Видео недели: протесты в Венесуэле, Путин за Курилы и «битва за Собчак»

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Протесты в Каракасе

На этой неделе обострилась ситуация в Венесуэле. Выступления против президента страны Николаса Мадуро стали весьма масштабными: на улицы вышли десятки тысяч граждан страны. По последним данным, во время протестов погибли не менее 29 человек.

Новости из Каракаса заняли первые строчки в лентах мировых агентств. Заинтересовали они и россиян, тем более что у РФ есть свои интересы в Венесуэле — «Роснефть» вложила в экономику страны $6 млрд. По слухам, в Венесуэлу отправились военные специалисты из так называемой ЧВК Вагнера. Однако официальные источники эту информацию отрицают.

Переговоры по Курилам

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибыл в Москву для проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник. На следующий день лидеры двух стран начали обсуждать мирный договор, так и не заключенный после Второй мировой войны. Главным предметом обсуждения являются два острова Южных Курил: Шикотан и Хабомаи. На пресс-конференции после переговоров Путин сообщил, что стороны не пришли к согласию по этому вопросу.

Удар Виторгана

В начале недели масштабные споры в соцсетях спровоцировала драка актера Максима Виторгана и режиссера Константина Богомолова. Хотя это было скорее избиение, поскольку удары наносил только Виторган. Запись с камер наблюдения возле заведения сети «Кофемания» распространилась моментально. Ряд изданий связывают конфликт двух представителей творческой интеллигенции с супругой актера — Ксенией Собчак, однако стороны предпочитают не распространяться о причинах драки.

Кличко о «диджитализации»

Всемирный экономический форум в Давосе, проходивший с 22 по 25 января, также стал одним из знаковых событий недели. Мэр Киева Виталий Кличко изрядно посмешил публику, пытаясь произнести слово digitalization. Справедливости ради надо отметить, что свою речь глава украинской столицы произносил по-английски.

Минниханов в Давосе

В Давосе находился и президент Татарстана Рустам Минниханов. Он принял участие в сессии «Сохранение конкурентоспособности России». Глава республики рассказал, что с момента введения санкций из региона не ушел ни один американский инвестор. Также он поведал о «мусульманском факторе» Татарстана, позволяющем привлекать инвестиции из исламских стран.

WorldSkills 2019 в Казани

Минниханов покинул форум до его окончания — он отправился в Казань на совещание по проведению мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills, который пройдет в столице Татарстана в этом году. В мероприятии приняли участие вице-премьер РФ Татьяна Голикова и президент организации WorldSkills International Саймон Бартли. Все вместе они открыли в Казани стелу обратного отсчета дней, оставшихся до чемпионата.

Вентиляторы в Сибае

В четверг башкирский Сибай, где в декабре прошлого года серьезно обострилась экологическая ситуация, попал в федеральные новости. Журналисты рассказали, что проблему задымления города власти решат при помощи вентиляторов и постепенного подтопления карьера, ставшего источником диоксида серы. Было отмечено, что в безветренную погоду жителям Сибая приходится спасаться от газа, надевая медицинские маски, хотя специалисты уже давно заявили, что раздаваемые местными властями маски не защищают дыхательную систему. Помочь могли бы респираторы, но их не закупили.

Профсоюзы от Навального

Оппозиционер Алексей Навальный призвал своих сторонников объединиться в профсоюзы. Он убежден, что эта мера позволит бороться с коррупцией. «Просто требуйте повышения зарплаты», — заявил политик.

Захват самолета Сургут — Москва

Во вторник пьяный пассажир попытался захватить самолет, вылетевший из Сургута в Москву. Он требовал доставить его в Афганистан. Это происшествие заставило поволноваться не столько пассажиров, сколько наземные службы. В итоге борт штурмовали спецподразделения.

Аллигаторы вмерзли в лед

Из-за резкого похолодания в США аллигаторы парка Shallotte River Swamp в штате Северная Каролина вмерзли в лед. На поверхности остались только носы рептилий. По заверениям ученых, какая-либо опасность хладнокровным животным не грозит, при потеплении они оттают и «оживут».