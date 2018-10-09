Спецы по чужим сейфам: как «медвежатники-альпинисты» казанские офисы «бомбили»
В арсенале осужденной бригады — белые маскировочные халаты и маски-шапочки, рации и спецснаряжение для взлома окон и сейфов
В Казани вынесли приговор группе «бэтменов», промышлявших ночными налетами на офисы мелких и крупных фирм в промышленной зоне. В числе потерпевших (всего 14 предприятий) — подразделения «Татавтодора» и «Волгамоста», впрочем, самый крупный улов — почти 2 млн рублей — воры забрали из сейфов казанской рекламной фирмы, в которую проникли, поднявшись на второй этаж по трубам и вскрыв пластиковое окно. В другом случае преступники использовали альпинистское снаряжение. Как выяснило «Реальное время», нашли «медвежатников»-альпинистов буквально по следам.
След сапога и сейфы, где деньги лежат
Согласно приговору Советского суда Казани, первым делом местных «бэтменов» стало посещение офиса торгово-строительной компании на улице Аделя Кутуя в ночь с 5 на 6 декабря 2015 года. На территорию проникли через забор, дальше выломали железную решетку окна и собрали все найденные ноутбуки и сейф. Как позже выяснилось, в сейфе находились очень ценные для работы предприятия программа и электронный ключ к ней, ну а преступников интересовала наличность — 60 тысяч рублей. Общий размер похищенного компания оценила в 146,6 тысячи рублей. Судом установлено — эту кражу ранее судимые Рафаэль Сибгатуллин и Рамиль Кашаев совершали вдвоем. Тогда как в последнем, 14-м эпизоде в ночь на 25 января 2016 года засветилась уже вся пятерка.
К тому моменту полицейские уже несколько месяцев разрабатывали группу ночных медвежатников, открывших охоту на офисы компаний в промышленных зонах на улицах Журналистов, Тихорецкой, Кутуя и др. Преступники использовали один и тот же прием проникновения — отжим пластикового окна, но выдавали их и следы обуви — криминалисты изымали одни и те же отпечатки на разных местах преступления. Особо выделялись следы сапогов, в которых, как выяснилось уже после задержания бригады, форсил Сибгатуллин.
Кроме ноутбуков и денег из сейфов, вскрытых «болгаркой», забирали все, что можно перепродать. Так в декабре 2015-го из сейфа ООО «БМ+» утащили 11 переносных раций марки «Vertex», а из административного здания «Проминвеста» — фотоаппарат «Canon IX 49145» и электропилу «Makita». Из офиса третьей фирмы преступники увели четыре ноутбука, флэш-карту с паролями и аж 78 карт «Банка Казани»! Правда, снять с них ни рубля не смогли.
Общий ущерб по делу в итоге составил почти 3,5 млн рублей. Попытка похитить сейф еще со 160 тысячами стала последней для этой группы. Парадокс в том, что большинство пострадавших от налетчиков административных зданий находились… под охраной. Правда, охрана эта была весьма условной — один дежурный на всю промышленную базу, где размещаются несколько корпусов и десятки организаций.
Альпинисты в белых халатах
В суде обвиняемые по нескольким эпизодам признавались — преступления совершали практически спонтанно: ехали мимо, увидели здание, решили влезть. По данным угрозыска, преступники лукавили, поскольку кражи тщательно готовились. Всегда надевали маски-шапочки на лица и перчатки на руки, на дело шли с «одноразовыми» мобильниками и рациями, а перед этим порой специально обходили территорию и проникали в офисы днем — посмотреть, где находятся кабинет директора и бухгалтерия.
По иронии судьбы, самая тщательно подготовленная операция закончилась для группы полным провалом. Около часа ночи 25 января 2016 года четверо мужчин в белых маскировочных халатах и с масками на лицах сначала перелезли через забор базы на улице Журналистов, а затем, используя альпинистское снаряжение, забрались на крышу двухэтажного корпуса, оттуда спустились на балкон офиса компании «Техника» и открыли с помощью отвертки окно. В кабинете бухгалтера в ящике стола разжились 7 тысячами рублей, сейф взломать на месте не смогли и решили взять его с собой. Однако охранник поднял тревогу, и следившие за операцией полицейские приняли меры к задержанию.
Легче всего оказалось взять поджидавшего группу водителя на «Шевроле» Рашида Абуталипова. Четверо его подельников благодаря маскхалатам смогли скрыться, уползли по снегу в сторону Царицыно и Нагорного. Двое провели ночь в будке охранника сельского кладбища. После таких приключений один наутро пошел сдаваться. За другим пришли позже. Ну а в будке охранника изъяли одежду с места преступления со следами одного из участников кражи.
Не менее удачным оказался и осмотр задержанной машины Абуталипова, в которой нашли документы, личные вещи и ключи автомобилей его подельников. Дома у безработного Абуталипова нашли один из краденых ноутбуков, и он начал давать показания против приятелей. В частности, в сарае Сибгатуллина среди прочих вещей нашли те самые «наследившие» ранее сапоги.
За воров ответил ЧОП
В ходе следствия было установлено — за несколько дней до задержания те же граждане наведались в административно-бытовой корпус ДРСУ «Кулаевский» АО «Татавтодор» на трассе M-7, откуда унесли ноутбук, проектор, а также чужие штаны и комбинезон. Не слишком удачной оказалась и кража ноутбука главбуха из филиала ПАО «Волгамост».
Самый большой куш в 1 млн 914 тысяч рублей наличными «бэтмены» унесли из двух сейфов рекламной фирмы, занимавшей третий, последний этаж здания на улице Даурской. Проникли туда через забор и крыши соседних гаражей. Любопытно, что в суде представитель потерпевшего потребовал взыскать с обвиняемых, помимо материального ущерба, 100 тысяч рублей в качестве морального вреда, однако в этой части суд отказал.
Отметим, что одна из фирм вообще не стала заявлять иск о компенсации, поскольку взыскала ущерб в полном объеме с частного охранного предприятия. Так что теперь у ЧОПа появилась возможность предъявить регрессные требования к осужденным.
Из всей пятерки подсудимых вину в полном объеме не признал лишь ранее судимый за грабеж 35-летний безработный Сибгатуллин. И он же единственный, кого Советский райсуд счел недостойным исправления без изоляции от общества, приговорив к 4-м с половиной годам колонии строгого режима. 28-летний Рамиль Кашаев, 29-летний Рашид Абуталипов, 23-летний Владислав Яшин и 24-летний Николай Мишин получили условные сроки — от 2 до 4 лет. Кроме того, суд обязал участников краж солидарно погасить потерпевшим ущерб.
Любопытно, что после посадки этой группы у нее сразу же появились последователи. Как позже установили сотрудники угрозыска, один из фигурантов дела, несмотря на домашний арест, занимался… консультированием новичков. В результате ему ужесточили меру пресечения.
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По данным управления уголовного розыска МВД Татарстана, на сегодняшний день раскрываемость краж в республике оценивается в 44,9%, однако в случае с квартирными кражами этот показатель значительно выше — 76,5%. На днях, подводя итоги работы, начальник управления Ильгиз Хамитов поздравил подчиненных с Днем уголовного розыска и пожелал: «Чтобы в семьях понимали трудности нашей работы и прощали отсутствие дома».
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