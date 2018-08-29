«Аэрофлот» запустил продажи билетов на рейсы Москва — Ижевск

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила продажи билетов на рейсы из Шереметьево в Ижевск. 28 октября аэропорт столицы Удмуртии примет два лайнера из Москвы.

Обратно вылетит лишь один, передает «Коммерсант».

Цены на билеты варьируются в диапазоне от 3,7 до 35,3 тыс. рублей. Полеты будут выполнять самолеты Sukhoi Superjet 100.

«Аэрофлот. Стартовали продажи авиабилетов. Цены в Европу один в один как у соседей.

Ижевск интегрируется в мировую экономику, однако!» — прокомментировал начало продаж гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников.

Напомним, в июле стало известно, что «Аэрофлот» начнет летать в Ижевск осенью. Аэропорт столицы Удмуртии давно готовится к приему самолетов типа RRJ-95B (к нему относится Sukhoi Superjet 100).