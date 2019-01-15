«Ак Барс» Банк вытащил страховщика из офшора

И консолидировал в своих руках страховую группу

Фото: пресс-служба "Ак Барс" банка

«Ак Барс» Банк получил прямой и полный контроль над Страховой группой «Ак Барс», завершив сделку по приобретению 100%-й доли ООО «Ак Барс Страхование». АББ выкупил страховую компанию у ее бенефициара — офшорной компании «Ристо Холдинг Инк» по фиксированной цене, равной величине уставного капитала страховщика в 220 млн рублей. Таким образом, под крылом банка оказался симбиоз разноплановых страховщиков: АБС обслуживает кредитные программы банка, а «Ак Барс Мед» работает по государственной программе ОМС. Несмотря на эту консолидацию, конкуренты не ожидают усиления страховой группы на рынке Татарстана, поскольку смысл происходящего — в добровольной деофшоризации, стимулируемой государством. Подробности — в материале «Реального времени».

«Ак Барс» Банк выводит страховщика с Виргинских островов

«Ак Барс» Банк, похоже, меняет свою стратегию на страховом рынке, предпочитая опираться на собственные страховые компании с минимальными рисками. Выйдя летом прошлого года из капитала страховой компании «НАСКО», которая была признана непрофильным активом банка, «Ак Барс» сосредоточился на расчистке собственных страховых активов. Напомним, что еще в феврале прошлого года совет директоров банка поднял вопрос о присоединении «Ак Барс Страхования», которое обеспечивало полное страховое сопровождение большинства маржинальных кредитных программ банка (ипотека, страхование жизни), но юридически страховщик оставался независимым. Его единственным и давним владельцем был «Кванткомфинанс», бенецифициаром которого является офшорная компания «Ристо Холдинг Инк», зарегистрированная на Виргинских островах.

«Одобрив решение о присоединении страховой компании «Ак барс Страхование», банк фактически принял решение перевести компанию в российскую юрисдикцию, — единодушно отмечают участники страхового рынка. — Это послужило сигналом и для других страховщиков».

Покупка «Ак Барс Страхования» обошлась в 220 млн рублей

Сделка по деофшоризации страховщика завершилась достаточно быстро. «Ак Барс» Банк объявил о выкупе 100%-й доли АБС в первый рабочий день после окончания новогодних праздников, 9 января 2019 года. «Ак Барс» Банк завершил сделку по приобретению 100%-й доли ООО «Ак Барс Страхование», — подтвердили вчера «Реальному времени» в пресс-службе банка. — Цена приобретения соответствует величине уставного капитала». Последний, по данным «СПАРК-Интерфакс», составляет 220 млн рублей.

Между тем за год до совершения сделки «Ак Барс Страхование» перешло в разряд прибыльных компаний. По итогам 2017 года страховщик собрал 575 млн рублей премий, что соответствует 110-му месту среди российских страховщиков, по данным ЦБ, и выплатил 227 млн рублей. Основным видом страхования тогда являлось страхование жизни, комплексное обслуживание по страхованию от несчастных случаев и болезней, страхование средств наземного и воздушного транспорта.

«Ак Барс» Банк объявил о выкупе 100%-й доли АБС в первый рабочий день после окончания новогодних праздников, 9 января 2019 года. Фото tatbank.ru



«Ак Барс Медицину» перевели за 112 млн рублей



В «Ак Барс» Банке эту сделку назвали «очередным шагом в стратегии развития банка по построению продуктовой линейки, включающей полный спектр финансовых услуг». По словам представителя АББ, сделка направлена на синхронизацию действий компаний группы банка.

Действительно, составными частями страховой группы «Ак Барс» Банка являются принадлежащая ей страховая компания «Ак Барс Мед», работающая по госпрограмме ОМС, и больничный оператор ООО «Ак Барс Медицина». По итогам 2017 года выручка последнего составила 40 млн рублей, а чистая прибыль — 51 тыс. рублей. ООО «Ак Барс Медицина», кстати, входило в виргинскую группу «Ак Барс Страхование» (владела 99,53% акций) и было выкуплено отдельно в декабре 2018 года. За два месяца до этого бумаги были переданы на баланс транзитной компании «Кварц», откуда поступили в распоряжение АББ. Уставный капитал «Ак Барс Медицины» — 112,4 млн рублей, а значит, банку теоретически пришлось заплатить эту сумму.

Таким образом, под крылом банка оказались разноплановые страховщики. Судя по показателям страховых сборов, обе страховые компании показывают хорошую прибыль и практически не имеют конкурентов. «По кредитным программам АБС «забирает» почти 80—85% корпоративного портфеля банка, 60—65% — в розничном кредитовании, а остальное делит между остальными страховщикам», — говорит руководитель представительства крупной российской страховой компании. — В госпрограмме ОМС продолжают работать только три страховые компании Татарстана, среди которых «Ак Барс Мед».

Справедливости ради добавим, что банком аккредитованы 10 страховых компаний, которые может выбрать клиент банка при заключении договора. Среди них — «АльфаСтрахование», «Военно-страховая компания», «НАСКО».

Составными частями страховой группы «Ак Барс» Банка являются принадлежащая ей страховая компания «Ак Барс Мед», работающая по госпрограмме ОМС, и больничный оператор ООО «Ак Барс Медицина». Фото sgabs.ru

Если актив банка зарыт на Кипре

Страховщики уверены, что деофшоризация вызвана не требованиями ЦБ, как можно было бы предположить, а новой политикой руководства банка. «Я думаю, что этот процесс связан со сменой политики руководства банка. АББ заявил о том, что намерен соответствовать мировым стандартам банковской деятельности. Если у банка есть актив, который «зарыт» на Кипре, он не может его показать. А банку надо показать активы, — отмечает руководитель российской страховой компании. — И вот уже два года в банке действует московская команда, которая работает на транспарентностью банка».

Вице-президент союза страховщиков Татарстана, директор ООО «Полиссервисконсалтинг» Рустэм Сабиров также считает, что перевод активов в российскую юрисдикцию связан с новым курса руководства банка. «Не знаю всех нюансов сделки, но могу предположить, что это чисто техническая операция. Их цель — поменять структуру своих активов. Сейчас политика государства направлена на стимулирование перевода активов в Россию, возвращение капитала в страну, — полагает он. — Но это не повлияет ни на работу страховой компании, ни на ее отношения с банком».

«Эта сделка в корне ничего не меняет, — соглашается руководитель одной из татарстанских страховых компаний. — По сути своей, «Ак Барс Страхование» всегда было компанией «Ак Барс» Банка, хотя чуть-чуть в ней были и страховые договоры ТФБ. В АБС будут заниматься прежними видами страхования. Если посмотреть на акционеров российских страховщиков, то ряд крупных государственных страховых компаний так до сих пор и остается работать в офшорах. Даже «Росгосстрах» официально значится за тремя гражданами Кипра, — отмечает он. — Но деофшоризация — формальность, которая ничего не меняет. АБС было создано в 2006 году, и никто не скрывал, что за ней стоят собственники АББ».