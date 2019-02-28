Не катастрофа, но близко. Билялетдинов знает, что делать?

«Ак Барс» снова крупно проиграл в Балашихе

Второй матч самой зрелищной и результативной серии четвертьфинала Восточной конференции получился похожим на первый лишь наполовину — главным образом потому, что «Ак Барс» сыграл уже не так отвратительно. Эмоции Боба Хартли, солнечное Подмосковье, уверенность Билла, неуверенность Шарыченкова и первые голы казанского клуба в плей-офф — в репортаже «Реального времени» из Балашихи.

Русский Хартли



После первого матча серии в подтрибунных помещениях арены в Балашихе было нескучно. Пока нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов рассказывал прессе, что омский клуб готовит к седьмой игре первого раунда, главный тренер «Авангарда» Боб Хартли довольно эмоционально обсуждал с представителями КХЛ судейство.

— О чем говорили? Я просто упражнялся в русском языке, — заявил на пресс-конференции Хартли.

Судейство действительно не было идеальным, но накал матча этому весьма поспособствовал. Например, Сергей Шумаков после своего гола-шедевра в ворота Шарыченкова не успокоился и попробовал забить так же издевательски еще раз. И тут же выслушал «пару ласковых» от капитана казанцев, омича по месту рождения Александра Свитова, за что немедленно получил дисциплинарный штраф. Подумалось, что Шумаков теперь станет героем серии в статистическом показателе «фол на игроке».

Чуть раньше сцепились Михаил Фисенко и Артем Лукоянов. Подраться они пытались раза три, но лайнсмены не давали. Лукоянов после игры о чем-то живо беседовал с агентом Александром Тыжных.

В это время Хартли раздавал распоряжения из раздевалки. На время плей-офф тренерским штабом омичей и пресс-службой клуба было решено, что именно главный тренер «Авангарда» будет решать, каких трех игроков выводить в микст-зону для общения с прессой. Естественно, Боб выбрал не главных героев вроде Шумакова или Игоря Бобкова, а защитников Емелина, Бондарева и почему-то нападающего Столберга. Представителей СМИ в раздевалки команд во время плей-офф будут пускать только по окончании серий.

На время плей-офф было решено, что именно главный тренер «Авангарда» будет решать, каких игроков выводить в микст-зону для общения с прессой



Родина Уткина и приметы «Ак Барса»

В Балашихе в день второго матча с самого утра было солнечно. Серые пейзажи подмосковного города, который уже и подмосковным назвать трудно (настолько он слился с Москвой, до которой пара километров по шоссе Энтузиастов), выглядели уже не так уныло. Хотя заметно, что за балашихинскими улицами ухаживают не так тщательно, как за московскими.

Недалеко от арены им. Ляпкина, где и игрались первые матчи серии, расположена местная достопримечательность — парк Пехорка, где в хорошую погоду можно проводить тренировки на свежем воздухе. Сам стадион построен практически в самом сердце Балашихи — в нескольких десятках метров самая крутая гостиница города, где и остановился на три дня «Ак Барс». Фанатов казанского клуба отправили в московскую гостиницу «Космос» рядом с ВДНХ. Видимо, на удачу, так как во время финальной серии с ЦСКА в апреле фаны из Казани тоже жили здесь. Хотя гораздо ближе расположен огромный гостиничный комплекс «Измайлово».

Известных уроженцев Балашихи не так много, но, например, здесь родился известный футбольный комментатор Василий Уткин. Хоккеист Юрий Ляпкин, именем которого и названа арена, пожалуй, самый популярный спортивный персонаж в городе. А еще отсюда родом нынешний вратарь казанского «Рубина» Иван Коновалов.

Стадион построен практически в самом сердце Балашихи



Шарыченков в старте и проблемы со светом

— Ниче себе, — привычно эмоционально воскликнул до игры на весь пресс-центр «Арены Балашиха» Леонид Вайсфельд. Так бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» отреагировал, увидев второй гол в исполнении уфимцев в ворота «Магнитки». Башкирский клуб выиграл уверенно (4:1) и сравнял счет в серии. Именно это противостояние теперь обещает стать самым упорным в Восточной конференции. В серии же «Авангарда» и «Ак Барса» сплоховала пока только одна команда, и теперь, по сути, каждую ее игру можно называть решающей.

Если состав «Авангарда» на второй матч не претерпел совершенно никаких изменений, то гости ответили сразу двумя серьезными переменами — вместо Подъяпольского в ворота встал Шарыченков, а Данис Зарипов попал в заявку в звено с Лукояновым и Основиным.

Диктор арены объявил, что гимн сегодня исполнит не певица Нюша и не, прости господи, Ольга Бузова, а болельщики. Задумка хорошая, но вышло не очень — спели с сильным рассинхроном. Болельщики «Ак Барса» пели слаженнее и громче, несмотря на то, что их на игре было намного меньше. Фаны «Авангарда» опаздывали где-то на строчку.

Внезапно старт матча задержался на 8 минут из-за проблем со светом. В какой-то момент команды полными составами высыпали на лед и начали разминку заново. Но свет починили, представители КХЛ разбежались, и понеслось. На этот раз гораздо активнее встречу начали омичи. По сути, их игра совершенно не изменилась по сравнению с понедельничным матчем. А вот «Ак Барс» снова забуксовал и пропустил первым — отличился Семен Кошелев.

«Ак Барс» снова забуксовал и пропустил первым

После второго гола омичей первым на кубе арены показали председателя совета директоров омского клуба Александра Крылова. Он пропустил суперматч «Авангарда» в понедельник, но вряд ли был сильно разочарован этим фактом, так как в среду «ястребы» играли не хуже (только пропустили больше). В перерыве Крылов свободно разгуливал по фойе «Арены Балашиха» в компании своих партнеров по vip-ложе.

«Ак Барс» был беспомощен в большинстве и больше минуты толком не мог закрепиться в зоне соперника, уповая лишь на дальние броски. Капитан «Авангарда» Евгений Медведев во время игры даже прямо на льду успевал обмениваться улыбками и обсуждением спорного игрового момента с тренером «Авангарда» Дмитрием Рябыкиным.

Постма в роли лидера

Во втором периоде принципиально ничего не изменилось. Более того, «Ак Барс» стал даже пассивнее — ни нормальных раскатов, ни нормальных входов в зону от казанского клуба не было и в помине. Что уж говорить об искрометных атаках и голевых моментах. «Авангард», наоборот, поймал кураж и стал агрессивнее, быстрее и увереннее в себе. Даже играя в меньшинстве в начале второго периода, омичи словно говорили сопернику: «Иди-ка сюда». «Ак Барс» по неведомым причинам не шел. Пассивность подопечных Билялетдинова была запредельной.

В середине 20-минутки казанцы должны были минуту играть в расстановке «пять на три». Но играли минуту в расстановке «пять на четыре», так как Пол Постма с передачи Даниса Зарипова сумел забить первый гол «Ак Барса» не только в серии, но и за последние три официальных матча. И тут же Секач сократил отставание до минимума уже в формате «пять на четыре».

Пол Постма с передачи Даниса Зарипова сумел забить первый гол «Ак Барса» не только в серии, но и за последние три официальных матча



«Ак Барс» продолжал по инерции атаковать, но омичи не просто устояли, но и забросили четвертую шайбу. Снова заработал удаление Андрей Педан, который стал антигероем и первого матча. На этот раз он грязно сыграл при выполнении силового приема и был удален за толчок на борт. После эпизода даже началась «заварушка», в которой Столберг попытался проучить Педана и дать понять, что играть нужно чище.

— Нельзя сказать, что это мандраж, — грустно вздыхал после игры нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев. — Мы на протяжении всего сезона очень высоко шли в рейтинге по удалениям. Нам об этом говорили, но пока так, как есть.

В третьем периоде «барсы» играли поувереннее, но снова пропустили — неугомонный Столберг забил пятый гол «Авангарда». Этот бросок стал 19-м в игре в створ ворот Шарыченкова. Пять пропущенных из 19 попыток — прямо скажем, очень невпечатляющая статистика для вратаря. «Ак Барс» ответил еще одним голом Постмы в большинстве и еще одной пропущенной шайбой — уже в пустые ворота. 3:6 и 15 шайб за два матча. Кажется, серия будет самой результативной в КХЛ в первом раунде.

Билялетдинов оказался в роли Цулыгина

После матча Зинэтула Билялетдинов снова долго говорил на послематчевой пресс-конференции:

— Ребята стараются, я считаю, была хорошая игра. Мы сделали много хороших изменений, так скажем. Хорошо сработало большинство сегодня. Но есть моменты, которые нам надо исправлять. Мы понимаем, какие проблемы у нас есть и что нам надо делать.

— 12 пропущенных шайб за два матча — это катастрофически много. В чем причина, почему так не удались эти игры?

— Конечно, это очень много, чересчур много. Обычно в плей-офф такое количество шайб не пропускают. Но на сегодняшний день пока есть то, что есть, и мы пытаемся исправить ситуацию.

«Данис — это определяющий игрок, сегодня он еще раз доказал это», — считает Билялетдинов



— Сегодня в воротах играл Александр Шарыченков. Вы довольны им? Кто будет играть в третьем матче?

— Я уже сказал, что команда сегодня старалась, все играли с большой отдачей, много хороших вещей сделали. Оцениваю всю команду, и его в том числе. Отдельно выделять его я бы не хотел. Будем решать.

— Насколько физические кондиции могут быть причиной такой игры команды?

— Считаю, команда в хорошем функциональном состоянии, в хорошей форме.

— Согласны ли с тем, что гол Бека в большинстве стал ключевым? Насколько удаление Андрея Педана, которое реализовал соперник, было необязательным?

— Все голы ключевые, я бы не хотел выделять именно эту шайбу. Каждая шайба решает и определяет, поэтому надо исключать это. Удаления — это наш недостаток.

— Оцените возвращение Даниса Зарипова в состав. Добавил ли он мастерства команде?

— Данис — это определяющий игрок, сегодня он еще раз доказал это.

По сути, Билялетдинов оказался в роли главного тренера «Салавата Юлаева» Николая Цулыгина, который, проиграв три «зеленых дерби» в сезоне, в январе сказал, что знает, как обыграть «Ак Барс». И слово сдержал. Эта февральская волевая победа уфимцев, похоже, сыграла злую шутку с казанским клубом, который начал серию с «Авангардом» в гостях, хотя мог начать ее дома. Теперь Зинэтула Хайдярович после двух крупных поражений в Балашихе вынужден говорить о том, что знает, что делать. Сдержит слово?