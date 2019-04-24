KazanSummit 2019: бизнес по шариату, индустрия халяль, исламский банкинг и «горизонтальная» дипломатия

Сегодня в выставочном центре «Казань Экспо» стартует ХI Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit». В этом году участники форума обсудят, как вести бизнес по шариату в светском государстве, как внедрять национальные стандарты халяль, что требуется от социально ответственного бизнеса, от чего зависит деловой климат в регионах России для стран ОИС.

На саммите в течение двух дней работает выездная редакция «Реального времени». Ее гости рассказывают о своем видении перспектив экономического сотрудничества России со странами исламского мира.