Спецы по чужим сейфам: как «медвежатники-альпинисты» казанские офисы «бомбили»

В арсенале осужденной бригады — белые маскировочные халаты и маски-шапочки, рации и спецснаряжение для взлома окон и сейфов

В Казани вынесли приговор группе «бэтменов», промышлявших ночными налетами на офисы мелких и крупных фирм в промышленной зоне. В числе потерпевших (всего 14 предприятий) — подразделения «Татавтодора» и «Волгамоста», впрочем, самый крупный улов — почти 2 млн рублей — воры забрали из сейфов казанской рекламной фирмы, в которую проникли, поднявшись на второй этаж по трубам и вскрыв пластиковое окно. В другом случае преступники использовали альпинистское снаряжение. Как выяснило «Реальное время», нашли «медвежатников»-альпинистов буквально по следам.

След сапога и сейфы, где деньги лежат



Согласно приговору Советского суда Казани, первым делом местных «бэтменов» стало посещение офиса торгово-строительной компании на улице Аделя Кутуя в ночь с 5 на 6 декабря 2015 года. На территорию проникли через забор, дальше выломали железную решетку окна и собрали все найденные ноутбуки и сейф. Как позже выяснилось, в сейфе находились очень ценные для работы предприятия программа и электронный ключ к ней, ну а преступников интересовала наличность — 60 тысяч рублей. Общий размер похищенного компания оценила в 146,6 тысячи рублей. Судом установлено — эту кражу ранее судимые Рафаэль Сибгатуллин и Рамиль Кашаев совершали вдвоем. Тогда как в последнем, 14-м эпизоде в ночь на 25 января 2016 года засветилась уже вся пятерка.

К тому моменту полицейские уже несколько месяцев разрабатывали группу ночных медвежатников, открывших охоту на офисы компаний в промышленных зонах на улицах Журналистов, Тихорецкой, Кутуя и др. Преступники использовали один и тот же прием проникновения — отжим пластикового окна, но выдавали их и следы обуви — криминалисты изымали одни и те же отпечатки на разных местах преступления. Особо выделялись следы сапогов, в которых, как выяснилось уже после задержания бригады, форсил Сибгатуллин.

Кроме ноутбуков и денег из сейфов, вскрытых «болгаркой», забирали все, что можно перепродать. Так в декабре 2015-го из сейфа ООО «БМ+» утащили 11 переносных раций марки «Vertex», а из административного здания «Проминвеста» — фотоаппарат «Canon IX 49145» и электропилу «Makita». Из офиса третьей фирмы преступники увели четыре ноутбука, флэш-карту с паролями и аж 78 карт «Банка Казани»! Правда, снять с них ни рубля не смогли.

Согласно приговору Советского суда Казани, первым делом местных «бэтменов» стало посещение офиса торгово-строительной компании на улице Аделя Кутуя в ночь с 5 на 6 декабря 2015 года. Фото Максима Платонова



Общий ущерб по делу в итоге составил почти 3,5 млн рублей. Попытка похитить сейф еще со 160 тысячами стала последней для этой группы. Парадокс в том, что большинство пострадавших от налетчиков административных зданий находились… под охраной. Правда, охрана эта была весьма условной — один дежурный на всю промышленную базу, где размещаются несколько корпусов и десятки организаций.

Альпинисты в белых халатах

В суде обвиняемые по нескольким эпизодам признавались — преступления совершали практически спонтанно: ехали мимо, увидели здание, решили влезть. По данным угрозыска, преступники лукавили, поскольку кражи тщательно готовились. Всегда надевали маски-шапочки на лица и перчатки на руки, на дело шли с «одноразовыми» мобильниками и рациями, а перед этим порой специально обходили территорию и проникали в офисы днем — посмотреть, где находятся кабинет директора и бухгалтерия.

По иронии судьбы, самая тщательно подготовленная операция закончилась для группы полным провалом. Около часа ночи 25 января 2016 года четверо мужчин в белых маскировочных халатах и с масками на лицах сначала перелезли через забор базы на улице Журналистов, а затем, используя альпинистское снаряжение, забрались на крышу двухэтажного корпуса, оттуда спустились на балкон офиса компании «Техника» и открыли с помощью отвертки окно. В кабинете бухгалтера в ящике стола разжились 7 тысячами рублей, сейф взломать на месте не смогли и решили взять его с собой. Однако охранник поднял тревогу, и следившие за операцией полицейские приняли меры к задержанию.

Легче всего оказалось взять поджидавшего группу водителя на «Шевроле» Рашида Абуталипова. Четверо его подельников благодаря маскхалатам смогли скрыться, уползли по снегу в сторону Царицыно и Нагорного. Двое провели ночь в будке охранника сельского кладбища. После таких приключений один наутро пошел сдаваться. За другим пришли позже. Ну а в будке охранника изъяли одежду с места преступления со следами одного из участников кражи.

Не менее удачным оказался и осмотр задержанной машины Абуталипова, в которой нашли документы, личные вещи и ключи автомобилей его подельников. Дома у безработного Абуталипова нашли один из краденых ноутбуков, и он начал давать показания против приятелей. В частности, в сарае Сибгатуллина среди прочих вещей нашли те самые «наследившие» ранее сапоги.

За несколько дней до задержания те же граждане наведались в административно-бытовой корпус ДРСУ «Кулаевский» АО «Татавтодор» на трассе M-7, откуда унесли ноутбук, проектор, а также чужие штаны и комбинезон. Фото tatautodor.ru



За воров ответил ЧОП

В ходе следствия было установлено — за несколько дней до задержания те же граждане наведались в административно-бытовой корпус ДРСУ «Кулаевский» АО «Татавтодор» на трассе M-7, откуда унесли ноутбук, проектор, а также чужие штаны и комбинезон. Не слишком удачной оказалась и кража ноутбука главбуха из филиала ПАО «Волгамост».

Самый большой куш в 1 млн 914 тысяч рублей наличными «бэтмены» унесли из двух сейфов рекламной фирмы, занимавшей третий, последний этаж здания на улице Даурской. Проникли туда через забор и крыши соседних гаражей. Любопытно, что в суде представитель потерпевшего потребовал взыскать с обвиняемых, помимо материального ущерба, 100 тысяч рублей в качестве морального вреда, однако в этой части суд отказал.

Отметим, что одна из фирм вообще не стала заявлять иск о компенсации, поскольку взыскала ущерб в полном объеме с частного охранного предприятия. Так что теперь у ЧОПа появилась возможность предъявить регрессные требования к осужденным.

Из всей пятерки подсудимых вину в полном объеме не признал лишь ранее судимый за грабеж 35-летний безработный Сибгатуллин. И он же единственный, кого Советский райсуд счел недостойным исправления без изоляции от общества, приговорив к 4-м с половиной годам колонии строгого режима. 28-летний Рамиль Кашаев, 29-летний Рашид Абуталипов, 23-летний Владислав Яшин и 24-летний Николай Мишин получили условные сроки — от 2 до 4 лет. Кроме того, суд обязал участников краж солидарно погасить потерпевшим ущерб.

Как позже установили сотрудники угрозыска, один из фигурантов дела, несмотря на домашний арест, занимался… консультированием новичков. Фото Максима Платонова

Любопытно, что после посадки этой группы у нее сразу же появились последователи. Как позже установили сотрудники угрозыска, один из фигурантов дела, несмотря на домашний арест, занимался… консультированием новичков. В результате ему ужесточили меру пресечения.

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По данным управления уголовного розыска МВД Татарстана, на сегодняшний день раскрываемость краж в республике оценивается в 44,9%, однако в случае с квартирными кражами этот показатель значительно выше — 76,5%. На днях, подводя итоги работы, начальник управления Ильгиз Хамитов поздравил подчиненных с Днем уголовного розыска и пожелал: «Чтобы в семьях понимали трудности нашей работы и прощали отсутствие дома».