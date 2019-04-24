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KazanSummit 2019: бизнес по шариату, индустрия халяль, исламский банкинг и «горизонтальная» дипломатия

13:20, 24.04.2019
KazanSummit 2019: бизнес по шариату, индустрия халяль, исламский банкинг и «горизонтальная» дипломатия Фото: Олег Тихонов

Сегодня в выставочном центре «Казань Экспо» стартует ХI Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit». В этом году участники форума обсудят, как вести бизнес по шариату в светском государстве, как внедрять национальные стандарты халяль, что требуется от социально ответственного бизнеса, от чего зависит деловой климат в регионах России для стран ОИС.

На саммите в течение двух дней работает выездная редакция «Реального времени». Ее гости рассказывают о своем видении перспектив экономического сотрудничества России со странами исламского мира.

Юнус Эте, президент совета WHS (World Halal Summit)

Гассан М. Ираки, генеральный менеджер по контрактам и чартерам в Saptca

Марат Галеев, председатель Комитета Государственного совета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству

Камиль хазрат Самигуллин, председатель ДУМ РТ, муфтий РТ

Интернет-газета «Реальное время»
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