция ЦБ категорически отрицает возможность существования криптовалют как экономического механизма. Они считают, что это чисто спекулятивный механизм. На наш взгляд, это системная ошибка, связанная с непониманием текущих экономических процессов.