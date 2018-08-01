«Ижавиа» до конца года приобретет четыре новых самолета

До конца года авиакомпания «Ижавиа» намерена обновить парк как минимум четырьмя судами Boeing 737 MAX 8 или Airbus a320neo. Как сообщили в пресс-службе компании, они позволят обеспечивать в среднесрочном и долгосрочном плане выживаемость перевозчика и укрепление его рыночных позиций. Сейчас «Ижавиа» использует самолеты ЯК-42Д.

— В настоящее время мы ведем переговоры и поиск вариантов лучших предложений по поставке воздушных судов, делаем расчеты эффективности имеющихся предложений на рынке. По итогам отберем те модели, которые будут иметь наиболее эффективные показатели для нас, — сообщила корреспонденту «Реального времени» пресс-секретарь авиакомпании Екатерина Волкова.



По ее словам, в качестве способа приобретения воздушных судов рассматриваются различные варианты, в том числе лизинг.



Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов на встрече с президентом Внешэкономбанка Игорем Шуваловым предложил группе компаний проработать вопрос лизингового финансирования для обновления парка воздушных судов «Ижавиа».

На днях авиакомпания направила запрос в Росавиацию на получение разрешения для аэропорта Ижевска принимать суда Boeing и Airbus. В середине июля аэропорт в столице Удмуртии получил допуск к приему воздушного судна типа RRJ-95B (Сухой Суперджет-100).

Также в авиакомпании разработали новую схему полетов воздушных судов. Ее планируется запустить уже с сентября. Предполагается, что Ижевск должен стать региональной узловой компанией и открыть небо Ижевска для других авиакомпаний. Ранее о намерениях запустить рейсы в Ижевск объявил «Аэрофлот».

В настоящее время из Ижевска, помимо «Ижавиа», летают авиакомпании «РусЛайн» и «Оренбуржье».